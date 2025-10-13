Tamil News LIVE தவெக வழக்கில் இன்று தீர்ப்பு! இந்திய அணி அதிர்ச்சி தோல்வி! முக்கிய செய்திகள்!

Tamil News LIVE Today 13 October 2025 கரூரில் தவெக தலைவர் விஜயின் பரப்புரை கூட்டத்தில் 41 பேர் உயிரிழந்த விவகாரம்.. உயர்நீதிமன்றம் அமைத்த SITக்கு தடை கோரிய வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் இன்று உத்தரவு
Tamil News LIVE Today 13 October 2025 தவெக வழக்கில் இன்று உத்தரவு பிறப்பிக்கிறது உச்சநீதிமன்றம்
Tamil News LIVE Today 13 October 2025 கரூரில் தவெக தலைவர் விஜயின் பரப்புரை கூட்டத்தில் 41 பேர் உயிரிழந்த விவகாரம்.. உயர்நீதிமன்றம் அமைத்த SITக்கு தடை கோரிய வழக்கில் உச்சநீதிமன்றம் இன்று உத்தரவு
2 மாதங்களில் வரப்போகும் முக்கிய அறிவிப்பு
Kalaignar Magalir Urimai Thogai : தமிழ்நாடு அரசிடம் இருந்து இன்னும் இரண்டு மாதங்களில் பெண்களுக்காக வெளியாக போகும் மிக முக்கிய அறிவிப்பு. முழு விவரம்
புரட்டாசி 27 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்
Today Rasipalan: இன்று அக்டோபர் 13ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க
சென்னையில் முகாமிடும் தோனி!
சமீபத்தில் சிஎஸ்கே, தனது அணியை முழுமையாக மாற்றியமைக்கும் நோக்கில் டெவோன் கான்வே, சாம் கரன், ராகுல் திரிபாதி, தீபக் ஹூடா மற்றும் விஜய் சங்கர் போன்ற வீரர்களை விடுவிக்க திட்டமிட்டுள்ளதாக செய்திகள் பரவின. மேலும் படிக்க
எடப்பாடி - விஜய் பேச்சுவார்த்தை?
Vijay and Edappadi Palanisami: தவெக மற்றும் அதிமுக இடையேயான கூட்டணி குறித்த பேச்சுவார்த்தைகள் தமிழக அரசியலில் ஒரு புதிய அத்தியாயத்தை தொடங்கியுள்ளன. மேலும் படிக்க
தமிழக அரசு போக்குவரத்துக் கழகத்தில் வேலைவாய்ப்பு!
தமிழக அரசு போக்குவரத்துக் கழகத்தில் பட்டப்படிப்பு மற்றும் டிப்ளமோ முடித்த இளைஞர்களுக்கு வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க