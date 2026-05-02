Tamil News LIVE மே 4 தேர்தல் முடிவுகள்! இன்று மறுவாக்குப்பதிவு! விஜய்யின் பயணம் ரத்து!

Live News May 1, 2026: இன்றைய முக்கியச் செய்திகள்
சிலிண்டர் விலை: வணிக பயன்பாட்டு சிலிண்டரை தொடர்ந்து வீட்டு உபயோக சிலிண்டர் விலையும் உயர வாய்ப்பு. தேர்தல் முடிந்ததால், பெட்ரோல், டீசல் விலையையும் உயர்த்த முடிவு என தகவல்.
கனமழை: தமிழ்நாட்டின் சில பகுதிகளில் 3 நாட்களுக்கு கனமழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல். நீலகிரி, கோவை உள்ளிட்ட 8 மாவட்டங்களில் இன்று கனமழைக்கு வாய்ப்பு.
வேலை நிறுத்தப் போராட்டம்: தமிழ் திரைப்பட தயாரிப்பாளர்கள் சங்கத்தின் அடையாள வேலை நிறுத்தப் போராட்டம் திட்டமிட்டபடி இன்று நடைபெறுகிறது!
விஜய் பயணம்: வேளாங்கண்ணி மற்றும் நாகூருக்கு இன்று மேற்கொள்ளவிருந்த பயணத்தை ரத்து செய்தார் த.வெ.க. தலைவர் விஜய். பயணம் வேறொரு நாளுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதால், விஜயை எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்த ரசிகர்கள் ஏமாற்றம்.
டெல்லி அணி வெற்றி: ராஜஸ்தானுக்கு எதிரான போட்டியில் 226 ரன்கள் இலக்கை எட்டி டெல்லி அணி அதிரடி. 7 விக்கெட்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி.