English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Live: டோக்கியோவில் மோடி; புதிய டிஜிபி நியமனம்?; இன்று முதல் புரோ கபடி!

Tamilnadu LIVE News Updates Today: பிரதமர் மோடியின் ஜப்பான் பயணம், தமிழக டிஜிபி , புரோ கபடி லீக் தொடர் என இன்றைய செய்தியின் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்களை இங்கு காணலாம். 

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Aug 29, 2025, 12:39 PM IST
    Tamilnadu LIVE News Today: ஆகஸ்ட் 29ஆம் தேதியின் உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகள் இதோ...

Trending Photos

ChatGPT-ஆல் 16 வயது சிறுவன் தற்கொலை? நடந்தது என்ன?
camera icon7
ChatGPT
ChatGPT-ஆல் 16 வயது சிறுவன் தற்கொலை? நடந்தது என்ன?
நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
camera icon7
Powercut
நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகள் - மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு!
ஆண்ட்ராய்ட் புது அப்டேட் பிடிக்கலையா? பழைய கால் செட்டிங்க் கொண்டு வருவது எப்படி?
camera icon7
Google Dialer
ஆண்ட்ராய்ட் புது அப்டேட் பிடிக்கலையா? பழைய கால் செட்டிங்க் கொண்டு வருவது எப்படி?
பழைய ஓய்வூதிய திட்டம்: அமல்படுத்த என்ஜிஓ சங்கம் புதிய யோசனை!
camera icon12
Old Pension Scheme
பழைய ஓய்வூதிய திட்டம்: அமல்படுத்த என்ஜிஓ சங்கம் புதிய யோசனை!
Live Blog

Tamilnadu LIVE News Updates Today: பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று ஜப்பான் சென்றுள்ளார். இன்றும் நாளையும் அவர் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு அடுத்து சீனாவுக்கு செல்கிறார். அங்கு ஆகஸ்ட் 31 மற்றும் செப்டம்பர் 1 ஆகிய தேதிகளில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறார். தமிழ்நாடு டிஜிபி சங்கர் ஜிவால் நாளை மறுதினம் (ஆகஸ்ட் 31) ஓய்வுபெறும் நிலையில், அடுத்த டிஜிபி யார் என்பது குறித்த அறிவிப்பு இன்று வெளியாக வாய்ப்புள்ளது. 

புரோ கபடி 12 சீசன் இன்று ஹைதராபாத்தில் தொடங்குகிறது. முதல் போட்டியில் தமிழ் தலைவாஸ் அணி உடன் தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் அணி மோதுகிறது. இன்று நடைபெறும் மற்றொரு போட்டியில் பெங்களூரு புல்ஸ் - புனேரி பல்தன் அணிகள் மோதுகின்றன. அந்த வகையில், உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்களை உடனுக்குடன் இங்கு காணலாம். 

29 August, 2025

  • 12:40 PM

    Senior Citizens Savings Scheme: மூத்த குடிமக்கள் செமிப்புத் திட்டம்

    தபால் அலுவலக SCSS திட்டம் மூத்த குடிமக்களுக்கான சிறந்த திட்டமாக உள்ளது. இதன் சிறப்பம்சங்கள் என்ன? இந்த திட்டம் குறித்த அனைத்து தகவல்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

     

  • 12:33 PM

    India Today - CVoter Polls: தமிழ்நாட்டில் இப்போ தேர்தல் வந்தா...

    தமிழ்நாட்டில் இப்போது தேர்தல் நடைபெற்றால் யாருக்கு அதிக தொகுதி கிடைக்கும் என்ற கருத்துக்கணிப்பின் முடிவுகள் வெளியாகி உள்ளது. இதுகுறித்து படிக்க இதை கிளிக் செய்து படிங்க.  

  • 11:47 AM

    EPFO 3.0 Latest News: PF -இலிருந்து பணம் எடுக்கும் செயல்முறை எளிதாகும்

    EPFO 3.0 -இல் பல முக்கிய மாற்றங்கள் ஏற்படவுள்ளன. இதனால் கூடுதல் நன்மைகள் என்ன கிடைக்கும்? இவற்றை பற்றிய சில விவரங்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.

     

  • 10:54 AM

    Favourite Zodiac Signs of Lord Guru: குரு பகவானுக்கு பிடித்த ராசிகள்

    அனைத்து கிரகங்களிலும் குரு பகவன மிகவும் மங்களகரமான கிரகமாக உள்ளார். சில ராசிகளை அவருக்கு மிகவும் பிடிக்கும். குருவுக்கு பிடித்த ராசிகளின் பட்டியலில் உங்கள் ராசியும் உள்ளதா?

     

  • 10:20 AM

    Chennai Super Kings: கேம்ரூன் கிரீனை சிஎஸ்கே எடுக்க இதை செய்யணும்!

    ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலத்தில் கேம்ரூன் கிரீனை சிஎஸ்கே எடுக்க வேண்டுமானால், இந்த 6 வீரர்களை விடுவிக்க வேண்டும். அவர்கள் யார் யார் என்பதை இதை கிளிக் செய்து பார்க்கவும். 

  • 10:17 AM

    PPF vs SIP: 15 ஆண்டுகளுக்கு பின் எதில் அதிக வருவாய் வரும்?

    PPF மற்றும் SIP மூலம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரே தொகையை முதலீடு செய்து, 15 ஆண்டுகளில் எதில் அதிக வருவாய் வரும் என்பதை இங்கு கிளிக் செய்து பார்க்கலாம். 

  • 10:15 AM

    Trump Tariffs Latest News: அமெரிக்காவின் அடாவடித்தனத்திற்கு பதிலடி

    அமெரிக்காவின் அடாவடித்தனத்திற்கு எதிரான இந்தியாவின் பதிலடி தொடங்கிவிட்டது. பிரபல பல்கலைக்கழகம் ஒன்று தனது வளாகத்தில் அமெரிக்க குளிர்பானங்களை தடை செய்துள்ளது. முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

     

  • 10:07 AM

    Gold Price Today: தங்கம் விலை நிலவரம்

    சென்னையில் 22 கேரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.65 உயர்ந்து ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ.9,470க்கும், சவரனுக்கு ரூ.520 உயர்ந்து ஒரு
    சவரன் தங்கம் ரூ.75,760க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.131க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

  • 10:03 AM

    PM Modi Japan Visit: பிரதமர் மோடி ஜப்பான் பயணம்

    பிரதமர் மோடி ஜப்பான் பயணம் குறித்து முழுமையாக தெரிந்துகொள்ள இதை கிளிக் செய்து படிங்க...

  • 09:59 AM

    August 29 Rasipalan: ஆகஸ்ட் 29 ராசிபலன்

    ஆகஸ்ட் 29ஆம் தேதியான இன்று மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான 12 ராசிகளின் பலன்களை இங்கு கிளிக் செய்து படிக்கலாம். 

Live NewsTamil NewsTamilnaduPM ModiShankar Jiwal

Trending News