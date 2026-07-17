/தமிழ் பிரேக்கிங் செய்திகள் லைவ்: ஆடி முதல் நாள்; ஹைட்ரஜன் ரயில் சேவை; NEET ரிசல்ட் - Updates

இந்தியாவின் முதல் ஹைட்ரோஜன் ரயில் சேவையை, பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஜூலை 17ஆம் தேதியான இன்று தொடங்கி வைக்க இருக்கிறார். சென்னை பெரம்பூரில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த ரயில், ஹரியானாவின் முக்கிய வழித்தடத்தில் இயங்க இருக்கிறாது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம். (மேலும் படிக்க)
NEET UG 2026 தேர்வு முடிவுகளை தேசியத் தேர்வுகள் முகமை (NTA) ஜூலை 16 அன்று வெளியிட்டது. இதனுடன் இந்திய மருத்துவக் கல்லூரிகளில் இந்த ஆண்டு யாருக்கு இடம் கிடைக்கும் என்பதைத் தீர்மானிக்கும் மிக முக்கியமான 'பிரிவு வாரியான கட்-ஆஃப்' (cut-off) மதிப்பெண்களும் வெளியிடப்பட்டுள்ளன... (மேலும் படிக்க)
தவெக ஆட்சியை கவிழ்க்கும் சதியில் ஈடுபட்டதாக கைதானவருடன், சந்தேகத்திற்கு இடமான வகையில் குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதாக கூறி மூத்த பத்திரிகையாளர் விஜயனிடம் இரு நாட்கள் விசாரணை என்ற பெயரில் அலைக்கழிப்பு. (மேலும் படிக்க)
இந்த ஆடி மாதத்தில் 108 அம்மன் கோவில்களில் வழிபாடு செய்ய 5 நாள்கள் சிறப்பு ஆன்மீகச் சுற்றுலாவை தமிழ்நாடு அரசு ஏற்பாடு. (மேலும் படிக்க)
ரோஹித் சர்மாவுக்கு, ஜூலை 19ஆம் தேதி லண்டன் லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெறும் 3வது ஓடிஐ போட்டிதான் கடைசி சர்வதேச போட்டி என தகவல் (மேலும் படிக்க)
மதுரை மாவட்ட சுகாதார அலுவலகங்கள் மற்றும் சுகாதார மையங்களில் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இன்னும் 7 நாட்களில் விண்ணப்பிக்கும் காலக்கெடு நிறைவடையவுள்ளது... (மேலும் படிக்க)
NTA அளித்த தகவலின்படி, 138 பேர் 690-க்கும் அதிகமான மதிப்பெண்களையும், 19 பேர் 700 மதிப்பெண்களுக்கு மேலாகவும் பெற்றுள்ளனர். தகுதி பெற்றவர்களில் 58%-க்கும் அதிகமானோர் பெண்கள் என்பது, இத்தேர்வில் அவர்களின் வலுவான பங்கேற்பையும் சிறப்பான செயல்பாட்டையும் காட்டுகிறது... (மேலும் படிக்க)
ஹைட்ரஜன் ரயில் சேவை: இந்தியாவின் முதல் ஹைட்ரஜன் ரயில் சேவையை ஹரியானா மாநிலம் ஜிந்த் நகரில் இருந்து பிரதமர் மோடி கொடியசைத்து தொடங்கிவைக்கிறார். ஜெர்மனி, ஜப்பான், சீனா, அமெரிக்கா ஆகிய நாடுகளுக்கு பிறகு ஹட்ரஜன் ரயில் சேவையை கொண்டுவந்திருக்கும் நாடு என்ற பெருமையை இந்தியா பெற்றுள்ளது.
நீட் 2026 ரிசல்ட் : நீட் வினாத்தாள் கசிவு விவகாரம் பெரும் பிரச்னையானதால், தேர்வு மீண்டும் நடத்தப்பட்டது. நீட் மறுத்தேர்வின் முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டன. 11.21 லட்சம் மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றதாக தேசிய தேர்வு முகமை அறிவித்துள்ளது.
மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு: இன்று முதல் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பில் ஆன்லைன் மூலம் பொதுமக்களே விவரங்களை பதிவு செய்துகொள்ளலாம். வரும் ஆகஸ்ட் 1ஆம் தேதி மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு தொடங்கும். முதல்முறையாக டிஜிட்டல் முறையில் கணக்கெடுப்பு மேற்கொள்ளப்பட இருக்கிறது.