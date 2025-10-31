English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Tamil Nadu
  Live: பிரதமர் பேச்சு - திமுக vs பாஜக; தங்கம் விலை அப்டேட்; IND vs AUS T20

Live: பிரதமர் பேச்சு - திமுக vs பாஜக; தங்கம் விலை அப்டேட்; IND vs AUS T20

Tamilnadu LIVE Today : பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் பீகார் பேச்சும் அதை தொடர்ந்து திமுக - பாஜக இடையிலான விவாதமும், பீகார் சட்டப்பேரவை தேர்தல், இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான 2வது டி20ஐ போட்டி, தங்கம் விலை அப்டேட் என இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸை இங்கு காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Oct 31, 2025, 11:49 AM IST
    Tamilnadu LIVE Today : உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்ஸை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

Live Blog

Tamilnadu LIVE News Updates Today : தமிழ்நாட்டில் திமுகவினர் பீகார் தொழிலாளர்களை துன்புறுத்துவதாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி பேசியிருக்கும் நிலையில், அதற்கு முதல்வர் ஸ்டாலின் சார்பில் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார். தொடர்ந்து பாஜக சார்பிலும் திமுகவுக்கு பதிலடி கொடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இது பெரும் பரபரப்பை கிளப்பி உள்ளது.

பீகார் சட்டப்பேரவை தேர்தல் நெருங்கி வரும் சூழலில், தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி சார்பில் இன்று வாக்குறுதிகள் அடங்கிய கூட்டு தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடப்பட உள்ளது. இதில் பீகார் வாக்காளர்களுக்கு ஏராளமான வாக்குறுதிகள் அறிவிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. வரும் நவம்பர் 6, 11 ஆகிய தேதிகளில் இரண்டு கட்டங்களாக வாக்குப்பதிவும்; நவம்பர் 14ஆம் தேதி வாக்கு எண்ணிக்கையும் நடைபெறுகிறது. 

இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான 2வது டி20ஐ போட்டி இந்திய நேரப்படி இன்று மதியம் 1.45 மணிக்கு மெல்போர்ன் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் தொடங்கும். முதல் போட்டி மழையால் கைவிடப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. தொடர்ந்து உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸை இங்கு காணலாம்.

31 October, 2025

  • 11:47 AM

    Chennai Open WTA 250: சென்னை ஓபன் மகளிர் டென்னிஸ்

    சென்னை ஓபன் மகளிர் சர்வதேச டென்னிஸ் தொடரில் இந்திய வீராங்கனைகளின் பயணம் நேற்றுடன் நிறைவடைந்தது. இதுகுறித்து இங்கு கிளிக் செய்து பார்க்கவும்.

  • 11:32 AM

    இந்தியா vs ஆஸ்திரேலியா: "அரைகுறை ராணாவை நம்பி"..  விளாசிய முன்னாள் வீரர்!

    Harshit Rana vs Arshdeep Singh: ஆஸ்திரேலிய அணிக்கு எதிரான டி20 போட்டியில் அர்ஷ்தீப் சிங்கை எடுக்காமல் ஹர்ஷித் ராணாவை இந்திய அணிக்குள் கொண்டு வந்தது ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. (மேலும் படிக்க)

     

  • 11:29 AM

    Bihar Assembly Election 2025: என்டிஏ தேர்தல் அறிக்கையின் முக்கிய அம்சங்கள்

    பீகார் சட்டப்பேரவை தேர்தலை முன்னிட்டு ஆளும் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணி தேர்தல் அறிக்கை இன்று (அக். 31) வெளியிடப்பட்டுள்ளது. தேர்தல் அறிக்கையில் அளிக்கப்பட்ட முக்கிய வாக்குறுதிகள் என்னென்ன என்பதை இங்கு கிளிக் காணலாம்.

  • 11:07 AM

    செவ்வாய் பெயர்ச்சி

    அடுத்த 37 நாட்கள் விருச்சிகத்தில் செவ்வாய் பயணம்: 8 ராசிகளுக்கு ராஜ அதிஷ்டம், வெற்றி மழை கொட்டும் (மேலும் படிக்க)

  • 10:53 AM

    சென்னையில் நாய், பூனை வளர்க்கிறீர்களா? வெளியான அதிர்ச்சி உத்தரவு!

    Chennai Pets License: சென்னையில் செல்லப் பிராணிகள் வளர்க்க உரிமம் பெறவில்லை என்றால் ரூ. 5000 அபராதம் விதிக்கப்படும் என தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. 

  • 10:28 AM

    MK Stalin Condemns PM Modi: பிரதமர் மோடிக்கு ஸ்டாலின் கண்டனம் - ஏன்?

    பீகார் தொழிலாளர்கள் தமிழ்நாட்டில் திமுகவினரால் துன்புறுத்தப்படுவதாக பிரதமர் மோடி பேசியதற்கு, தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

  • 10:26 AM

    Pongal Gift 2026: பொங்கல் பரிசு அப்டேட்

    பொங்கல் பரிசு தொகை மற்றும் அதில் வழங்கப்படும் பொருள்கள் குறித்த கேள்விக்கு அமைச்சர் சக்கரபாணி அளித்த பதிலை இங்கு கிளிக் செய்து காணலாம்.

  • 10:24 AM

    Jemimah Rodrigues Net Worth: ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் 

    ஐசிசி மகளிர் உலகக் கோப்பை தொடரில் இந்திய அணியை இறுதிப்போட்டிக்கு அழைத்துச் சென்ற ஜெமிமா ரோட்ரிக்ஸ் குறித்த முழு விவரங்களை இங்கு கிளிக் செய்து காணலாம்.

  • 10:22 AM

    October 31 Today Rasipalan: அக்டோபர் 31 ராசிபலன்

    ஐப்பசி மாதம் 14ஆம் நாளான இன்று (அக்டோபர் 31) 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை பார்க்க இதை கிளிக் செய்யவும்.

  • 10:20 AM

    2 மாதங்கள் பேருந்துகளில் இலவசமாக பயணிக்கலாம்

    கட்டணமில்லா பேருந்து அட்டையை பயன்படுத்தி, 2025 டிசம்பர் 31ஆம் தேதி வரை பேருந்துகளில் இலவசமாக பயணிக்கலாம் என தமிழக போக்குவரத்து கழகம் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக முழுமையாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யவும்

     

