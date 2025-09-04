Live: ஜிஎஸ்டியில் பெரிய மாற்றம்; EPS வழக்கில் இன்று தீர்ப்பு - முக்கிய அப்டேட்ஸ்

Tamilnadu LIVE News Today: ஜிஎஸ்டியில் இதுவரை அமலில் இருந்த 12% மற்றும் 28% வரி அடுக்குகள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. இனி 5% மற்றும் 18% மட்டுமே வரி வசூலிக்கப்படும். இதனால் பல பொருள்களின் விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது. பான் மசாலா, சிகரெட் போன்ற பொருள்களுக்கு 40% வரி வசூலிக்கப்படும்.
அதிமுக பொதுச்செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டதை எதிர்த்த வழக்கை சென்னை உரிமையியல் நீதிமன்றம் நிராகரிக்க மறுத்ததற்கு எதிராக எடப்பாடி பழனிசாமி, உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். இவ்வழக்கில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பு வழங்க உள்ளது. இதுமட்டும் தங்கம் விலை நிலவரம், விளையாட்டுச் செய்திகள் என உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்கள் உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள இந்த இணையப் பக்கத்துடன் இணைந்திருங்கள்.