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Tamil Breaking News LIVE : உதயநிதி முக்கிய அறிவிப்பு, தென்மேற்கு பருவமழை - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Tamil Nadu News LIVE Updates : எதிர்க்கட்சி தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் முக்கிய அறிவிப்பு, தென்மேற்கு பருவமழை லேட்டஸ்ட் அப்டேட் உள்ளிட்ட முக்கிய செய்திகள்

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jul 06, 2026, 09:25 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 09:30 AM IST
Tamil Breaking News LIVE : உதயநிதி முக்கிய அறிவிப்பு, தென்மேற்கு பருவமழை - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்
Image Credit: tamil nadu news today
06 July 2026 09:28 AM (IST)

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TAGS:
Tamil News Live
Tamil Nadu News Today

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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