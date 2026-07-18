/தமிழ் பிரேக்கிங் செய்திகள் லைவ்: இன்று தமிழ்நாடு நாள்; சோனம் வாங்சுக் கவலைக்கிடம்

தமிழகத்தில் வெயிலின் தாக்கம் கடுமையாக இருக்கும் நிலையில், அடுத்த சில தினங்களுக்கு மழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. சென்னையிலும் மிதமான மழை இன்று பெய்யும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 முதல்நிலை தேர்வு தேதியை அதிரடியாக மாற்றி உள்ளது. செப்டம்பர் 6ம் தேதி நடைபெற இருந்த குரூப் 1 தேர்வு, செப்டம்பர் 27ஆம் தேதிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாக டிஎன்பிஎஸ்சி அதிரடியாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)
ரேஷன் கடைக்கே போகாமல் பல சேவைகள் கிடைக்கும். பெயர் சேர்ப்பதோ, நீக்குவதோ எளிதாகும், விண்ணப்பிப்பது மேலும் சுலபமாகும். அரசின் திட்டம் என்ன தெரியுமா?.. (மேலும் படிக்க)
தமிழகத்தில் வெப்ப அலைக்கு மத்தியில் மக்கள் வெளியே வர அச்சப்பட்டும் நிலை உருவாகியுள்ளது. வீட்டிலும் புழுக்கம் அதிகமாக உள்ள நிலையில், இந்த கோடையில் தமிழத்தின் மின்சார உபயோகம் பன்மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. இந்த நிலையில், தமிழக மின் வாரியம் மிக முக்கிய நடவடிக்கை ஒன்றை எடுத்துள்ளது... (மேலும் படிக்க)
1956-ஆம் ஆண்டே மொழிவாரியாக மாநிலங்கள் பிரிந்தாலும் இந்த நிலம் Madras State என்ற பெயரிலேயே தொடர்ந்தது.
எத்தனையோ முயற்சிகள், தீர்மானங்கள், போராட்டங்கள் நிகழ்ந்தும் எதுவும் மாறவில்லை.
1967-ஆம் ஆண்டு ஆட்சிக்கு வந்தது கழகம். முதலமைச்சரானார் நம் அண்ணா. வரலாற்றில் பொன்னாளாக நிலைபெற… pic.twitter.com/9OJvzD7dy7
— M.K.Stalin (@mkstalin) July 18, 2026
தமிழரின் தொன்மை, வரலாறு, பண்பாடு, மொழியுணர்வைப் போற்றும் வகையில் நமது மாநிலத்திற்கு "தமிழ்நாடு" எனப் பெயர் சூட்ட தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்ட இந்நாளில், தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த “தமிழ்நாடு நாள்” நல்வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.
மெட்ராஸ் மாநிலமாக உருவான நவம்பர்…
— CMOTamilNadu (@CMOTamilnadu) July 18, 2026
சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். தொடர்ந்து ஜந்தர் மந்தரில் CJP கட்சியினரை போலீசார் விரட்டி வருகின்றனர். (மேலும் படிக்க)
#WATCH | Delhi: Founding President of the Cockroach Janta Party, Abhijeet Dipke, says, "I am commencing my indefinite hunger strike starting today. I appeal to everyone: do not back down; this movement will only grow larger. They have made a grave mistake... I urge everyone to… pic.twitter.com/iCoB6jSOHQ
— ANI (@ANI) July 18, 2026
சோனம் வாங்சுக் உடல்நிலை : டெல்லியில் கடந்த ஜூன் 28ஆம் தேதி அன்று சோனம் வாங்சுக் உண்ணாவிரதத்தில் இறங்கினார். இன்று 21வது நாளாகும். அவரது உடல்நிலை மோசமானதாக கூறி போலீசார் மருத்துவமனையில் அவரை அனுமதித்துள்ளனர்.
தமிழ்நாடு நாள் : 1956ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 1ஆம் தேதி மொழிவாரி மாநிலமாக பிரித்தாலும், தொடர்ந்து Madras State என்றே அழைக்கப்பட்டு வந்தது. 1967ஆம் ஆண்டு ஜூலை 18ஆம் தேதி 'தமிழ்நாடு' என பெயர் மாற்றம் செய்ய சட்டப்பேரவை தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. இந்நிலையில் இன்றைய தினத்தை தமிழ்நாடு நாள் என 2021ஆம் ஆண்டில் இருந்து தமிழ்நாடு அரசு கொண்டாடி வருகிறது. இருப்பினும் நவம்பர் 1 அல்லது ஜூலை 18 எது உண்மையான தமிழ்நாடு நாள் என்ற குழப்பம் இன்னமும் உள்ளது.
முதல் தனியார் ராக்கெட் : இந்திய விண்வெளி வரலாற்றில் முதல்முறையாக தனியார் ராக்கெட் இன்று விண்ணில் பாய்கிறது. ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் இருந்து இன்று காலை 11.30 மணிக்கு விக்ரம்-1 ராக்கெட் விண்ணில் ஏவப்படுகிறது. ஹைதராபாத் நகரைச் சேர்ந்த ஸ்கைரூட் ஏரோ ஸ்பேஸ் நிறுவனம் உருவாக்கிய ஆர்பிட்டல் ராக்கெட்டை விண்ணில் செலுத்துகின்றனர்.