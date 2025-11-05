English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • Tamil News LIVE இன்று நடைபெறும் தவெக பொதுக்குழு! எடப்பாடி பழனிசாமி முக்கிய ஆலோசனை!

Tamil News LIVE இன்று நடைபெறும் தவெக பொதுக்குழு! எடப்பாடி பழனிசாமி முக்கிய ஆலோசனை!

Tamil News LIVE Today 05 November 2025 மாமல்லபுரத்தில் இன்று த.வெ.க. சிறப்பு பொதுக்குழு கூட்டம் நடைபெறுகிறது. 

Written by - RK Spark | Last Updated : Nov 5, 2025, 09:18 AM IST
    இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்!

Trending Photos

ஒரு காலத்தில் ஹிட் ஹீரோயின்-இப்போ வீடியோ காலில் சம்பாதிக்கிறார்! யார் தெரியுமா?
camera icon7
famous actress
ஒரு காலத்தில் ஹிட் ஹீரோயின்-இப்போ வீடியோ காலில் சம்பாதிக்கிறார்! யார் தெரியுமா?
தாதா சாகேப் பால்கே விருது வென்ற பிரபலங்கள்.. லிஸ்ட்டில் யாரெல்லாம்?
camera icon7
Dadasaheb Phalke Award
தாதா சாகேப் பால்கே விருது வென்ற பிரபலங்கள்.. லிஸ்ட்டில் யாரெல்லாம்?
27 ஆண்டுக்கு பிறகு சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி.. 3 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட் அடிக்கும்
camera icon7
Lord Shani
27 ஆண்டுக்கு பிறகு சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி.. 3 ராசிகளுக்கு டபுள் ஜாக்பாட் அடிக்கும்
கடகத்தில் கஜகேசரி யோகம்.. குருவால் 3 ராசிகளுக்கு நல்ல நாட்கள், அதிஷ்டம் உயரும்
camera icon8
Gajakesari Yoga
கடகத்தில் கஜகேசரி யோகம்.. குருவால் 3 ராசிகளுக்கு நல்ல நாட்கள், அதிஷ்டம் உயரும்
Live Blog

Tamil News LIVE Today 05 November 2025 எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் இன்று அதிமுக மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம். செங்கோட்டையன் விவகாரம் உள்ளிட்ட குறித்து ஆலோசிக்கப்பட வாய்ப்பு.

5 November, 2025

  • 09:16 AM

    செம பிளாப்பான படங்கள்.. ரெம்ப எதிர்பார்ப்பு இருந்துச்சு.. இத்தனை விஜய் படங்களா? 

    Tamil Flopped Movies: தமிழ் திரையுலகில் பல திரைப்படங்கள் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்புகளுடன் வெளியாகி படுதோல்விகளை சந்தித்துள்ளது. அப்படி பெரிய எதிர்பார்ப்புடன் இறங்கி பிளாப்பான படங்கள் என்னென்ன என்பதை இங்கு பார்க்கலாம். (மேலும் படிக்க)

  • 09:11 AM

    Sengottaiyan: செங்கோட்டையன் செய்தியாளர் சந்திப்பு

    அதிமுகவில் இருந்து சிலர் தன்னிடம் பேச்சுவார்த்தை மேற்கொண்டு வருவதாக, செங்கோட்டையன் உறுதிப்பட தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து விரிவாக படிக்க இதை கிளிக் செய்யவும்.

  • 08:57 AM

    விராட் கோலி மற்றும் அனுஷ்கா சர்மா!

    விராட் கோலி மற்றும் அனுஷ்கா சர்மா தம்பதி, விளையாட்டு மற்றும் பொழுதுபோக்குத் துறையில் இருந்து கொண்டே பல்வேறு சொத்துக்களுக்கு அதிபதியாக உள்ளனர். மேலும் படிக்க

     

  • 08:56 AM

    இந்த படிப்புகளுக்கு மதிப்பே இருக்காது!

    இன்றைய உலகில் படித்துவிட்டு ஒரு வேலை கிடைப்பதே மிகப்பெரிய சவாலாக உள்ளது. இந்நிலையில் வரும் காலத்தில் எந்த எந்த படிப்புக்கு மதிப்பு இருக்காது என்று தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

     

  • 08:56 AM

    வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்புத் திருத்தம்!

    தமிழ்நாட்டில் SIR பணிக்கு திமுக எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது. ஏற்கனவே 2025 ஜனவரியில் வாக்காளர் பட்டியல் திருத்தம் செய்யப்பட்ட நிலையில், திமுக உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்துள்ளது. மேலும் படிக்க

     

  • 07:04 AM

    மாணவர்களுக்கு முக்கிய அறிவிப்பு!

    மாணவர்கள் அறிவியல் ரீதியான கணக்கீடுகளை செய்யும் Scientific Calculators மற்றும் programmable கால்குலேட்டர்களை தேர்வறைக்குள் கொண்டு செல்ல அனுமதி இல்லை. மேலும் படிக்க

  • 07:03 AM

    ஐப்பசி 19 புதன்கிழமை ராசிபலன்

    Today Rasipalan: இன்று நவம்பர் 05ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

     

  • 07:03 AM

    ஹாரிஸ் ரௌஃபுக்கு 2 போட்டிகள் தடை!

    இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தான் ஆகிய இரு நாடுகளுக்கு இடையே அரசியல் ரீதியாக பதற்றமான சூழல் நிலவினாலும், விளையாட்டின் மாண்பு பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று ஐசிசி எச்சரித்துள்ளது. மேலும் படிக்க

     

Tamil NewsTamilnadu NewsTODAY NEWSADMKTVK

Trending News