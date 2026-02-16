LIVE : வாரத்தின் முதல் நாள் தங்கம் விலை இன்று, தமிழ்நாட்டின் பொருளாதார ஆய்வறிக்கை - இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Tamilnadu Live : தங்கம் விலை இன்று, தமிழ்நாட்டின் பொருளாதார ஆய்வறிக்கை உள்ளிட்ட தமிழ்நாட்டின் இன்றைய முக்கிய செய்திகள் குறித்து இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
பிப்ரவரி 20 முதல் மழைக்கு வாய்ப்பு
தமிழகத்தில் பிப்ரவரி 20ஆம் தேதி முதல் மழை பெய்யக் கூடும் என டெல்டா வெதர்மேன் கூறியுள்ளார். இதுகுறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.
Modi Vs Rahul Gandhi Taapsee Answer | மோடி vs ராகுல் காந்தி: டாப்ஸி பதில்!
நடிகை டாப்ஸியிடம் சமீபத்தில் “மோடியா? ராகுல் காந்தியா? இருவரில் யாரை பிடிக்கும்?” என்று கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர் அளித்திருக்கும் பதில் இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது. (மேலும் படிக்க)
இந்தியாவிடம் வீழ்ந்தாலும் வரலாறு படைத்த பாகிஸ்தான்:
India vs Pakistan : இந்திய அணிக்கு எதிரான நேற்றைய போட்டியில் பாகிஸ்தான் அணி தோற்றாலும், டி20 உலகக்கோப்பையில் புதிய வரலாறு ஒன்றை படைத்துள்ளது. இந்த சுவாரஸ்ய தகவலை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள். (முழு விவரம்)
தமிழக இலவச மின்சாரம் திட்டங்கள் 2026:
tamil nadu free electricity schemes : தமிழ்நாட்டில் இலவச மின்சார திட்டங்கள் குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 100 யூனிட் முதல் 1000 யூனிட் வரை இலவசம் (முழு விவரம்)
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை ரூ.5,000:
Kalaignar Magalir Urimai Thogai : கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை திட்டத்தில் ரூ.5000 வழங்கப்பட்டதில் ஆதிதிராவிடர் நல நிதி பயன்படுத்தப்பட்டதாக எழுந்த புகாருக்குத் தமிழக அரசு அதிகாரப்பூர்வ விளக்கம் அளித்துள்ளது. முழு விவரம் இங்கே
இன்றைய ராசிபலன் பிப்வரி 16 திங்கட்கிழமை :
இன்றைய ராசிபலன் பிப்வரி 16 திங்கட்கிழமை : அதிர்ஷ்டம், சந்திராஷ்டமம், சிறப்பு வழிபாடு குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (முழு விவரம்)