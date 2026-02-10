Tamil News LIVE இந்தியா vs பாகிஸ்தான் போட்டி அறிவிப்பு! SIR பணிகள் இன்றுடன் நிறைவு!

Tamil Breaking News Today ரத்து செய்யப்பட்ட குரூப்-2 தேர்வுகள் மார்ச் 15ம் தேதி நடைபெறும் என அறிவிப்பு. ஹால் டிக்கெட் வரும் 28ம் தேதிக்குள் பதிவேற்றம் செய்யப்படும் என TNPSC தகவல்.
Tamil Breaking News Today இந்தியா vs பாகிஸ்தான் போட்டி திட்டமிட்டபடி நடைபெறும். புறக்கணிப்பு முடிவை திரும்பப் பெற்றது பாகிஸ்தான் அரசு
Whatsapp மூலம் சீட்டுக்கே வரும் சுடச்சுட உணவு
ரயில் பயணிகளுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்! Whatsapp மூலம் சீட்டுக்கே வரும் சுடச்சுட உணவு!
EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய செய்தி
இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு மகிழ்ச்சியான அப்டேட் கிடைத்துள்ளது. நீண்ட நாட்களாக ஊழியர்கள் காத்துக்கொண்டிருந்த ஒரு முக்கிய சேவை கூடிய விரைவில் தொடங்கவுள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
Jana Nayagan KVN Production Withdrew Writ Petition | ஜனநாயகன் வழக்கு வாபஸ்!
VN தயாரிப்பு நிறுவனம், ஜனநாயகன் படத்திற்கு சென்சார் சான்றிதழ் அளிப்பது தொடர்பான வழக்கை வாபஸ் பெற, சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி பி.டி.ஆஷா அனுமதி அளித்தார்! (மேலும் படிக்க)
Mumait Khan Brain Injury Coma | கோமாவில் விழுந்த கவர்ச்சி நடிகை!
தமிழ் திரையுலகில், கவர்ச்சி நடிகையாக வலம் வந்தவர் முமைத்கான். இவர், தான் கோமாவிற்கு சென்றது குறித்து சமீபத்திய நேர்காணல் ஒன்றில் பேசியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்க்கலாம். (மேலும் படிக்க)
வானிலை அப்டேட்
நீலகிரி, சேலம், பெரம்பலூர், தஞ்சாவூர் ஆகிய மாவட்டங்களில் இன்றைய தினத்திற்கான வானிலை நிலவரம் குறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.
பிசிசிஐ சம்பள பட்டியலில் இருந்து அதிரடியாக நீக்கப்பட்ட 5 வீரர்கள்!
இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் 2025-26 ஆம் ஆண்டிற்கான வீரர்களின் மத்திய ஒப்பந்தப் பட்டியலை வெளியிட்டுள்ளது. இதில் பல முன்னணி நட்சத்திர வீரர்கள் அதிரடியாக நீக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும் படிக்க
சுக்கிரன் மற்றும் சனி
சுக்கிரன் மற்றும் சனி விளையாட்டு ஆரம்பம்.. 6 ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்ட தங்க பணமழை
8th CPC: சூடுபிடிக்கும் 8வது ஊதியக்குழு நடவடிக்கைகள்
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு நல்ல செய்தி. சூடுபிடிக்கும் 8வது ஊதியக்குழு நடவடிக்கைகள். சமீபத்தில் வந்த முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.
விவசாயக் கடன் தள்ளுபடி அறிவிப்பு?
தமிழகத்தில் 2026 சட்டமன்றத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில், மீண்டும் ஒரு நகைக்கடன் தள்ளுபடி அறிவிப்பு வெளியாகுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு பொதுமக்களிடையே அதிகரித்துள்ளது. மேலும் படிக்க
இந்தியாவுடன் டி20 உலக கோப்பை போட்டி! ஐசிசி உத்தரவு!
நீண்ட இழுபறிக்கு பிறகு, 2026 டி20 உலக கோப்பையில் இந்தியாவுக்கு எதிரான போட்டியில் விளையாட பாகிஸ்தான் அணிக்கு அந்நாட்டு அரசு பச்சை கொடி காட்டியுள்ளது. மேலும் படிக்க
பிசிசிஐயில் வேலைவாய்ப்பு!
இந்திய கிரிக்கெட் கட்டுப்பாட்டு வாரியம், பெங்களூருவில் அமைந்துள்ள தனது புதிய சென்டர் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் மையத்தை உலகத்தரத்தில் மேம்படுத்தும் பணிகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. மேலும் படிக்க
மார்ச் முதல் ரூ.2000 மகளிர் உரிமை தொகை? வெளியான முக்கிய தகவல்!
தமிழகத்தில் திமுக அரசு வழங்கும் ரூ.1000 உதவித்தொகை ரூ.2000 ஆக உயர்த்தப்படவுள்ளதாக சமூக வலைதளங்களில் பரபரப்பான தகவல்கள் பரவி வருகின்றன. மேலும் படிக்க
இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
Today Rasipalan: இன்று பிப்ரவரி 10ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க