Live: பள்ளி, டாஸ்மாக் விடுமுறை; அமெரிக்காவில் துப்பாக்கிச்சூடு; மழை அப்டேட்

Tamilnadu LIVE News Updates Today: விநாயகர் சதுர்த்தி ஊர்வலத்தை முன்னிட்டு தென்காசி மாவட்டம் செங்கோட்டை சுற்றுவட்டாரத்தை சேர்ந்த 12 பள்ளிகளுக்கு இன்று மதியம் 1 மணிமுதல் அரை நாள் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், கன்னியாகுமரியிலும் விநாயகர் ஊர்வலத்தை முன்னிட்டு 11 பகுதிகளுக்கு வரும் ஆகஸ்ட் 30 மற்றும் ஆகஸ்ட் 31 தேதிகளில் டாஸ்மாக் கடைகளுக்கும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டது.
அமெரிக்காவின் மினசோட்டா மாநிலத்தின் மினியாபோலிஸ் நகரில் உள்ள கத்தோலிக்கப் பள்ளி ஒன்றில், வழிபாடு நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தபோது நடந்த துப்பாக்கிச்சூட்டில் இதுவரை 2 சிறார்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். மேலும் 13 சிறார்கள் உள்பட 17 பேர் படுகாயம் அடைந்துள்ளனர். துப்பாக்கிச்சூடு நடத்திய ராபின் வெஸ்ட்மேன் என அடைாயளம் காணப்பட்ட 23 வயது நபர் அங்கேயே துப்பாக்கியால் தன்னையே சுட்டுக்கொண்டு உயிரிழந்தார்.
இதேபோல், இன்று முதல் துலிப் டிராபி தொடர் தொடங்கியது. இரண்டு காலிறுதிப்போட்டிகளும் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன. கோவை, நீலகிரி மாவட்டங்களின் மலைப்பகுதிகளில் இன்று மஞ்சள் அலர்ட் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் இங்கு மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்களை உடனுக்குடன் இங்கு காணலாம்.