/Tamil Breaking News LIVE: காவிரி நீர்வரத்து அப்டேட், தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

ஆடி அமாவாசை அன்று முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்வதற்கு தமிழ்நாட்டில் செல்ல வேண்டிய 5 முக்கிய இடங்கள் (மேலும் படிக்க)
Actor Ranganath : தெலுங்கு திரையுலகின் மூத்த நடிகரான நடிகர் ரங்கநாத், சில நாட்களுக்கு முன்பு தன் உயிரை மாய்த்துக்கொண்டார். அதற்கு முன்பாக அவர் தன் சொத்துகளை தன்னுடைய பணிப்பெண்ணிற்கு எழுதி வைத்து விட்டார். இது குறித்த முழு தகவல்களை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம். (மேலும் படிக்க)
Ranipet Jobs : ராணிப்பேட்டை மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் உள்ள வேலைவாய்ப்புக்கு 10 ஆம் வகுப்பு படித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். முழு விவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (மேலும் படிக்க)
ஊரக சுயவேலைவாய்ப்புப் பயிற்சி நிறுவனம் (RSETI) மூலம் இளைஞர்களுக்கு சுயவேலைவாய்ப்பு பயிற்சி அளிக்கப்படுவது குறித்து தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)
Tamil Nadu News LIVE Updates : காவிரி நீர் வரத்து 6000 கன அடியாக இருக்கிறது. கர்நாடகாவில் இருந்து வரும் நீரின் அளவு குறைந்ததால் ஒகேனக்கல் ஆற்றில் சுற்றுலாப் பயணிகள் குளிக்க அனுமதி, தொகுதி மறுவரையறை குறித்து முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் தலைமையில் நடந்த அனைத்துக் கட்சி கூட்டத்தில் திமுக பங்கேற்கவில்லை. நாடாளுமன்றத்தில் இது குறித்த மசோதா வராதபோது, இப்போது இந்த கூட்டம் எதற்கு என்றும் திமுக கேள்வி. இது தவிர இன்றைய நாளின் முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகளை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...