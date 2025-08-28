English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Live: பள்ளி, டாஸ்மாக் விடுமுறை; அமெரிக்காவில் துப்பாக்கிச்சூடு; மழை அப்டேட்

Tamilnadu LIVE News Updates Today: விநாயகர் சதுர்த்தி ஊர்வலத்தை முன்னிட்டு பள்ளிகள், டாஸ்மாக் கடைகள் விடுமுறை; அமெரிக்காவின் மினியாபோலிஸ் பள்ளியில் துப்பாக்கிச்சூடு; இன்று துலிப் டிராபி தொடங்கும், இன்றைய மழை நிலவரம் ஆகியவற்றை இதில் காணலாம்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Aug 28, 2025, 11:48 AM IST
    Tamilnadu LIVE News Today: உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்டுகள் இதோ...

Live Blog

Tamilnadu LIVE News Updates Today: விநாயகர் சதுர்த்தி ஊர்வலத்தை முன்னிட்டு தென்காசி மாவட்டம் செங்கோட்டை சுற்றுவட்டாரத்தை சேர்ந்த 12 பள்ளிகளுக்கு இன்று மதியம் 1 மணிமுதல் அரை நாள் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், கன்னியாகுமரியிலும் விநாயகர் ஊர்வலத்தை முன்னிட்டு 11 பகுதிகளுக்கு வரும் ஆகஸ்ட் 30 மற்றும் ஆகஸ்ட் 31 தேதிகளில் டாஸ்மாக் கடைகளுக்கும் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டது. 

அமெரிக்காவின் மினசோட்டா மாநிலத்தின் மினியாபோலிஸ் நகரில் உள்ள கத்தோலிக்கப் பள்ளி ஒன்றில், வழிபாடு நடைபெற்றுக் கொண்டிருந்தபோது நடந்த துப்பாக்கிச்சூட்டில் இதுவரை 2 சிறார்கள் உயிரிழந்துள்ளனர். மேலும் 13 சிறார்கள் உள்பட 17 பேர் படுகாயம் அடைந்துள்ளனர். துப்பாக்கிச்சூடு நடத்திய ராபின் வெஸ்ட்மேன் என அடைாயளம் காணப்பட்ட 23 வயது நபர் அங்கேயே துப்பாக்கியால் தன்னையே சுட்டுக்கொண்டு உயிரிழந்தார். 

இதேபோல், இன்று முதல் துலிப் டிராபி தொடர் தொடங்கியது. இரண்டு காலிறுதிப்போட்டிகளும் தற்போது நடைபெற்று வருகின்றன. கோவை, நீலகிரி மாவட்டங்களின் மலைப்பகுதிகளில் இன்று மஞ்சள் அலர்ட் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் இங்கு மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்களை உடனுக்குடன் இங்கு காணலாம்.  

28 August, 2025

  • 11:46 AM

    வரி விதிப்பு செய்திகள் | மோடி அரசின் திட்டம் என்ன?

    இந்தியாவில் இருந்து அமெரிக்கா இறக்குமதி செய்யும் பொருட்களுக்கு கூடுதல் வரி விதித்தால், இந்திய பொருளாதரத்திற்கு மரண அடி விழுந்துள்ளது. 66% இந்திய ஏற்றுமதிக்கு பாதிப்பு. லட்சக்கணக்கானோர் வேலைக்கு இழக்கும் ஆபத்து. (மேலும் படிக்க)

  • 11:18 AM

    PM Vishwakarma Yojana: பிரதம மந்திரி விஸ்வகர்மா யோஜனா

    சொந்தமாக தொழில் தொடங்க விரும்பும் நபர்கள் பிரதம மந்திரி விஸ்வகர்மா யோஜனா மூலம் ரூ.3 லட்சம் வரை கடன் பெறலாம். இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், எந்த உத்தரவாதமும் இல்லாமல் கடன் கிடைக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

  • 10:56 AM

    8th Pay Commission Allowances: 8வது ஊதியக் குழுவிலில் என்ன எதிர்பார்ப்புகள் உள்ளன? 

    8வது ஊதியக்குழுவின் சில அலவன்சுகள் நீக்கப்படுமா? இதனால் ஊதியம் குறையுமா? இதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 10:55 AM

    EPFO Latest News: பிஎஃப் பணத்தை எடுக்கும் செயல்முறை எளிதாகும்

    இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய செய்தி உள்ளது. இன்னும் சில வாரங்களில் EPFO ​​3.0 அறிமுகம் ஆகும் என கூறப்படுகின்றது. இதில் கிடைக்கவுள்ள முக்கிய வசதிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 10:21 AM

    Actress Nivetha Pethuraj Boyfriend: நிவேதா பெத்துராஜ் வருங்கால கணவன்

    நடிகை நிவேதா பெத்துராஜ் தனது வருங்கால கணவன் யார் என்பது குறித்து இன்ஸ்டாகிராமில் புகைப்படம் பதிவிட்டுள்ளார். இதுகுறித்து விரிவான தகவல்களுக்கு இதை கிளிக் செய்து படிக்கவும்ய 

  • 10:19 AM

    Duleep Trophy 2025: இன்று தொடங்குகிறது துலிப் டிராபி 2025

    துலிப் டிராபி தொடர் இன்று தொடங்கும் நிலையில், இந்தாண்டு தொடர் குறித்த அனைத்து தகவல்களையும் இதில் கிளிக் செய்து படிக்கலாம். 

  • 10:16 AM

    Aadhaar Card: ஆதார் கார்ட் தொலைந்தால் இதை செய்யுங்க

    ஆதார் அட்டை தொலைந்துவிட்டாலோ, ஆதார் எண்ணும் மறந்துவிட்டாலோ மீண்டும் அதை எடுப்பதற்கு என்ன வழி என்பதை இங்கு கிளிக் செய்து படிக்கவும். 

  • 10:13 AM

    August 28 Rasipalan: ஆகஸ்ட் 28 ராசிபலன்

    இன்றைய ஆகஸ்ட் 28 ராசிபலனை முழுமையாக படிக்க இதை கிளிக் செய்யவும். இன்றைய பஞ்சாங்கத்தையும் இதில் பார்க்கலாம். 

  • 10:10 AM

    TN Schools, TASMAC Leave: பள்ளிகள், டாஸ்மாக் விடுமுறை

    விநாயகர் சதுர்த்தி ஊர்வலத்தை முன்னிட்டு தென்காசியில் சில பள்ளிகளுக்கு இன்று அரைநாள் விடுமுறை, கன்னியாகுமரியில் ஆகஸ்ட் 30, 31இல் இரண்டு நாள் டாஸ்மாக் விடுமுறை அறிவிப்பு. இதுகுறித்த முழு விவரத்தை இங்கு கிளிக் செய்து படிக்கலாம்.  

TamilnaduVinayagar ChathurthiTasmacamericaSchool Leave

