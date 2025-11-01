English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • Live: LPG விலை குறைவு; செங்கோட்டையன் நெக்ஸ்ட் மூவ்; அஜித் குமார் பேட்டி - அப்டேட்ஸ்

Live: LPG விலை குறைவு; செங்கோட்டையன் நெக்ஸ்ட் மூவ்; அஜித் குமார் பேட்டி - அப்டேட்ஸ்

Tamilnadu LIVE News: எல்பிஜி சிலிண்டர் விலை குறைவு, செங்கோட்டையன் இன்று காலை 11 மணிக்கு அளிக்கும் விளக்கம், நடிகர் அஜித் குமாரின் பேட்டி என இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் உடனடி அப்டேட்ஸ் இதோ...

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Nov 1, 2025, 10:00 AM IST
    Tamilnadu LIVE News: நவம்பர் 1ஆம் தேதியான இன்று, உள்ளூர் முதல் உலகம் வரையிலான முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்ஸை இங்கு உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Trending Photos

CSK-வின் அடுத்த தோனி இவர் தான்... அதிரடி பேட்டிங் + மிரட்டும் கீப்பிங்!
camera icon8
CSK
CSK-வின் அடுத்த தோனி இவர் தான்... அதிரடி பேட்டிங் + மிரட்டும் கீப்பிங்!
நவம்பர் 1 ராசிபலன்: இன்று இந்த 3 ராசிக்காரர்களின் வாழ்வில் மாற்றம் உண்டாகும்...!
camera icon13
horoscope
நவம்பர் 1 ராசிபலன்: இன்று இந்த 3 ராசிக்காரர்களின் வாழ்வில் மாற்றம் உண்டாகும்...!
IND vs AUS 2nd T20: கம்பீர் செய்த 3 பெரிய தவறுகள்... சூர்யகுமார் யாதவ் உடனே உஷாராகணும்!
camera icon8
IND vs AUS 2nd T20: கம்பீர் செய்த 3 பெரிய தவறுகள்... சூர்யகுமார் யாதவ் உடனே உஷாராகணும்!
நவம்பர் மாத ராசிபலன்: இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட் அடிக்கும்
camera icon6
November month horoscope
நவம்பர் மாத ராசிபலன்: இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட் அடிக்கும்
Live Blog

Tamilnadu LIVE News Updates Today: வணிக பயன்பாட்டுக்கான சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை நவம்பர் 1ஆம் தேதியான இன்று குறைந்துள்ளது, வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலையில் மாற்றம் ஏதும் இல்லை. 

கட்சியின் கட்டுப்பாட்டை மீறியும் கட்சிக்கு அவப்பெயர் ஏற்படுத்தும் வகையில் செயல்பட்டதாகவும் முன்னாள் அமைச்சர், கோபிசெட்டிபாளையம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் கே. ஏ. செங்கோட்டையன் அதிமுகவில் இருந்து நேற்று நீக்கப்பட்டார். இந்நிலையில், செங்கோட்டையன் இதுகுறித்து விரிவாக இன்று காலை 11 மணிக்கு கோபிசெட்டிபாளையத்தில் உள்ள கட்சி அலுவலகத்தில் தனது விளக்கத்தையும் அனைத்து தகவல்களையும் தெரிவிப்பதாக கூறியுள்ளார். செங்கோட்டையனின் அடுத்தகட்ட நகர்வு என்ன, ஓபிஎஸ் - டிடிவி - சசிகலா ஆகியோரை எவ்வாறு செங்கோட்டையன் ஒருங்கிணைக்க இருக்கிறார் என்பது இதன்மூலம் தெரியவரலாம். 

ஆங்கில ஊடகத்திற்கு நடிகர் அஜித் குமார் அளித்த பேட்டி உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்ஸை இங்கு உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ளலாம். 

1 November, 2025

  • 09:57 AM

    சம்பள உயர்வு எவ்வளவு கிடைக்கும்?

    மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு எவ்வளவு இருக்கும்? இது எவ்வாறு தீர்மானிக்கப்படும்? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

  • 09:56 AM

    பிஎம் கிசான் தவணை இன்று வருகிறதா?

    பிஎம் கிசான் யோஜனா திட்டத்தின் 2,000 ரூபாய் எப்போது வரும்? இது குறித்த சமீபத்திய தகவல் என்ன என்பதை இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

  • 09:42 AM

    Shivam Dube: ஷிவம் தூபேவின் சாதனைக்கு முற்றுப்புள்ளி

    டி20ஐ அரங்கில் இந்திய வீரர் ஷிவம் தூபேவின் உலக சாதனை ஒன்று, சுமார் 2151 நாள்களுக்கு பின் முடிவுக்கு வந்துள்ளது. இதுகுறித்து படிக்க இதை கிளிக் செய்யவும்.

  • 09:39 AM

    Actor Ajith Kumar: கரூர் சம்பவம் குறித்து நடிகர் அஜித் குமார்

    கரூர் கூட்டநெரிசல் சம்பவத்திற்கு ஒருவர் மட்டும் பொறுப்பல்ல என்றும் ஊடகம் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் அதில் பொறுப்பு உள்ளது என்றும் நடிகர் அஜித் குமார் பேசி உள்ளார். (மேலும் படிக்க)

  • 09:34 AM

    November 1 Rasipalan: நவம்பர் 1 ராசிபலன்

    ஐப்பசி மாதம் 15ஆம் நாளான இன்று (நவம்பர் 1) 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை தெரிந்துகொள்ள இதை கிளிக் செய்யவும்.

  • 09:34 AM

    November 1 Rasipalan: நவம்பர் 1 ராசிபலன்

    ஐப்பசி மாதம் 15ஆம் நாளான இன்று (நவம்பர் 1) 12 ராசிக்காரர்களுக்கான பலன்கள், இன்றைய பஞ்சாங்கம், நல்ல நேரம் ஆகியவற்றை தெரிந்துகொள்ள இதை கிளிக் செய்யவும்.

Live NewsTamil NewsTamilnaduSengottaiyanLPG Price

Trending News