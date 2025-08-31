English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Live: சென்னையில் மேகவெடிப்பு; சீனாவில் பிரதமர் மோடி; ஜெர்மனியில் ஸ்டாலின் - முக்கிய அப்டேட்ஸ்

Tamilnadu LIVE News Updates Today: சென்னையில் மேகவெடிப்பு, பிரதமர் மோடியின் சீன சுற்றுப்பயணம், முதலமைச்சர் ஸ்டாலினின் ஜெர்மனி சுற்றுப்பயணம் உள்பட இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்கள் இதோ...

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Aug 31, 2025, 12:11 PM IST
    Tamilnadu LIVE News Today: ஆகஸ்ட் 31ஆம் தேதியின் உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகள் இதோ...

Trending Photos

லோகேஷ் கனகராஜுக்கு ஜோடியாக 2 நாயகிகள்! இருவரும் ரஜினி பட ஹீரோயின்ஸ்..
camera icon7
Lokesh Kanagaraj
லோகேஷ் கனகராஜுக்கு ஜோடியாக 2 நாயகிகள்! இருவரும் ரஜினி பட ஹீரோயின்ஸ்..
சிஎஸ்கே, மும்பையை பின்னுக்கு தள்ளிய ஆர்சிபி.. எகிறிய மவுசு!
camera icon8
Rcb Brand Value
சிஎஸ்கே, மும்பையை பின்னுக்கு தள்ளிய ஆர்சிபி.. எகிறிய மவுசு!
விஷாலுக்கு ஸ்பெஷலான பிறந்தநாள்... சாய் தன்ஷிகா உடன் நிச்சயதார்த்தம் - போட்டோஸ் இதோ!
camera icon8
Actor Vishal
விஷாலுக்கு ஸ்பெஷலான பிறந்தநாள்... சாய் தன்ஷிகா உடன் நிச்சயதார்த்தம் - போட்டோஸ் இதோ!
100 ரூபாய், 200 ரூபாய் நோட்டுக்கள் குறித்து இந்திய ரிசர்வ் வங்கி முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon10
RBI
100 ரூபாய், 200 ரூபாய் நோட்டுக்கள் குறித்து இந்திய ரிசர்வ் வங்கி முக்கிய அறிவிப்பு
தமிழ்நாடு முக்கிய தலைப்பு செய்திகள்
Live Blog

Tamilnadu LIVE News Updates Today: இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின்படி, 20–30 சதுர கி.மீ அளவிலான ஒரு சிறிய பகுதியில் ஒரு மணி நேரத்திற்குள் 100 மில்லி மீட்டர் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மழைப்பொழிவு ஏற்பட்டால் அது மேகவெடிப்பு என அழைக்கப்படுகிறது. அதன்படி, சென்னையில் நேற்றிரவு ஒரு மணிநேரத்தில் 100 மி.மீட்டருக்கு மேல் மழை பதிவாகி உள்ளது. இதன்மூலம், 2025ஆம் ஆண்டில் சென்னையில் முதல் மேகவெடிப்பு நேற்றிரவு நிகழ்ந்துள்ளது. 

ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்க இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, இன்றும் நாளையும் சீனாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறார். அங்கு அவர் சீன அதிபர் ஜீ ஜின்பிங், ரஷ்ய அதிபர் விளாதிமிர் புதின் உள்ளிட்ட தலைவர்களை சந்திக்க இருக்கிறார். 7 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பிரதமர் மோடி சீனா செல்வதால் மீண்டும் இருநாட்டுக்கும் இடையேயான நல்லுறவு புதுப்பிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

தமிழ்நாட்டை நோக்கி முதலீடுகளை ஈர்க்கும் வகையில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் ஜெர்மனி மற்றும் இங்கிலாந்து நாடுகளுக்கு 7 நாள் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். சென்னையில் இருந்து நேற்று புறப்பட்ட ஸ்டாலின் ஜெர்மனியை சென்றடைந்தார். அங்கு அவருக்கு ஜெர்மனி வாழ் தமிழர்கள் விமான நிலையத்திலேயே உற்சாக வரவேற்பை அளித்துள்ளனர். தொடர்ந்து உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்களை இங்கு காணலாம். 

31 August, 2025

  • 12:10 PM

    Joy Crizildaa Madhampatty Rangaraj New Video | மாதம்பட்டி ரங்கராஜின் மறைக்கப்பட்ட லீலைகள்! 

    மாதம்பட்டி ரங்கராஜ் தனக்கு அனுப்பிய வீடியோ ஒன்றை ஜாய் கிரிஸில்டா தற்போது இன்ஸ்டாவில் பகிர்ந்திருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவல், இதோ. (மேலும் படிக்க)

  • 11:54 AM

    ராஜஸ்தான் அணியிலிருந்து ராகுல் டிராவிட் விலகல்!

    2024-ல் இந்திய அணிக்கு டி20 உலகக் கோப்பையை வென்று தந்த பிறகு, ராகுல் டிராவிட் ஐபிஎல் 2025 சீசனுக்கு முன்னதாக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளராக பொறுப்பேற்றார். மேலும் படிக்க

  • 11:54 AM

    தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வாரியம்!

    சொந்த வீடு என்ற லட்சியத்தை அடைய விரும்பும் தகுதியான நபர்களுக்கு, தமிழ்நாடு வீட்டுவசதி வாரியத்தின் திட்டங்கள் ஒரு பாதுகாப்பான மற்றும் நம்பகமான பாதையை வழங்குகின்றன. மேலும் படிக்க

  • 11:52 AM

    லோகா - அத்தியாயம் ஒன்று: சந்திரா!

    Lokah Chapter One Chandra Review: கல்யாணி பிரியதர்ஷன் மற்றும் நஸ்லென் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள லோகா - அத்தியாயம் ஒன்று: சந்திரா படம் தற்போது திரையரங்குகளில் வெளியாகி உள்ளது. படத்தின் திரைவிமர்சனத்தை பற்றி பார்ப்போம். மேலும் படிக்க

  • 11:52 AM

    தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் அணியில் இருந்து விலகல்!

    இந்திய அணியின் வீரர் விஜய் சங்கர் தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கத்தின் தேர்வு குழுவினர் தன்னிடம் நடந்து கொண்ட விதமே சரி இல்லை என்று பரபரப்பு குற்றச்சாட்டுகளை வைத்துள்ளார். மேலும் படிக்க

  • 11:52 AM

    மாஸ் காட்டும் தளபதி விஜய்!

    சமீபத்தில் மதுரையில் லட்சக்கணக்கான தொண்டர்கள் மத்தியில் நடைபெற்ற கட்சியின் இரண்டாவது பிரம்மாண்ட மாநில மாநாட்டில், "விரைவில் உங்களை சந்திக்கிறேன்" என்று விஜய் உறுதியளித்திருந்தார். மேலும் படிக்க

  • 11:52 AM

    அஞ்சலகத்தின் அசத்தல் திட்டம்!

    அஞ்சல் அலுவலக சேமிப்பு திட்டம் பலருக்கும் பாதுகாப்பான அதே சமயம் உத்தரவாதமான வருமான ஆதாரமாக உள்ளது. இந்த திட்டத்தின் சிறப்பம்சம் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

  • 11:50 AM

    Mahila Rojgar Yojana: பெண்களுக்கு ரூ.10 ஆயிரம்

    பெண்களுக்கு ரூ.10 ஆயிரம் கொடுக்கும் பீகார் அரசின் திட்டம் குறித்து இங்கு கிளிக் செய்து படிக்கலாம். 

  • 11:47 AM

    Chennai Rains: வடசென்னையில் மேகவெடிப்பு 

    வடசென்னை நேற்றிரவு மேகவெடிப்பு நிகழ்ந்ததாகவும், இந்த ஆகஸ்ட் மாதம் சென்னைக்கு சிறப்பான ஒன்று எனவும் தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து விரிவாக படிக்க இதை கிளிக் செய்யுங்க.

  • 11:43 AM

    August 31 Horoscope: ஆகஸ்ட் 31 ராசிபலன்

    மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான இன்றைய ராசிபலனை படிக்க இதை கிளிக் செய்யுங்க. 

  • 11:39 AM

    Beef Ban Protest Kerala Bank Employees | Beef திருவிழா நடத்தி போராட்டம்..

    கேரளாவில் இருக்கும் கெனரா வங்கியில், மாட்டிறைச்சி சாப்பிட மேலாளர் தடை விதித்திருக்கிறார். இதை எதிர்த்து, ஊழியர்கள் நூதன முறையில் நடத்திய போராட்டம் வைரலாகி வருகிறது. (மேலும் படிக்க)

  • 10:31 AM

    Two Actress In Lokesh Kanagaraj Hero Film | லோகேஷ் கனகராஜுக்கு ஜோடியாக 2 நாயகிகள்!

    பிரபல இயக்குநரான லோகேஷ் கனகராஜ், ஹீரோவாக முதல் படத்தில் நடிக்க இருக்கிறார். இந்த படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக 2 கதாநாயகிகள் நடிக்க இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம். (மேலும் படிக்க)

Live NewsTamil NewsChennai RainsPM ModiMK Stalin

Trending News