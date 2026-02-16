English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Tamil Nadu
  • LIVE : வாரத்தின் முதல் நாள் தங்கம் விலை இன்று, தமிழ்நாட்டின் பொருளாதார ஆய்வறிக்கை - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

LIVE : வாரத்தின் முதல் நாள் தங்கம் விலை இன்று, தமிழ்நாட்டின் பொருளாதார ஆய்வறிக்கை - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Tamilnadu Live : தங்கம் விலை இன்று, தமிழ்நாட்டின் பொருளாதார ஆய்வறிக்கை உள்ளிட்ட தமிழ்நாட்டின் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் குறித்து இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Feb 16, 2026, 10:32 AM IST
    Tamilnadu Live : தமிழ்நாட்டின் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் அப்டேட்டுகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Live Blog

16 February, 2026

  • 10:32 AM

    பிப்ரவரி 20 முதல் மழைக்கு வாய்ப்பு

    தமிழகத்தில் பிப்ரவரி 20ஆம் தேதி முதல் மழை பெய்யக் கூடும் என டெல்டா வெதர்மேன் கூறியுள்ளார்.  இதுகுறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

     

  • 10:13 AM

    Modi Vs Rahul Gandhi Taapsee Answer | மோடி vs ராகுல் காந்தி: டாப்ஸி பதில்!

    நடிகை டாப்ஸியிடம் சமீபத்தில் “மோடியா? ராகுல் காந்தியா? இருவரில் யாரை பிடிக்கும்?” என்று கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர் அளித்திருக்கும் பதில் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. (மேலும் படிக்க)

  • 09:36 AM

    இந்தியாவிடம் வீழ்ந்தாலும் வரலாறு படைத்த பாகிஸ்தான்: 

    India vs Pakistan : இந்திய அணிக்கு எதிரான நேற்றைய போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி தோற்றாலும், டி20 உலகக்கோப்பையில் புதிய வரலாறு ஒன்றை படைத்துள்ளது. இந்த சுவாரஸ்ய தகவலை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள். (முழு விவரம்)

  • 09:35 AM

    தமிழக இலவச மின்சாரம் திட்டங்கள் 2026: 

    tamil nadu free electricity schemes : தமிழ்நாட்டில் இலவச மின்சார திட்டங்கள் குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 100 யூனிட் முதல் 1000 யூனிட் வரை இலவசம் (முழு விவரம்)

  • 09:35 AM

    கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.5,000: 

    Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் ரூ.5000 வழங்கப்பட்டதில் ஆதிதிராவிடர் நல நிதி பயன்படுத்தப்பட்டதாக எழுந்த புகாருக்குத் தமிழக அரசு அதிகாரப்பூர்வ விளக்கம் அளித்துள்ளது. முழு விவரம் இங்கே

  • 09:34 AM

    இன்றைய  ராசிபலன் பிப்வரி 16 திங்கட்கிழமை :

    இன்றைய  ராசிபலன் பிப்வரி 16 திங்கட்கிழமை : அதிர்ஷ்டம், சந்திராஷ்டமம், சிறப்பு வழிபாடு குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (முழு விவரம்)

