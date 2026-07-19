Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /தமிழ் முக்கிய செய்திகள் நேரலை : அனைத்துக் கட்சி கூட்டம்; வானிலை அப்டேட்; IND vs ENG
Live Now

தமிழ் முக்கிய செய்திகள் நேரலை : அனைத்துக் கட்சி கூட்டம்; வானிலை அப்டேட்; IND vs ENG

தமிழ்நாடு செய்திகள் நேரலை அப்டேட்ஸ் : நாடாளுமன்றக் கூட்டத்தொடர் நாளை தொடங்க இருக்கும் நிலையில் இன்று அனைத்துக் கட்சி கூட்டம், தமிழ்நாடு வானிலை நிலவரம், இந்தியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான 3வது ஓடிஐ போட்டி என இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்ஸ்...

Written BySudharsan G
Published: Jul 19, 2026, 10:21 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 10:32 AM IST
தமிழ் முக்கிய செய்திகள் நேரலை : அனைத்துக் கட்சி கூட்டம்; வானிலை அப்டேட்; IND vs ENG
Image Credit: Parliament Session | File Image : X
19 July 2026 10:28 AM (IST)

FIFA World Cup : Zee TV-க்கு நன்றி தெரிவித்த பிபா தலைவர்

இந்தியாவில் கால்பந்தை மேம்படுத்துவதற்காக நீங்கள் செய்துள்ள அனைத்து விஷயங்களும் Zee TV-க்கு பிபா தலைவர் நன்றி. (மேலும் படிக்க)

19 July 2026 10:27 AM (IST)

Chennai Amma Unavagam : சென்னை அம்மா உணவகம்

சென்னையில் அம்மா உணவகங்களுக்கு வருவோரின் எண்ணிக்கையும், அம்மா உணவகங்கள் உணவின் விலையும் அதிகரித்துள்ளன. இதற்கு திமுகவின் பணிகளே காரணம் - மேயர் பிரியா (மேலும் படிக்க)

19 July 2026 10:26 AM (IST)

Sonam Wangchuk Health Update சோனம் வாங்சுக் உடல்நிலை எப்படியுள்ளது?

20 நாட்களுக்கும் மேலாக உண்ணாவிரத போராட்டம் நடத்தி வந்த சோனம் வாங்சுக், ஜூலை 18ஆம் தேதியான நேற்று போலீசாரால் குண்டுக்கட்டாக தூக்கிச்செல்லப்பட்டு, மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார். இந்த நிலையில், அவருடைய உடல்நிலை எப்படியிருக்கிறது என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்து கொள்வோம். (மேலும் படிக்க)

19 July 2026 10:24 AM (IST)

FIFA World Cup 2026 : இங்கிலாந்து வெற்றி

பிபா உலகக் கோப்பை தொடரில் மூன்றாவது இடத்திற்கான போட்டியில் 6-4 என்ற கோல் கணக்கில் பிரான்ஸ் அணியை வீழ்த்தி இங்கிலாந்து அணி வெற்றி (மேலும் படிக்க)

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Live News
Tamil Nadu Breaking News

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
சோனம் வாங்சுக் ஹெல்த் அப்டேட்: போலீசாரால் தூக்கிச்செல்லப்பட்டவர் எப்படியுள்ளார்?
Sonam Wangchuk1 hr ago
2
Live News1 hr ago
3
FIFA3 hrs ago
4
Amma unavagam2:30 AM IST
5
Nand Kishore Goenka1:28 AM IST