TVK Vijay Update விஜய்க்கு திருமாவளவன் ஆதரவு! 120 எம்எல்ஏ கன்பார்ம்!

TVK Vijay - Tirumavalavan விடுதலை சிறுத்தை கட்சியின் 2 எம்எல்ஏ-களும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு தங்களது ஆதரவை தெரிவித்துள்ளனர்.
— Manickam Tagorணிக்கம் தாகூர்.ப (@manickamtagore) May 9, 2026
தமிழ்நாட்டில் ஜனநாயக வழியில் நடைபெற்ற 'மௌனப் புரட்சி'யை வரவேற்கும் விதமாகவும், நடைபெறவிருக்கும் மிகப்பெரிய அதிகார மாற்றத்திற்கு ஆதரவளிக்கும் வகையிலும், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் தலைவரும், என் அரசியல் ஆசானும், மாபெரும் தலைவருமான தொல்.திருமாவளவன் அவர்கள் ஆதரவு அளித்துள்ளார்.… pic.twitter.com/s0GJG2xCJR
— Aadhav Arjuna (@AadhavArjuna) May 9, 2026
என் உயிரோடு கலந்திருக்கும் தலைவர் கலைஞரின் அன்பு உடன்பிறப்புகளுக்கும், என் உயிர்நிகர் தமிழ் மக்களுக்கும் என் அன்பு வணக்கம்.
தேர்தல் முடிவுகள் அறிவிக்கப்பட்ட பின்பு, நடக்கும் நிகழ்வுகளை நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். எந்தக் கட்சிக்கும் ஆட்சி அமைக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காத வகையில்…
— M.K.Stalin - தமிழ்நாட்டை தலைகுனிய விடமாட்டேன் (@mkstalin) May 9, 2026
IUML கட்சியும் தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு ஆதரவை வழங்கி உள்ளது.
— Zee Tamil News (@ZeeTamilNews) May 9, 2026
மக்கள் தீர்ப்பே மகேசன் தீர்ப்பு
— Jothimani (@jothims) May 9, 2026
இன்று மாலை 5 மணிக்கு ஆளுநரை சந்திக்கிறார் விஜய்!
காங்கிரஸ், இந்தியன் கம்யூனிஸ்ட், மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகளை தொடர்ந்து விடுதலை சிறுத்தை கட்சி தங்களது ஆதரவை தெரிவித்துள்ளனர்.
— Zee Tamil News (@ZeeTamilNews) May 9, 2026
தமிழக வெற்றிக் கழகத்திற்கு நிபந்தனையற்ற ஆதரவு - திருமாவளவன் அறிவிப்பு!