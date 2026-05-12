/LIVE நாளை நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு! சட்டமன்றத்தில் என்னவெல்லாம் நடக்கும்?

தமிழக முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு, நாளை சட்டப்பேரவையில் தனது பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பை எதிர்கொள்கிறது.
நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் அதிமுகவை சேர்ந்த பலரும் விஜய்க்கு வாக்களிப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நாளை பெருன்பான்மை நடைபெற உள்ள நிலையில் கொறடா உத்தரவை மீறினால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தவெக தலைமை உத்தரவு
அரசு கொறடாவாக விருகம்பாக்கம் எம்எல்ஏ சபரிநாதன் நியமனம்
அதிமுகவில் ஏற்பட்டுள்ள சில கருத்து வேறுபாடுகள் மற்றும் இதர கட்சிகளின் நிலைப்பாடுகள் விஜய் தலைமையிலான அரசு தப்புமா என்ற எதிர்பார்ப்பை அரசியல் வட்டாரத்தில் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இன்று மே 12 புதிய சபாநாயகர் தேர்வு செய்யப்பட்ட நிலையில், நாளை அரசு தனது பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க உள்ளது.