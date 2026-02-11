English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News LIVE த.வெ.க இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல்? திமுக தலைமை முக்கிய அறிவிப்பு! முக்கிய செய்திகள்!

Tamil Breaking News Today த.வெ.க இறுதி வேட்பாளர் பட்டியலை விரைவில் வெளியிடுகிறார் விஜய்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 11, 2026, 08:00 AM IST
    இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்!

tvk vijay
Live Blog

Tamil Breaking News Today பிப்.22ம் தேதி முதல் கூட்டணிக் கட்சிகளுடன் தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை - திமுக தலைமை அறிவிப்பு

 

11 February, 2026

  • 07:56 AM

    தேர்தல் நேரத்தில் அண்ணாமலை வைத்த கேடு!

    மார்ச் 5ம்தேதிக்கு முன்பாக பழனியை மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும், இல்லையென்றால் தேர்தலுக்கு பிறகு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சி அமைந்து பழனியை மாவட்டமாக அறிவிக்கப்படும் என்று அண்ணாமலை பேசினார். மேலும் படிக்க

  • 07:55 AM

    ரயில்வே விதிகள் இதோ!

    இந்திய ரயில்வேயில் குழந்தைகளுடன் பயணம் செய்யும்போது டிக்கெட் கட்டணம் மற்றும் முன்பதிவு விதிகள் குறித்து பல்வேறு குழப்பங்கள் நிலவி வருகின்றன. மேலும் படிக்க

  • 07:55 AM

    கடைசி நிமிடத்தில் நடந்த மாற்றம்! 

    2026 டி20 உலகக் கோப்பையில் தனது இரண்டாவது போட்டியில் விளையாட இந்திய அணி தயாராகி வருகிறது. அபிஷேக் சர்மாவுக்குபதிலாக சஞ்சு சாம்சன் அணியில் சேர்க்கப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளது. மேலும் படிக்க

  • 07:55 AM

    இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

    Today Rasipalan: இன்று பிப்ரவரி 11ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

