Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Tamil Nadu
  • /LIVE நாளை நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு! சட்டமன்றத்தில் என்னவெல்லாம் நடக்கும்?
Live Now

LIVE நாளை நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு! சட்டமன்றத்தில் என்னவெல்லாம் நடக்கும்?

தமிழக முதலமைச்சர் ச. ஜோசப் விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழக அரசு, நாளை சட்டப்பேரவையில் தனது பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பை எதிர்கொள்கிறது.

Written ByRK SparkUpdated byRK Spark
Published: May 12, 2026, 05:35 PM IST|Updated: May 12, 2026, 06:15 PM IST
LIVE நாளை நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு! சட்டமன்றத்தில் என்னவெல்லாம் நடக்கும்?
Image Credit: tvk
12 May 2026 06:15 PM (IST)

நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் அதிமுகவை சேர்ந்த பலரும் விஜய்க்கு வாக்களிப்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

12 May 2026 05:55 PM (IST)

நாளை பெருன்பான்மை நடைபெற உள்ள நிலையில் கொறடா உத்தரவை மீறினால் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தவெக தலைமை உத்தரவு

12 May 2026 05:55 PM (IST)

அரசு கொறடாவாக விருகம்பாக்கம் எம்எல்ஏ சபரிநாதன் நியமனம்

12 May 2026 05:36 PM (IST)

அதிமுகவில் ஏற்பட்டுள்ள சில கருத்து வேறுபாடுகள் மற்றும் இதர கட்சிகளின் நிலைப்பாடுகள் விஜய் தலைமையிலான அரசு தப்புமா என்ற எதிர்பார்ப்பை அரசியல் வட்டாரத்தில் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

12 May 2026 05:35 PM (IST)

இன்று மே 12 புதிய சபாநாயகர் தேர்வு செய்யப்பட்ட நிலையில், நாளை அரசு தனது பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க உள்ளது.

Tags:
TVK
TN Assembly
ADMK
DMK
floor test

About the Author

RK Spark

RK Spark

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
CSK-வில் இந்த 3 வீரர்களுக்கு இனி நோ சான்ஸ்... தோனி கம்பேக் எப்போது?

CSK-வில் இந்த 3 வீரர்களுக்கு இனி நோ சான்ஸ்... தோனி கம்பேக் எப்போது?

CSK2 min ago
2

மகன் ஜேசன் சஞ்சய் குறித்து பேசிய விஜய்! பழைய வீடியாே படு வைரல்..

Jason Sanjay21 min ago
3

சிஎஸ்கே அணியில் அதிவேகமாக அரைசதம்! தோனி இருக்காரா?

CSK27 min ago
4

CSK ரசிகர்கள் ஹேப்பி; பஞ்சாப் படுதோல்வியால்... பிளே ஆப் போவது கொஞ்சம் ஈஸி!

IPL55 min ago
5

EPS Pension மாதம் ரூ.7,500 ஆக அதிகரிக்குமா? மத்திய அரசின் நிலைப்பாடு என்ன?

Eps Pension1 hr ago