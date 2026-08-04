/தமிழ் பிரேக்கிங் நியூஸ் லைவ்: உதயநிதி சர்ச்சை; தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தது காவிரி; தவெக எம்எல்ஏ கூட்டம்

முறைசார் துறையில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு ஒரு முக்கியமான மற்றும் வரவேற்கத்தக்க செய்தி வெளியாகியுள்ளது. கட்டாயப் பங்களிப்பிற்கான ஊதிய வரம்பை மாதத்திற்கு ₹15,000-லிருந்து ₹25,000-ஆக உயர்த்துவதற்கான முன்மொழிவுக்கு நிதியமைச்சகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது... (மேலும் படிக்க)
முதலமைச்சர் விஜய் குறித்து அவதூறாக பேசியதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மீது 6 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அவரது நீலாங்கரை இல்லத்தில் போலீசார் குவிக்கப்பட்டுள்ளனர்.
உதயநிதி ஸ்டாலின் நேற்று (ஆகஸ்ட் 3) தஞ்சாவூரில் சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசியதற்கு அமைச்சர்கள், அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் கடும் கண்டனங்களை தெரிவித்து வருகின்றனர். (மேலும் படிக்க)
விஸ்வரூபம் எடுக்கும் உதயநிதி பேச்சு: எதிர்க்கட்சித் தலைவர் உதயநிதி ஸ்டாலினின் சர்ச்சை பேச்சுக்கு அமைச்சர்கள் தொடர்ந்து கண்டனம் தெரிவித்து வருகின்றனர். தேசிய மகளிர் ஆணையத்தில் தவெகவினர் போராட்டம் நடத்த உள்ளனர்.
தவெக எம்எல்ஏ கூட்டம்: சட்டப்பேரவை பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் நாளை தொடங்கும் நிலையில், இன்று மாலை தவெக எம்எல்ஏக்கள் கூட்டம், அக்கட்சியின் தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெறுகிறது.