  • LIVE : இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல், அதிமுக-பாஜக கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை, தங்கம் விலை நிலவரம் - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

LIVE : இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல், அதிமுக-பாஜக கூட்டணி பேச்சுவார்த்தை, தங்கம் விலை நிலவரம் - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Tamilnadu Live Updates: தமிழ்நாடு இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல், சிபிஎஸ்சி தேர்வு தொடக்கம், தங்கம் விலை நிலவரம் உள்ளிட்ட தமிழ்நாட்டின் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் குறித்து இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 17, 2026, 12:10 PM IST
    Tamilnadu Live : தமிழ்நாட்டின் இன்றைய முக்கிய அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Tamilnadu Live Updates
Tamilnadu Live Updates: தமிழ்நாடு இடைக்கால பட்ஜெட் தாக்கல், சிபிஎஸ்சி தேர்வு தொடக்கம், தங்கம் விலை நிலவரம், வானிலை, அரசியல், சினிமா, பொருளாதாரம், விளையாட்டு உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகளை இங்கே காணலாம்.

17 February, 2026

  • 12:12 PM

    Tamil Nadu Budget 2026 LIVE: தமிழ்நாடு அரசின் இடைக்கால பட்ஜெட்

    தமிழ்நாடு அரசின் இடைக்கால பட்ஜெட்டை நிதியமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு இன்று தாக்கல் செய்தார். தமிழக மக்களுக்கு வந்த முக்கிய அறிவிப்புகள் என்ன? யாருக்கு அதிக நன்மைகள் கிடைத்துள்ளன? இடைக்கால பட்ஜெட் தொடர்பான முக்கிய அப்டேட்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 11:46 AM

    Farmer ID: விவசாயி ஐடியை உருவாக்குவது எப்படி?

    விவசாயி ஐடியை உருவாக்காதவர்களுக்கு பிஎம் கிசான் தவணையின் நன்மைகள் மறுக்கப்படுமா? விவசாயி ஐடியை உருவாக்குவது எப்படி? முக்கிய விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 11:02 AM

    EPFO News: ஓய்வூதிய பங்களிப்புகளில் திருத்தம்

    இபிஎஃப் செயல்முறைகளில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள், ஏப்ரல் 2026 முதல் வரக்கூடிய ATM மூலம் பணம் எடுக்கும் வசதி, ஆட்டோ-கிளைம்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய அப்டேட்களை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 10:23 AM

    Ghilli Re-Release | மீண்டும் ரீ-ரிலீஸ் ஆகும் ‘கில்லி’ திரைப்படம்!

    விஜய் நடிப்பில் வெளியாகி, பெரிய ஹிட் அடித்த படம், ‘கில்லி’. இந்த படத்தை தற்போது மீண்டும் ரீ-ரிலீஸ் செய்ய படக்குழு திட்டமிட்டிருக்கிறது. (மேலும் படிக்க)

  • 09:40 AM

    8th CPC: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு

    8வது ஊதியக்குழுவின் நன்மைகள் ஓய்வூதியதாரர்களுகு கிடைக்காதா? இதில் ஏற்பட்டுள்ள குழப்பம் என்ன? முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

