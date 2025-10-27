English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News LIVE கரூர் மக்களை சந்திக்கும் விஜய் - திருச்செந்தூரில் இன்று சூரசம்ஹாரம்!

Tamil News LIVE Today 27 October 2025 வங்கக் கடலில் உருவானது மோன்தா புயல். 9 துறைமுகங்களில் 2ம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு!

Written by - RK Spark | Last Updated : Oct 27, 2025, 10:18 AM IST
    இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்!

Live Blog

Tamil News LIVE Today 27 October 2025 கரூர் கூட்ட நெரிசலில் உயிரிழந்த 41 பேரின் குடும்பத்தினரை சென்னைக்கு வரவழைத்துள்ள விஜய், இன்று அவர்களை சந்தித்து ஆறுதல் கூறுகிறார்.

27 October, 2025

  • 10:16 AM

    மோந்தா புயல்.. சென்னையில் மிக கனமழை? வெதர்மேன் கொடுத்த அப்டேட்!

    Chennai Rain Update: மோந்தா புயலால் சென்னையில் மிக கனமழைக்கு வாய்ப்பிருக்கா என்பது குறித்து தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் அப்டேட் கொடுத்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)

  • 09:13 AM

    சினிமாவை விட்டு விலக.. விஜய் கேட்ட அந்த ஒரு கேள்விதான் காரணம் - நடிகை ரோஜா பகீர்!

    Actress Roja About Vijay: நடிகை ரோஜா தான் சினிமாவை விட்டு விலக விஜய்தான் காரணம் என சமீபத்திய பேட்டி ஒன்றில் கூறி இருக்கிறார். (மேலும்படிக்க) 

  • 09:03 AM

    அரசு வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு!

    சில எளிய வழிமுறைகளை கவனத்துடன் பின்பற்றினால், எந்தவிதமான தாமதமும், அலைச்சலும் இன்றி, புதிய ரேஷன் கார்டை எளிதாகவும், விரைவாகவும் பெறலாம். மேலும் படிக்க

     

     

  • 09:03 AM

    ஒரு படத்திற்கு வாங்கும் சம்பளம்!

    பொதுவாக நடிகைகளின் சம்பளம், அவர்களின் திறமை, சந்தை மதிப்பு மற்றும் பான்-இந்தியா அந்தஸ்தை பொறுத்து மாறுபடக்கூடியது. அதிக சம்பளம் வாங்கும் நடிகைகள் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

  • 07:35 AM

    ஐப்பசி 10 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்!

    Today Rasipalan: இன்று அக்டோபர் 27ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

     

  • 07:35 AM

    ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் விலகலா?

    காயம் காரணமாக நவம்பர் 30ம் தேதி ராஞ்சியில் தொடங்கும் தென்னாப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான முதல் ஒருநாள் போட்டியில் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் பங்கேற்பது சந்தேகம். மேலும் படிக்க

     

  • 07:35 AM

    கரூருக்கு பதில் சென்னை ஏன்?

    கரூரில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு வெறும் நிதியுதவி வழங்குவதோடு நின்றுவிடாமல், அவர்களின் எதிர்காலத்திற்கும் தேவையான உதவிகளை செய்வதில் தவெக தலைவர் விஜய் உறுதியாக இருக்கிறார் என்று கூறப்படுகிறது. மேலும் படிக்க

     

  • 07:35 AM

    வட தமிழகத்தை மிரட்டும் கனமழை!

    Weather Update Tamilnadu Montha: கடந்த சில நாட்களாக வங்கக்கடலில் நிலவி வந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி, படிப்படியாக வலுப்பெற்று தற்போது புயலாக மாறியுள்ளது. மேலும் படிக்க

     

