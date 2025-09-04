English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Live: ஜிஎஸ்டியில் பெரிய மாற்றம்; EPS வழக்கில் இன்று தீர்ப்பு - முக்கிய அப்டேட்ஸ்

Tamilnadu LIVE News Updates Today: ஜிஎஸ்டியில் வரி அடுக்குகளில் மாற்றம், இபிஎஸ் தொடர்ந்த வழக்கில் தீர்ப்பு, தங்கம் விலை நிலவரம் உள்ளிட்ட முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸ் இதோ!

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Sep 4, 2025, 10:09 AM IST
    Tamilnadu LIVE News Today: செப்டம்பர் 4ஆம் தேதியின் உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகள் இதோ...

Live Blog

Tamilnadu LIVE News Today: ஜிஎஸ்டியில் இதுவரை அமலில் இருந்த 12% மற்றும் 28% வரி அடுக்குகள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. இனி 5% மற்றும் 18% மட்டுமே வரி வசூலிக்கப்படும். இதனால் பல பொருள்களின் விலை குறைய வாய்ப்புள்ளது. பான் மசாலா, சிகரெட் போன்ற பொருள்களுக்கு 40% வரி வசூலிக்கப்படும்.

அதிமுக பொதுச்செயலாளராக தேர்வு செய்யப்பட்டதை எதிர்த்த வழக்கை சென்னை உரிமையியல் நீதிமன்றம் நிராகரிக்க மறுத்ததற்கு எதிராக எடப்பாடி பழனிசாமி, உயர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். இவ்வழக்கில் சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பு வழங்க உள்ளது. இதுமட்டும் தங்கம் விலை நிலவரம், விளையாட்டுச் செய்திகள் என உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்கள் உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ள இந்த இணையப் பக்கத்துடன் இணைந்திருங்கள். 

4 September, 2025

  • 10:06 AM

    Seeman News: சீமான் செய்தியாளர் சந்திப்பு

    கோவை விமான நிலையத்தில் நாம் தமிழர் ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் அளித்த பேட்டியை இங்கு கிளிக் செய்து படிக்கவும். 

  • 10:02 AM

    September 4 Rasipalan: செப்டம்பர் 4 ராசிபலன்

    மேஷம் முதல் மீனம் வரையில் 12 ராசிகளுக்கான பலன்களை இங்கு கிளிக் செய்து படிக்கலாம். 

  • 09:58 AM

    Virat Kohli Yo-Yo Test: விராட் கோலி யோ-யோ டெஸ்ட்

    யோ-யோ டெஸ்டில் விராட் கோலியை மிஞ்சி அதிக புள்ளிகளை பெற்ற 4 வீரர்கள் யார் யார் என்பதை இங்கு கிளிக் செய்து பார்க்கலாம். 

  • 09:50 AM

    GST Reforms: ஜிஎஸ்டியில் வரும் மாற்றம் 

    ஜிஎஸ்டியில் இதுவரை அமலில் இருந்த 12% மற்றும் 28% வரி அடுக்குகளை நீக்கம் செய்வதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் எந்தெந்த பொருள்களின் விலை குறையும். (மேலும் படிக்க)

