LIVE முதல்வர் விஜய்யின் அதிரடி அறிவிப்புகள்! அடுத்தடுத்து பரபரப்பு!

தமிழகத்தின் முதல்வராக பதவி ஏற்றுள்ள விஜய் பல்வேறு அதிகாரிகளை மாற்றி அதிரடி உத்தரவை பிறப்பித்து வருகிறார். முழு விவரங்கள் இதோ!

Written ByRK SparkUpdated byRK Spark
Published: May 13, 2026, 05:21 PM IST|Updated: May 13, 2026, 06:54 PM IST
13 May 2026 06:50 PM (IST)

நமது மக்கள் அரசின் மீது நம்பிக்கை வைத்து, வாக்களித்த அனைத்து இயக்கங்களைச் சார்ந்த மாண்புமிகு சட்டமன்ற உறுப்பினர்களுக்கு நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம். அதேபோல, நம்மை ஆதரித்த அனைத்து இயக்கங்களின் தலைவர்களுக்கும் மீண்டும் நன்றியைத் தெரிவித்துக்கொள்கிறோம்.- முதல்வர் - விஜய்

 

 

13 May 2026 06:24 PM (IST)

உதயச்சந்திரன் ஐஏஎஸ் தமிழ்நாடு தொழில் முதலீட்டு கழகத்தின் தலைவராக நியமித்து தமிழ்நாடு அரசு உத்தரவு.

13 May 2026 06:12 PM (IST)

நீட் தொடர்பாக முதல்வர் விஜய் அறிக்கை

 

13 May 2026 05:36 PM (IST)

திருப்பூர் மாவட்டம், வெள்ளக்கோவில் காவல் நிலைய எல்லைக்குட்பட்ட, கரூர்-கோயம்புத்தூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில், குறுக்கத்தி செக்போஸ்ட் அருகே நிகழ்ந்த சாலை விபத்தில் உயிரிழந்த கடலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த லாரி ஒட்டுநர் திரு.ரா.செந்தில், மற்றும் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த Xylo நான்கு சக்கர வாகன ஓட்டுநர் திரு.ர.ராம், திரு.நரசிம்மன், திருமதி.ந.சாந்தாலட்சுமி, திரு.ந.பாலாஜி ஆகியோரின் குடும்பத்தினருக்கு ஆறுதல் மற்றும் நிதியுதவி – மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் திரு.ச.ஜோசப் விஜய் அவர்கள் அறிவிப்பு.

13 May 2026 05:21 PM (IST)

தமிழக உளவுத்துறை ஐஜி ஆக அஸ்ரா கார்க் நியமனம் - முதல் விஜய் உத்தரவு

RK Spark

