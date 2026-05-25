  Breaking Tamil News Live: பெட்ரோல், டீசல் விலை மீண்டும் உயர்வு.. இன்றைய தங்கம் விலை - முக்கிய அப்டேட்ஸ்!
Breaking Tamil News Live: பெட்ரோல், டீசல் விலை மீண்டும் உயர்வு.. இன்றைய தங்கம் விலை - முக்கிய அப்டேட்ஸ்!

Tamil News Today Live Updates: பெட்ரோல், டீசல் விலை மீண்டும் உயர்ந்துள்ளது. இன்று 19 மாவட்டங்களில் கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. தங்கம் விலை ரூ. 50 உயர்ந்துள்ளது. இது போன்ற இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்துக்கொள்ள ஜீ தமிழ் நியூஸுடன் இணைந்திருங்கள். 

Written ByR BalajiUpdated byR Balaji
Published: May 25, 2026, 10:47 AM IST|Updated: May 25, 2026, 11:12 AM IST
25 May 2026 11:09 AM (IST)

விலை உயரும் சமையல் பொருட்கள்!

இந்திய ரூபாய் மதிப்பு வீழ்ச்சி காரணமாக ஒவ்வொரு நடுத்தரக் குடும்பத்தின் பட்ஜெட்டில் 500 ரூபாய் வரை மாத செலவுகள் அதிகரிக்கும் சூழல் உருவாகியுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

25 May 2026 11:05 AM (IST)

தமிழகத்தில் 19 மாவட்டங்களில் கனமழை எச்சரிக்கை! 

தமிழகத்தில் இன்று (மே 25 - திங்கட்கிழமை) கோவை, சேலம், மதுரை உட்பட 19 மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)

25 May 2026 11:00 AM (IST)

இன்றைய டீசல் விலை நிலவரம் 

சென்னை ரூ. 99.55
பெங்களூரு ரூ. 98.80
ஹைதராபாத் ரூ. 103.82
டெல்லி ரூ. 95.20
மும்பை ரூ. 97.83

 

25 May 2026 10:53 AM (IST)

இன்றைய பெட்ரோல் விலை நிலவரம் 

சென்னை ரூ. 107.77
பெங்களூரு ரூ. 110.93
ஹைதராபாத் ரூ. 115.69
டெல்லி  ரூ. 102.12
மும்பை ரூ. 111.18

 

25 May 2026 10:48 AM (IST)

இன்றைய தங்கம் விலை!

22 கேரட் தங்கம்  14,780 (இன்று) 14,730 (நேற்று) ரூ. 50 உயர்வு
24 கேரட் தங்கம்  16,124 (இன்று) 16,069 (நேற்று) ரூ. 55 உயர்வு 

 

