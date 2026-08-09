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Tamil Breaking News LIVE: காவிரி நீர்வரத்து அப்டேட், தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Tamil Nadu News LIVE Updates : காவிரி நீர்வரத்து 6000 கன அடியாக உள்ளது என்பது உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகள் லைவ் அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்...

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Aug 09, 2026, 09:10 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 03:03 PM IST
Tamil Breaking News LIVE: காவிரி நீர்வரத்து அப்டேட், தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்
Image Credit: Tamil Nadu Live News
09 August 2026 03:02 PM (IST)

Aadi Amavasai 2026 : ஆடி அமாவாசை பித்ரு வழிபாடு

ஆடி அமாவாசை அன்று முன்னோர்களுக்கு தர்ப்பணம் செய்வதற்கு தமிழ்நாட்டில் செல்ல வேண்டிய 5 முக்கிய இடங்கள் (மேலும் படிக்க)

09 August 2026 10:02 AM (IST)

உயிரை மாய்த்துகொண்ட நடிகர்! தீராத மர்மம்

Actor Ranganath : தெலுங்கு திரையுலகின் மூத்த நடிகரான நடிகர் ரங்கநாத், சில நாட்களுக்கு முன்பு தன் உயிரை மாய்த்துக்கொண்டார். அதற்கு முன்பாக அவர் தன் சொத்துகளை தன்னுடைய பணிப்பெண்ணிற்கு எழுதி வைத்து விட்டார். இது குறித்த முழு தகவல்களை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம். (மேலும் படிக்க)

09 August 2026 09:12 AM (IST)

ராணிப்பேட்டை வேலைவாய்ப்பு

Ranipet Jobs : ராணிப்பேட்டை மாவட்ட நீதிமன்றத்தில் உள்ள வேலைவாய்ப்புக்கு 10 ஆம் வகுப்பு படித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். முழு விவரம் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (மேலும் படிக்க)

09 August 2026 09:11 AM (IST)

இளைஞர்களுக்கு சுயவேலைவாய்ப்பு பயிற்சி

ஊரக சுயவேலைவாய்ப்புப் பயிற்சி நிறுவனம் (RSETI) மூலம் இளைஞர்களுக்கு சுயவேலைவாய்ப்பு பயிற்சி அளிக்கப்படுவது குறித்து தமிழ்நாடு அரசு முக்கிய அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

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TAGS:
Tamil Nadu live news
Tamil Nadu latest Live News

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

" நான் Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 10 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்டுள்ளேன். தமிழ்நாடு அரசின் அறிவிப்புகள் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளை எழுதி வருகிறேன். கூடுதலாக சினிமா மீது ஆர்வம் உள்ளது. அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களுக்கு பின் தொடரலாம்"

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சொத்துகளை பணிப்பெண்ணிற்கு எழுதி வைத்து..உயிரை மாய்த்துகொண்ட நடிகர்! தீராத மர்மம்
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