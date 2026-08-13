/தமிழ் முக்கிய செய்திகள் லைவ் : சிவகாசி ஆலை விபத்து; வெற்றி முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு; கர்நாடகாவில் பந்த் வாபஸ்

சிவகாசி அருகே உள்ள நமஸ்கரித்தான்பட்டியில் உள்ள கிருஷ்ணா என்ற தனியார் பட்டா சாலையில் வெடி விபத்து ஏற்பட்டது. இந்த வெடி விபத்தில் ஒருவர் பலி.
வெற்றி தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு
முதலமைச்சர் விஜய் அவர்களின் தலைமையில் நடைபெற்ற 'வெற்றி தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டின்' போது இந்த ஒப்பந்தங்கள் கையெழுத்தாகின. இந்த முதலீட்டு உறுதிமொழிகள் தமிழ்நாட்டின் தொழில் மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சியை வலுப்படுத்துவதுடன், பல்வேறு துறைகளில் புதிய வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இது குறித்து வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்தியின்படி, இந்த முதலீடு 97 புதிய புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தங்களை உள்ளடக்கிய ஒரு பெரிய முயற்சியின் ஒரு பகுதியாகும்.
தமிழக அரசின் புதிய முதலீட்டு ஒப்பந்தங்கள்
₹674.52 பில்லியன் மதிப்பிலான 97 ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திடும் தனது நோக்கத்தை மாநில அரசு செய்தித்தாள் விளம்பரம் ஒன்றின் மூலம் அறிவித்தது.
இதன் மூலம் 1,00,000-க்கும் மேற்பட்ட வேலைவாய்ப்புகள் உருவாக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இந்திய நிறுவனங்களின் முதலீடுகள் மற்றும் தற்போதுள்ள வசதிகளின் விரிவாக்கம் ஆகியவையும் இந்த மொத்தத் தொகையில் அடங்கும் என்று கூறப்பட்டுள்ளது.
ஆகஸ்ட் 15 சுதந்திர தினத்தையொட்டி சட்டவிரோத மது விற்பனை செய்யக்கூடாது என தமிழ்நாடு அரசு கடும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)
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நாடாளுமன்ற மழைக்கால கூட்டத்தொடரில், ரேஷன் கார்டுகள் பற்றிய ஒரு முக்கிய தகவலை மத்திய அரசு அளித்தது. தேசிய உணவுப் பாதுகாப்புச் சட்டம் (NFSA), 2013-இன் கீழ், பின்வரும் எண்ணிக்கையிலான ரேஷன் அட்டைகள் நீக்கப்பட்டதாக மத்திய அரசு மக்களவையில் தெரிவித்தது.
ஆண்டு நீக்கப்பட்ட ரேஷன் கார்டுகள்
2021-இல் 2,,02,794; 2022-இல் 63,80,274; 2023-இல் 41,99,373; 2024-இல் 48,85,259; மற்றும் 2025-இல் 41,41,385.
அதிகபட்சமாக 2022-ஆம் ஆண்டில் 63.8 லட்சத்துக்கும் அதிகமான அட்டைகள் நீக்கப்பட்டன.
இக்காலகட்டத்தில் நாடு முழுவதும் மொத்தம் 2,25,09,085 ரேஷன் அட்டைகள் நீக்கப்பட்டன.
Tamil Nadu Live Updates : சென்னையில் வாட்டர் மெட்ரோ
சென்னை பக்கிங்காம் கால்வாயில் வாட்டர் மெட்ரோ என்றழைக்கப்படும் படகுப் போக்குவரத்து தொடங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. எண்ணூர் முதல் மாமல்லபுரம் வரை மொத்தம் 53 கி.மீ., தூரத்திற்கு வாட்டர் மெட்ரோ சேவை தொடங்க பரிசீலிக்கப்பட்டு வருகிறது. சாத்தியக்கூறு தொடர்பாக அறிக்கையை தாக்கல் செய்ய மெட்ரோ ரயில் நிறுவனம் டெண்டரை வெளியிட்டது.
#NewsUpdate | ரயில் மோதி யானைகள் உயிரி*ழப்பு#Train | #Elephant | #Kovai | #Kerala | #zeetamilnews pic.twitter.com/MOyMIPNxsN
— Zee Tamil News (@ZeeTamilNews) August 13, 2026
#BreakingNews | கர்நாடகாவில் முழு அடைப்பு போராட்டம்#Karnataka | #KarnatakaBandh | #Cauvery | #CauveryWater | #zeetamilnews pic.twitter.com/filAEXApRB
— Zee Tamil News (@ZeeTamilNews) August 13, 2026
வெற்றி முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு: சென்னை கிண்டியில் உள்ள தனியார் ஹோட்டலில், தொழில் முதலீட்டாளர்கள் மாநாட்டை முதலமைச்சர் விஜய் இன்று காலை 11 மணிக்கு தொடங்கி வைக்கிறார். முன்னதாக, 'வெற்றி தமிழ்நாடு முதலீட்டாளர்கள் மாநாடு' என்ற பெயரில் தமிழ்நாடு அரசு வீடியோ வெளியிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.
கர்நாடகாவில் பந்த்: தமிழ்நாட்டுக்கு காவிரியில் நீர் திறக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து, கர்நாடகாவில் முழு அடைப்பு போராட்டம் இன்று நடைபெறுகிறது. வாட்டாள் நாகராஜ் தலைமையில் பல்வேறு கன்னட அமைப்பினர் இந்த போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். சத்தியமங்கலத்தில் இருந்து கர்நாடக மாநிலத்திற்கு இயக்கப்படும் அரசுப் பேருந்துகள் பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக முன்னெச்சரிக்கையாக ரத்து செய்யப்பட்டன.