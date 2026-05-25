/Breaking Tamil News Live: பெட்ரோல், டீசல் விலை மீண்டும் உயர்வு.. இன்றைய தங்கம் விலை - முக்கிய அப்டேட்ஸ்!

Tamil News Today Live Updates: பெட்ரோல், டீசல் விலை மீண்டும் உயர்ந்துள்ளது. இன்று 19 மாவட்டங்களில் கனமழை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது. தங்கம் விலை ரூ. 50 உயர்ந்துள்ளது. இது போன்ற இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்துக்கொள்ள ஜீ தமிழ் நியூஸுடன் இணைந்திருங்கள்.
இந்திய ரூபாய் மதிப்பு வீழ்ச்சி காரணமாக ஒவ்வொரு நடுத்தரக் குடும்பத்தின் பட்ஜெட்டில் 500 ரூபாய் வரை மாத செலவுகள் அதிகரிக்கும் சூழல் உருவாகியுள்ளது. (மேலும் படிக்க)
தமிழகத்தில் இன்று (மே 25 - திங்கட்கிழமை) கோவை, சேலம், மதுரை உட்பட 19 மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)
|சென்னை
|ரூ. 99.55
|பெங்களூரு
|ரூ. 98.80
|ஹைதராபாத்
|ரூ. 103.82
|டெல்லி
|ரூ. 95.20
|மும்பை
|ரூ. 97.83
|சென்னை
|ரூ. 107.77
|பெங்களூரு
|ரூ. 110.93
|ஹைதராபாத்
|ரூ. 115.69
|டெல்லி
|ரூ. 102.12
|மும்பை
|ரூ. 111.18
|22 கேரட் தங்கம்
|14,780 (இன்று)
|14,730 (நேற்று)
|ரூ. 50 உயர்வு
|24 கேரட் தங்கம்
|16,124 (இன்று)
|16,069 (நேற்று)
|ரூ. 55 உயர்வு
கடந்த இரண்டு வாரத்தில் பெட்ரோல், டீசல் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வருகிறது. அந்த வகையில், இன்று நான்காவது முறையாக விலை உயர்ந்திருக்கிறது. ரூ. 2.46 உயர்ந்து ஒரு லீட்டர் பெட்ரோல் ரூ. 107.77க்கு விற்பனையாகி வருகிறது. அதேபோல் தங்கம் விலையும் இன்று விலை எகிறியுள்ளது. ரூ. 50 உயர்ந்து 24 கேரட் தங்கம் விலை ரூ. 14,780 ஆக உள்ளது. தமிழகத்தின் கோவை, மதுரை, சேலம் உள்ளிட்ட 19 மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.