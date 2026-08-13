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தமிழ் முக்கிய செய்திகள் லைவ் : சிவகாசி ஆலை விபத்து; வெற்றி முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு; கர்நாடகாவில் பந்த் வாபஸ்

தமிழ்நாடு செய்திகள் லைவ் அப்டேட்ஸ்: வெற்றி தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு, கர்நாடகாவில் முழு அடைப்பு போராட்டம், காவிரி நீர் விவகாரம் உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸ் இதோ...

Written BySudharsan G
Published: Aug 13, 2026, 09:21 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 02:51 PM IST
தமிழ் முக்கிய செய்திகள் லைவ் : சிவகாசி ஆலை விபத்து; வெற்றி முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு; கர்நாடகாவில் பந்த் வாபஸ்
Image Credit: Investors Meet, CM Vijay | Image Source : X
13 August 2026 02:27 PM (IST)

Tamil Nadu Live Updates : சிவகாசி வெடி விபத்து - ஒருவர் பலி

சிவகாசி அருகே உள்ள நமஸ்கரித்தான்பட்டியில் உள்ள கிருஷ்ணா என்ற தனியார் பட்டா சாலையில் வெடி விபத்து ஏற்பட்டது. இந்த வெடி விபத்தில் ஒருவர் பலி.

 

13 August 2026 02:18 PM (IST)

TN Government: வெற்றி தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு

வெற்றி தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு

முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்ற 'வெற்றி தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டின்' போது இந்த ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின. இந்த முதலீட்டு உறுதிமொழிகள் தமிழ்நாட்டின் தொழில் மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சியை வலுப்படுத்துவதுடன், பல்வேறு துறைகளில் புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இது குறித்து வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்தியின்படி, இந்த முதலீடு 97 புதிய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு பெரிய முயற்சியின் ஒரு பகுதியாகும்.

தமிழக அரசின் புதிய முதலீட்டு ஒப்பந்தங்கள்

₹674.52 பில்லியன் மதிப்பிலான 97 ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திடும் தனது நோக்கத்தை மாநில அரசு செய்தித்தாள் விளம்பரம் ஒன்றின் மூலம் அறிவித்தது.
இதன் மூலம் 1,00,000-க்கும் மேற்பட்ட வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்திய நிறுவனங்களின் முதலீடுகள் மற்றும் தற்போதுள்ள வசதிகளின் விரிவாக்கம் ஆகியவையும் இந்த மொத்தத் தொகையில் அடங்கும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.

13 August 2026 12:37 PM (IST)

ஆகஸ்ட் 15 டாஸ்மாக் லீவு : சட்டவிரோத மது விற்பனை 

ஆகஸ்ட் 15 சுதந்திர தினத்தையொட்டி சட்டவிரோத மது விற்பனை செய்யக்கூடாது என தமிழ்நாடு அரசு கடும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)

13 August 2026 12:36 PM (IST)

சொந்த வீடு வாங்க பொன்னான வாய்ப்பு: தமிழ்நாடு அரசு அறிவிப்பு

தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியத்தின் வீடுகள் மற்றும் மனைகள் வாங்க ஆன்லைனில் விண்ணப்பிக்கலாம். எப்படி விண்ணப்பிப்பது என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (மேலும் படிக்க)

13 August 2026 11:39 AM (IST)

Tamil Nadu Live Updates : முழு அடைப்பு போராட்டம் வாபஸ்

  • காவிரி விவகாரம் தொடர்பாக கர்நாடக மாநிலத்தில் நடைபெற்ற முழு அடைப்பு போராட்டம் வாபஸ் பெறப்பட்டது. 
  • விவசாயிகளின் கோரிக்கைகளை பரிசீலித்து அவற்றை தீர்க்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என என கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமார் அளித்த வாக்குறுதியை தொடர்ந்து போராட்டம் வாபஸ் பெறப்பட்டது. 
  • முன்னதாக கர்நாடகாவின் மாண்டியா, மைசூரு பகுதியில் கன்னட அமைப்பினர் காலி குடங்களுடன் போராட்டம் நடத்தினர். வாட்டாள் நாகராஜ் தலைமையில் பல்வேறு கன்னட அமைப்பினர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு கைதாகினர். 
13 August 2026 10:22 AM (IST)

Ration Card News: 2 கோடிக்கும் மேலான ரேஷன் கார்டுகள் நீக்கம்

நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடரில், ரேஷன் கார்டுகள் பற்றிய ஒரு முக்கிய தகவலை மத்திய அரசு அளித்தது. தேசிய உணவுப் பாதுகாப்புச் சட்டம் (NFSA), 2013-இன் கீழ், பின்வரும் எண்ணிக்கையிலான ரேஷன் அட்டைகள் நீக்கப்பட்டதாக மத்திய அரசு மக்களவையில் தெரிவித்தது.

ஆண்டு நீக்கப்பட்ட ரேஷன் கார்டுகள்

2021-இல் 2,,02,794; 2022-இல் 63,80,274; 2023-இல் 41,99,373; 2024-இல் 48,85,259; மற்றும் 2025-இல் 41,41,385. 

அதிகபட்சமாக 2022-ஆம் ஆண்டில் 63.8 லட்சத்துக்கும் அதிகமான அட்டைகள் நீக்கப்பட்டன. 
இக்காலகட்டத்தில் நாடு முழுவதும் மொத்தம் 2,25,09,085 ரேஷன் அட்டைகள் நீக்கப்பட்டன.

 

13 August 2026 09:36 AM (IST)

Tamil Nadu Live Updates : சென்னையில் வாட்டர் மெட்ரோ

சென்னை பக்கிங்காம் கால்வாயில் வாட்டர் மெட்ரோ என்றழைக்கப்படும் படகுப் போக்குவரத்து தொடங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. எண்ணூர் முதல் மாமல்லபுரம் வரை மொத்தம் 53 கி.மீ., தூரத்திற்கு வாட்டர் மெட்ரோ சேவை தொடங்க பரிசீலிக்கப்பட்டு வருகிறது. சாத்தியக்கூறு தொடர்பாக அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் டெண்டரை வெளியிட்டது.

13 August 2026 09:30 AM (IST)

Tamil Nadu Live Updates : ரயில் மோதல் - 2 யானைகள் உயிரிழப்பு

 

13 August 2026 09:24 AM (IST)

Tamil Nadu Live Updates : கர்நாடகாவில் முழு அடைப்பு

 

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TAGS:
Live News
TN Breaking news

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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