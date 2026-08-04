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தமிழ் பிரேக்கிங் நியூஸ் லைவ்: உதயநிதி சர்ச்சை; தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தது காவிரி; தவெக எம்எல்ஏ கூட்டம்

தமிழ்நாடு செய்திகள் லைவ் அப்டேட்ஸ்: உதயநிதி ஸ்டாலின் சர்ச்சை பேச்சுக்கு அமைச்சர்கள் கண்டனம், தவெக போராட்டம்; பட்ஜெட் கூட்டத்தொடரை முன்னிட்டு தவெக எம்எல்ஏ கூட்டம் உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி தகவல்கள் இதோ...

Written BySudharsan G
Published: Aug 04, 2026, 10:20 AM IST|Updated: Aug 04, 2026, 10:31 AM IST
தமிழ் பிரேக்கிங் நியூஸ் லைவ்: உதயநிதி சர்ச்சை; தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தது காவிரி; தவெக எம்எல்ஏ கூட்டம்
Image Credit: Udhayanidhi Stalin, CM Vijay | Image Source : X
04 August 2026 10:30 AM (IST)

EPFO Wage Ceiling Hike: ஊதிய உச்சவரம்பில் ஏற்றம்

முறைசார் துறையில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான மற்றும் வரவேற்கத்தக்க செய்தி வெளியாகியுள்ளது. கட்டாயப் பங்களிப்பிற்கான ஊதிய வரம்பை மாதத்திற்கு ₹15,000-லிருந்து ₹25,000-ஆக உயர்த்துவதற்கான முன்மொழிவுக்கு நிதியமைச்சகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது... (மேலும் படிக்க)

04 August 2026 10:24 AM (IST)

Case File Against Udhayanidhi Stalin : உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது வழக்குப்பதிவு

முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து அவதூறாக பேசியதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது 6 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அவரது நீலாங்கரை இல்லத்தில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

04 August 2026 10:20 AM (IST)

Udhayanidhi Stalin Latest News : உதயநிதிக்கு குவியும் கண்டனங்கள்

உதயநிதி ஸ்டாலின் நேற்று (ஆகஸ்ட் 3) தஞ்சாவூரில் சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியதற்கு அமைச்சர்கள், அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் கடும் கண்டனங்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். (மேலும் படிக்க)

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TAGS:
Live News
Tamil Nadu Breaking News

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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