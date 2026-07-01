/தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் நேரலை : சிலிண்டர் விலை குறைவு; இன்று முதல் VG-B RAM G

இன்று நடைபெற இருக்கும் இந்தியா - இங்கிலாந்து முதல் டி20ஐ போட்டியில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி விளையாடுவதற்கான வாய்ப்பு குறைவு. (மேலும் படிக்க)
வணிக ரீதியான சமையல் எரிவாயு சிலிண்டரின் விலை சுமார் 183.50 ரூபாய் அளவுக்கு குறைந்துள்ளது. சென்னை உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் விலை எவ்வளவு? (மேலும் படிக்க)
எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை : வணிக பயன்பாட்டுக்கான சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை இன்று ரூ.182 அளவுக்கு குறைந்துள்ளது.
VB-G RAM G: 100 நாள் வேலைத் திட்டத்தில் முக்கிய மாற்றங்களை மத்திய அரசு செய்திருந்தது. அவை இன்று முதல் அமலாகிறது. இத்திட்டத்தின் பெயரும் VB-G RAM G என மாற்றப்பட்டுள்ளது. வேலை நாள்கள் மற்றும் சம்பளம் உயர்கிறது என்றாலும் எதிர்க்கட்சிகள் இதை கடுமையாக எதிர்த்தன.
ENG vs IND : இங்கிலாந்து - இந்தியா அணிகளுக்கு இடையிலான முதல் டி20ஐ போட்டி இன்று நடைபெறுகிறது. இந்திய நேரப்படி இரவு 10 மணிக்கு தொடங்கும் இந்த போட்டியை நீங்கள் ஸ்டார் ஸ்போர்ட்ஸ் தொலைக்காட்சி சேனல்களிலும், Jio Hotstar தளத்திலும் நேரலையில் காணலாம்.