Tamil News LIVE த.வெ.க இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல்? திமுக தலைமை முக்கிய அறிவிப்பு! முக்கிய செய்திகள்!

Tamil Breaking News Today பிப்.22ம் தேதி முதல் கூட்டணிக் கட்சிகளுடன் தொகுதிப் பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை - திமுக தலைமை அறிவிப்பு
Tamil Breaking News Today த.வெ.க இறுதி வேட்பாளர் பட்டியலை விரைவில் வெளியிடுகிறார் விஜய்.
தேர்தல் நேரத்தில் அண்ணாமலை வைத்த கேடு!
மார்ச் 5ம்தேதிக்கு முன்பாக பழனியை மாவட்டமாக அறிவிக்க வேண்டும், இல்லையென்றால் தேர்தலுக்கு பிறகு தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி ஆட்சி அமைந்து பழனியை மாவட்டமாக அறிவிக்கப்படும் என்று அண்ணாமலை பேசினார். மேலும் படிக்க
ரயில்வே விதிகள் இதோ!
இந்திய ரயில்வேயில் குழந்தைகளுடன் பயணம் செய்யும்போது டிக்கெட் கட்டணம் மற்றும் முன்பதிவு விதிகள் குறித்து பல்வேறு குழப்பங்கள் நிலவி வருகின்றன. மேலும் படிக்க
கடைசி நிமிடத்தில் நடந்த மாற்றம்!
2026 டி20 உலகக் கோப்பையில் தனது இரண்டாவது போட்டியில் விளையாட இந்திய அணி தயாராகி வருகிறது. அபிஷேக் சர்மாவுக்குபதிலாக சஞ்சு சாம்சன் அணியில் சேர்க்கப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளது. மேலும் படிக்க
இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
Today Rasipalan: இன்று பிப்ரவரி 11ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க