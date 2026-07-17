Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /தமிழ் பிரேக்கிங் செய்திகள் லைவ்: ஆடி முதல் நாள்; ஹைட்ரஜன் ரயில் சேவை; NEET ரிசல்ட் - Updates
Live Now

தமிழ் பிரேக்கிங் செய்திகள் லைவ்: ஆடி முதல் நாள்; ஹைட்ரஜன் ரயில் சேவை; NEET ரிசல்ட் - Updates

தமிழ்நாடு செய்திகள் லைவ் அப்டேட்ஸ்: இன்று ஆடி மாதத்தின் முதல் நாளாகும்; நாட்டின் முதல் ஹைட்ரஜன் ரயில் சேவையை ஹரியானாவில் பிரதமர் மோடி தொடங்கிவைக்கிறார்; நீட் 2026 தேர்வு முடிவுகள் வெளியீடு உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸ் இதோ...

Written BySudharsan G
Published: Jul 17, 2026, 09:31 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 11:21 AM IST
தமிழ் பிரேக்கிங் செய்திகள் லைவ்: ஆடி முதல் நாள்; ஹைட்ரஜன் ரயில் சேவை; NEET ரிசல்ட் - Updates
Image Credit: NEET 2026 Result (File Image : ANI), Hydrogen Train (Image Source: X)
17 July 2026 11:20 AM (IST)

Hydrogen Train Vs Electric Train | ஹைட்ரோஜன் ரயில் vs மின்சார ரயில்! எது fast? எது best?

இந்தியாவின் முதல் ஹைட்ரோஜன் ரயில் சேவையை, பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஜூலை 17ஆம் தேதியான இன்று தொடங்கி வைக்க இருக்கிறார். சென்னை பெரம்பூரில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த ரயில், ஹரியானாவின் முக்கிய வழித்தடத்தில் இயங்க இருக்கிறாது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம். (மேலும் படிக்க)

17 July 2026 10:26 AM (IST)

NEET UG 2026 Cut Off Marks

NEET UG 2026 தேர்வு முடிவுகளை தேசியத் தேர்வுகள் முகமை (NTA) ஜூலை 16 அன்று வெளியிட்டது. இதனுடன் இந்திய மருத்துவக் கல்லூரிகளில் இந்த ஆண்டு யாருக்கு இடம் கிடைக்கும் என்பதைத் தீர்மானிக்கும் மிக முக்கியமான 'பிரிவு வாரியான கட்-ஆஃப்' (cut-off) மதிப்பெண்களும் வெளியிடப்பட்டுள்ளன... (மேலும் படிக்க)

 

17 July 2026 09:55 AM (IST)

Journalist Vijayan Investigation : பத்திரிகையாளர் விஜயன் விசாரணை

தவெக ஆட்சியை கவிழ்க்கும் சதியில் ஈடுபட்டதாக கைதானவருடன், சந்தேகத்திற்கு இடமான வகையில் குறுஞ்செய்தி அனுப்பியதாக கூறி மூத்த பத்திரிகையாளர் விஜயனிடம் இரு நாட்கள் விசாரணை என்ற பெயரில் அலைக்கழிப்பு. (மேலும் படிக்க)

17 July 2026 09:51 AM (IST)

TTDC 108 Aadi Amman Temples Tour : ஆடி மாதத்தில் 108 அம்மன் கோவில்களுக்கு டூர்  

இந்த ஆடி மாதத்தில் 108 அம்மன் கோவில்களில் வழிபாடு செய்ய 5 நாள்கள் சிறப்பு ஆன்மீகச் சுற்றுலாவை தமிழ்நாடு அரசு ஏற்பாடு. (மேலும் படிக்க)

17 July 2026 09:46 AM (IST)

Rohit Sharma Retirement | ரோஹித் சர்மா ஓய்வு

ரோஹித் சர்மாவுக்கு, ஜூலை 19ஆம் தேதி லண்டன் லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெறும் 3வது ஓடிஐ போட்டிதான் கடைசி சர்வதேச போட்டி என தகவல் (மேலும் படிக்க)

17 July 2026 09:35 AM (IST)

Madural Job News: 82 காலியிடங்கள்

மதுரை மாவட்ட சுகாதார அலுவலகங்கள் மற்றும் சுகாதார மையங்களில் காலிப்பணியிடங்களை நிரப்ப ஆட்சேர்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இன்னும் 7 நாட்களில் விண்ணப்பிக்கும் காலக்கெடு நிறைவடையவுள்ளது... (மேலும் படிக்க)

17 July 2026 09:34 AM (IST)

NEET UG 2026 Toppers List: டாப்பர் கொடுக்கும் டிப்ஸ்

 NTA அளித்த தகவலின்படி, 138 பேர் 690-க்கும் அதிகமான மதிப்பெண்களையும், 19 பேர் 700 மதிப்பெண்களுக்கு மேலாகவும் பெற்றுள்ளனர். தகுதி பெற்றவர்களில் 58%-க்கும் அதிகமானோர் பெண்கள் என்பது, இத்தேர்வில் அவர்களின் வலுவான பங்கேற்பையும் சிறப்பான செயல்பாட்டையும் காட்டுகிறது... (மேலும் படிக்க)

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
Live News
Tamil Nadu Breaking News

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
NEET UG 2026 Cut Off: அரசு மருத்துவ கல்லூரிகளில் சேர எவ்வளவு மதிப்பெண் தேவைப்படும்?
NEET. NEET Results1 hr ago
2
Live News2 hrs ago
3
NEET. NEET Results2 hrs ago
4
TTDC2 hrs ago
5
Madurai2 hrs ago