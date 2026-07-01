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தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் நேரலை : சிலிண்டர் விலை குறைவு; இன்று முதல் VG-B RAM G

தமிழ்நாடு செய்திகள் லைவ் அப்டேட்ஸ் : 2026ஆம் ஆண்டில் முதல்முறையாக வணிக சிலிண்டரின் விலை குறைந்துள்ளது; நூறு நாள் வேலைத்திட்டத்தில் செய்யப்பட்ட மாற்றங்கள் இன்று முதல் அமலாகிறது; இன்றைய உள்ளூர் முதல் விளையாட்டு செய்திகளின் லைவ் அப்டேட்ஸை இங்கு காணலாம். 

Written BySudharsan G
Published: Jul 01, 2026, 09:20 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 09:24 AM IST
தமிழ்நாடு முக்கிய செய்திகள் நேரலை : சிலிண்டர் விலை குறைவு; இன்று முதல் VG-B RAM G
Image Credit: Image Credit : CM Vijay, LPG Cylinder | Image Source : X/@CMOTamilnadu
01 July 2026 09:22 AM (IST)

Vaibhav Sooryavanshi Updates : வைபவ் சூர்யவன்ஷி ஏன் வாய்ப்பில்லை?

இன்று நடைபெற இருக்கும் இந்தியா - இங்கிலாந்து முதல் டி20ஐ போட்டியில் வைபவ் சூர்யவன்ஷி விளையாடுவதற்கான வாய்ப்பு குறைவு. (மேலும் படிக்க)

01 July 2026 09:20 AM (IST)

LPG Price Updates : எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை குறைவு

வணிக ரீதியான சமையல் எரிவாயு சிலிண்டரின் விலை சுமார் 183.50 ரூபாய் அளவுக்கு குறைந்துள்ளது. சென்னை உள்ளிட்ட முக்கிய நகரங்களில் விலை எவ்வளவு? (மேலும் படிக்க)

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TAGS:
Live News
Tamil Nadu Breaking News

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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