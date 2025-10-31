Live: பிரதமர் பேச்சு - திமுக vs பாஜக; தங்கம் விலை அப்டேட்; IND vs AUS T20

Tamilnadu LIVE News Updates Today : தமிழ்நாட்டில் திமுகவினர் பீகார் தொழிலாளர்களை துன்புறுத்துவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசியிருக்கும் நிலையில், அதற்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் சார்பில் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். தொடர்ந்து பாஜக சார்பிலும் திமுகவுக்கு பதிலடி கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இது பெரும் பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளது.
பீகார் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நெருங்கி வரும் சூழலில், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் இன்று வாக்குறுதிகள் அடங்கிய கூட்டு தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடப்பட உள்ளது. இதில் பீகார் வாக்காளர்களுக்கு ஏராளமான வாக்குறுதிகள் அறிவிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வரும் நவம்பர் 6, 11 ஆகிய தேதிகளில் இரண்டு கட்டங்களாக வாக்குப்பதிவும்; நவம்பர் 14ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கையும் நடைபெறுகிறது.
இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான 2வது டி20ஐ போட்டி இந்திய நேரப்படி இன்று மதியம் 1.45 மணிக்கு மெல்போர்ன் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தொடங்கும். முதல் போட்டி மழையால் கைவிடப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. தொடர்ந்து உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸை இங்கு காணலாம்.