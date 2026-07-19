/தமிழ் முக்கிய செய்திகள் நேரலை : அனைத்துக் கட்சி கூட்டம்; வானிலை அப்டேட்; IND vs ENG

இந்தியாவில் கால்பந்தை மேம்படுத்துவதற்காக நீங்கள் செய்துள்ள அனைத்து விஷயங்களும் Zee TV-க்கு பிபா தலைவர் நன்றி. (மேலும் படிக்க)
சென்னையில் அம்மா உணவகங்களுக்கு வருவோரின் எண்ணிக்கையும், அம்மா உணவகங்கள் உணவின் விலையும் அதிகரித்துள்ளன. இதற்கு திமுகவின் பணிகளே காரணம் - மேயர் பிரியா (மேலும் படிக்க)
20 நாட்களுக்கும் மேலாக உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்தி வந்த சோனம் வாங்சுக், ஜூலை 18ஆம் தேதியான நேற்று போலீசாரால் குண்டுக்கட்டாக தூக்கிச்செல்லப்பட்டு, மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். இந்த நிலையில், அவருடைய உடல்நிலை எப்படியிருக்கிறது என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம். (மேலும் படிக்க)
பிபா உலகக் கோப்பை தொடரில் மூன்றாவது இடத்திற்கான போட்டியில் 6-4 என்ற கோல் கணக்கில் பிரான்ஸ் அணியை வீழ்த்தி இங்கிலாந்து அணி வெற்றி (மேலும் படிக்க)
அனைத்துக் கட்சி கூட்டம்: நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடர் நாளை தொடங்க உள்ளது. இதை முன்னிட்டு அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டம் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் இன்று நடைபெற இருக்கிறது.
வானிலை நிலவரம்: தமிழ்நாட்டின் பல பகுதிகளில் அடுத்த 5 நாள்களுக்கு கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. இன்று மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என்றும் தமிழகத்தின் மற்ற பகுதிகளில் ஓரிரு இடங்களிலும், புதுவை மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி மின்னலுடன் கூடிய லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என்றும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இந்தியா - இங்கிலாந்து : இங்கிலாந்துக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள இந்திய அணி, ஓடிஐ தொடரில் மூன்றாவது போட்டியை இன்று விளையாடுகிறது. ஓடிஐ தொடர் 1-1 என்ற கணக்கில் இரு அணிகளும் சமநிலையில் உள்ளன. இன்று லண்டன் லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெறும் போட்டியில் வெற்றிபெறும் அணியே தொடரை கைப்பற்றும்.