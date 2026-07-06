/Tamil Breaking News LIVE : உதயநிதி முக்கிய அறிவிப்பு, தென்மேற்கு பருவமழை - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

திண்டுக்கல் மாவட்ட நலவாழ்வு சங்கத்தில் வேலைவாய்ப்பு 2026 -க்கு விண்ணப்பிப்பது எப்படி? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (மேலும் படிக்க)
Tamil Nadu Government Two Wheeler Subsidy : உலமாக்கள் இருசக்கர வாகனம் வாங்க 50 ஆயிரம் மானியம் பெற விண்ணப்பிப்பதற்கான காலவகாசம் நீட்டிப்பு (மேலும் படிக்க)
Tamil Nadu News LIVE Updates : சட்டப்பேரவை தேர்தலில் எதிரி யார் என்பதை கணிக்க தவறிவிட்டதாக எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின், திமுக நிர்வாகிகள் மத்தியில் பேச்சு. இனி வரும் தேர்தல்களில் அந்த தவறை செய்யமாட்டோம் என்றும் வாக்குறுதி. தென்மேற்கு பருமழை குறித்த வானிலை ஆய்வு மையத்தின் லேட்டஸ்ட் அப்டேட், தமிழ்நாடு அரசின் இன்றைய முக்கிய அறிவிப்புகள் உள்ளிட்ட செய்திகளை இங்கே உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்....