Live: சென்னையில் மேகவெடிப்பு; சீனாவில் பிரதமர் மோடி; ஜெர்மனியில் ஸ்டாலின் - முக்கிய அப்டேட்ஸ்

Tamilnadu LIVE News Updates Today: இந்திய வானிலை ஆய்வு மையத்தின்படி, 20–30 சதுர கி.மீ அளவிலான ஒரு சிறிய பகுதியில் ஒரு மணி நேரத்திற்குள் 100 மில்லி மீட்டர் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மழைப்பொழிவு ஏற்பட்டால் அது மேகவெடிப்பு என அழைக்கப்படுகிறது. அதன்படி, சென்னையில் நேற்றிரவு ஒரு மணிநேரத்தில் 100 மி.மீட்டருக்கு மேல் மழை பதிவாகி உள்ளது. இதன்மூலம், 2025ஆம் ஆண்டில் சென்னையில் முதல் மேகவெடிப்பு நேற்றிரவு நிகழ்ந்துள்ளது.
ஷாங்காய் ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் உச்சி மாநாட்டில் பங்கேற்க இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி, இன்றும் நாளையும் சீனாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறார். அங்கு அவர் சீன அதிபர் ஜீ ஜின்பிங், ரஷ்ய அதிபர் விளாதிமிர் புதின் உள்ளிட்ட தலைவர்களை சந்திக்க இருக்கிறார். 7 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு பிரதமர் மோடி சீனா செல்வதால் மீண்டும் இருநாட்டுக்கும் இடையேயான நல்லுறவு புதுப்பிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
தமிழ்நாட்டை நோக்கி முதலீடுகளை ஈர்க்கும் வகையில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் ஜெர்மனி மற்றும் இங்கிலாந்து நாடுகளுக்கு 7 நாள் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ளார். சென்னையில் இருந்து நேற்று புறப்பட்ட ஸ்டாலின் ஜெர்மனியை சென்றடைந்தார். அங்கு அவருக்கு ஜெர்மனி வாழ் தமிழர்கள் விமான நிலையத்திலேயே உற்சாக வரவேற்பை அளித்துள்ளனர். தொடர்ந்து உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்களை இங்கு காணலாம்.