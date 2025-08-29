Live: டோக்கியோவில் மோடி; புதிய டிஜிபி நியமனம்?; இன்று முதல் புரோ கபடி!

Tamilnadu LIVE News Updates Today: பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று ஜப்பான் சென்றுள்ளார். இன்றும் நாளையும் அவர் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு அடுத்து சீனாவுக்கு செல்கிறார். அங்கு ஆகஸ்ட் 31 மற்றும் செப்டம்பர் 1 ஆகிய தேதிகளில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொள்கிறார். தமிழ்நாடு டிஜிபி சங்கர் ஜிவால் நாளை மறுதினம் (ஆகஸ்ட் 31) ஓய்வுபெறும் நிலையில், அடுத்த டிஜிபி யார் என்பது குறித்த அறிவிப்பு இன்று வெளியாக வாய்ப்புள்ளது.
புரோ கபடி 12 சீசன் இன்று ஹைதராபாத்தில் தொடங்குகிறது. முதல் போட்டியில் தமிழ் தலைவாஸ் அணி உடன் தெலுங்கு டைட்டன்ஸ் அணி மோதுகிறது. இன்று நடைபெறும் மற்றொரு போட்டியில் பெங்களூரு புல்ஸ் - புனேரி பல்தன் அணிகள் மோதுகின்றன. அந்த வகையில், உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்களை உடனுக்குடன் இங்கு காணலாம்.