Live: LPG விலை குறைவு; செங்கோட்டையன் நெக்ஸ்ட் மூவ்; அஜித் குமார் பேட்டி - அப்டேட்ஸ்

Tamilnadu LIVE News Updates Today: வணிக பயன்பாட்டுக்கான சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலை நவம்பர் 1ஆம் தேதியான இன்று குறைந்துள்ளது, வீட்டு உபயோக சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர் விலையில் மாற்றம் ஏதும் இல்லை.
கட்சியின் கட்டுப்பாட்டை மீறியும் கட்சிக்கு அவப்பெயர் ஏற்படுத்தும் வகையில் செயல்பட்டதாகவும் முன்னாள் அமைச்சர், கோபிசெட்டிபாளையம் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் கே. ஏ. செங்கோட்டையன் அதிமுகவில் இருந்து நேற்று நீக்கப்பட்டார். இந்நிலையில், செங்கோட்டையன் இதுகுறித்து விரிவாக இன்று காலை 11 மணிக்கு கோபிசெட்டிபாளையத்தில் உள்ள கட்சி அலுவலகத்தில் தனது விளக்கத்தையும் அனைத்து தகவல்களையும் தெரிவிப்பதாக கூறியுள்ளார். செங்கோட்டையனின் அடுத்தகட்ட நகர்வு என்ன, ஓபிஎஸ் - டிடிவி - சசிகலா ஆகியோரை எவ்வாறு செங்கோட்டையன் ஒருங்கிணைக்க இருக்கிறார் என்பது இதன்மூலம் தெரியவரலாம்.
ஆங்கில ஊடகத்திற்கு நடிகர் அஜித் குமார் அளித்த பேட்டி உள்ளிட்ட இன்றைய முக்கிய செய்திகளின் அப்டேட்ஸை இங்கு உடனுக்குடன் தெரிந்துகொள்ளலாம்.