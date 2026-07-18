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தமிழ் பிரேக்கிங் செய்திகள் லைவ்: இன்று தமிழ்நாடு நாள்; சோனம் வாங்சுக் கவலைக்கிடம்

தமிழ்நாடு செய்திகள் லைவ் அப்டேட்ஸ் : ஜூலை 18ஆம் தேதியான இன்று தமிழ்நாடு நாள் என கொண்டாடப்படுகிறது; டெல்லியில் 21வது நாள் உண்ணாவிரத்தின் போது சோனம் வாங்சுக் உடல்நிலை கவலைக்கிடம் என இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸ்...

Written BySudharsan G
Published: Jul 18, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 10:54 AM IST
தமிழ் பிரேக்கிங் செய்திகள் லைவ்: இன்று தமிழ்நாடு நாள்; சோனம் வாங்சுக் கவலைக்கிடம்
Image Credit: Tamilnadu Day (Image Source : X/@MKStalin) Sonam Wangchuk (Image Source : X)
18 July 2026 10:54 AM (IST)

வானிலை அப்டேட்

தமிழகத்தில் வெயிலின் தாக்கம் கடுமையாக இருக்கும் நிலையில், அடுத்த சில தினங்களுக்கு மழை பெய்யக் கூடும் என வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. சென்னையிலும் மிதமான மழை இன்று பெய்யும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

 

18 July 2026 10:52 AM (IST)

டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 தேர்வு தேதி மாற்றம்

டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1 முதல்நிலை தேர்வு தேதியை அதிரடியாக மாற்றி உள்ளது. செப்டம்பர் 6ம் தேதி நடைபெற இருந்த குரூப் 1 தேர்வு, செப்டம்பர் 27ஆம் தேதிக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாக டிஎன்பிஎஸ்சி அதிரடியாக மாற்றப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

18 July 2026 10:36 AM (IST)

Ration Card: ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு சூப்பர் செய்தி

ரேஷன் கடைக்கே போகாமல் பல சேவைகள் கிடைக்கும். பெயர் சேர்ப்பதோ, நீக்குவதோ எளிதாகும், விண்ணப்பிப்பது மேலும் சுலபமாகும். அரசின் திட்டம் என்ன தெரியுமா?.. (மேலும் படிக்க)

18 July 2026 10:34 AM (IST)

TN Power Cut: தமிழக மின் வாரியம் அதிரடி

தமிழகத்தில் வெப்ப அலைக்கு மத்தியில் மக்கள் வெளியே வர அச்சப்பட்டும் நிலை உருவாகியுள்ளது. வீட்டிலும் புழுக்கம் அதிகமாக உள்ள நிலையில், இந்த கோடையில் தமிழத்தின் மின்சார உபயோகம்  பன்மடங்கு அதிகரித்துள்ளது. இந்த நிலையில், தமிழக மின் வாரியம் மிக முக்கிய நடவடிக்கை ஒன்றை எடுத்துள்ளது... (மேலும் படிக்க)

18 July 2026 10:34 AM (IST)

Tamil Nadu Day July 18 : திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் பதிவு

18 July 2026 10:31 AM (IST)

Tamil Nadu Day July 18 : முதலமைச்சர் விஜய் பதிவு

18 July 2026 10:23 AM (IST)

Sonam Wangchuk Latest News : மருத்துவமனையில் சோனம் வாங்சுக்

சமூக ஆர்வலர் சோனம் வாங்சுக் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். தொடர்ந்து ஜந்தர் மந்தரில் CJP கட்சியினரை போலீசார் விரட்டி வருகின்றனர். (மேலும் படிக்க)

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TAGS:
Live News
Tamil Nadu Breaking News

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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தமிழ் பிரேக்கிங் செய்திகள் லைவ்: இன்று தமிழ்நாடு நாள்; சோனம் வாங்சுக் கவலைக்கிடம்
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