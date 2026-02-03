Tamil News LIVE திமுகவை தவெக தான் எதிர்க்கும்! இந்தியாவிற்கு வரி குறைப்பு - டிரம்ப் நடவடிக்கை!

Tamil News LIVE Today இந்திய இறக்குமதிப் பொருட்கள் மீது விதிக்கப்பட்ட வரியை 18% குறைத்தது அமெரிக்கா - பிரதமர் மோடியுடன் தொலைபேசியில் நடத்திய பேச்சுவார்த்தைக்குப் பின் அதிபர் டிரம்ப் அறிவிப்பு.
Tamil News LIVE Today தி.மு.க.வை வீழ்த்த த.வெ.க.வால் தான் முடியும் என விஜய் கருத்து.
பள்ளிக்கல்வித்துறை முக்கிய அறிவிப்பு
முதுகலை ஆசிரியர் பணியிடங்களுக்கான கலந்தாய்வை ஆன்லைனில் நடத்த தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர்களுக்கு பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவுறுத்தியுள்ளது.(முழு விவரம்)
தாட்கோ கடனுதவி திட்டம் : முதலமைச்சர் கொடுத்த குட்நியூஸ்
தாட்கோவின் முக்கிய கடனுதவி திட்டங்களை எஸ்சி, எஸ்டி மக்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளுமாறு முதலைமச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.(முழு விவரம்)
மக்களவையில் அமளி!
மக்களவையில் ராகுல் காந்தி பேச அனுமதி மறுக்கப்பட்டதால் அமளி. 8 எதிர்க்கட்சி எம்.பி.க்கள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டனர். பிரதமர் மோடி குறித்து ராகுல் கூறிய அதிரடிப் புகார்கள்.. (மேலும் படிக்க)
EPFO Changes: இபிஎஃப் பணம் எடுக்கும் விதிகளில் மாற்றங்கள்
இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்காக இபிஎஃப் பணம் எடுக்கும் விதிகளில் சமீபத்தில் செய்யப்பட்டுள்ள முக்கிய மாற்றங்கள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
High BP: உயர் இரத்த அழுத்தத்தை குறைக்க வீட்டு வைத்தியங்கள்
இரத்த அழுத்த மருந்துகளின் தேவையை நீக்கி, சிஸ்டாலிக் மற்றும் டயஸ்டாலிக் இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்க உதவும் சில எளிய வழிகள் பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
செவ்வாய் பெயர்ச்சி
ஜோதிடத்தின்படி, பிப்ரவரி 16ஆம் தேதி செவ்வாய் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால், 3 ராசிகளுக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்கப்போவதாக கூறப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.
Vivo X200T: விலை, தள்ளுபடி மற்றும் EMI ஆப்ஷன்கள்
விவோ X200T பிப்ரவரி 3, 2026 அன்று, அதாவது இன்று விற்பனைக்கு வந்தது. விவோ X200T 5G ஃபோனின் அம்சங்கள், விலை, தள்ளுபடி மற்றும் EMI விருப்பங்கள் போன்ற அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.
Atal Pension Scheme: இதில் எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கிறது?
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம் என்றால் என்ன? இதன் மூலம் எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கிறது? முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.
வங்கிக் கணக்கு வைத்திருப்போர் உஷார்!
பிப்ரவரி 2026 முதல் அமலுக்கு வரும் புதிய வங்கி கட்டணங்கள் மற்றும் விதிகள் பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள். SBI, HDFC மற்றும் ICICI வாடிக்கையாளர்களுக்கான முக்கியத் தகவல் (மேலும் படிக்க)
What Is Cervical Cancer | பெண் பிள்ளைகள் பாேட வேண்டிய தடுப்பூசி!
சமீபத்தில் தமிழ்நாடு அரசு, கருப்பை வாய் புற்றுநோய் தடுப்பதற்கான தடுப்பூசிகளை அறிமுகப்படுத்தி இருந்தது. இந்த தடுப்பூசி குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்பாேம். (மேலும் படிக்க)
EPFO 3.0: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய தகவல்
இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய தகவல். EPFO 3.0 மூலம் உறுப்பினர்களுக்கான பல வசதிகள் அதிகரித்துள்ளன. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
மூத்த குடிமக்களுக்கான புதிய திட்டம் - முழு விவரம்
Pension : மூத்த குடிமக்களுக்கு ஓய்வூதியத்துடன் இலவச மருத்துவ வசதி வழங்கும் திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது குறித்த முழு விவரத்தை இங்கே பார்க்கலாம். (முழு விவரம்)
பான் கார்டு அப்டேட்
பான் கார்டில் பெயர், முகவரி, மொபைல் எண்ணை மாற்றுவது எப்படி என்பது குறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.
New Baggage Rules 2026 | 2026ல் எவ்வளவு நகை எடுத்து செல்ல முடியும்?
வெளிநாடுகளில் இருந்து இந்தியாவிற்கு வரும் பயணிகள் கொண்டுவரும் பொருட்களுக்கு வரி சலுகைகள் மற்றும் வரிகளுக்கான வரம்பை மத்திய அரசு உயர்த்தி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு விபரம் இதோ.. (மேலும் படிக்க)
Senior Citizens: மூத்த குடிமக்களுக்கு என்னென்ன நன்மைகள் கிடைக்கும்?
மத்திய பட்ஜெட்டில் மூத்த குடிமக்களுக்கு கிடைத்த முக்கிய அறிவிப்பு என்ன? இதனால் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் என்ன? முக்கிய தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.
டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 மாதிரி தேர்வுகள்
TNPSC : டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 2 தேர்வுகளுக்கு படிப்பவர்களுக்கு இலவச மாதிரி தேர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. தேர்வர்கள் இதை பயன்படுத்திக் கொள்ளவும். (முழு விவரம்)
This Week OTT Release | இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்!
இந்த வாரம், ஓடிடியில் பல புதிய படங்களும் தொடர்களும் வெளியாக இருக்கின்றன. இவற்றில், எந்த படத்தை எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம். (மேலும் படிக்க)
PM Kisan: பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்?
பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்? டிஜிட்டல் விவசாயி ஐடி என்றால் என்ன? இதை உருவாக்குவது எப்படி?
18 வயசு ஆகிடுச்சா? தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய அறிவிப்பு
Tamil Nadu government : பத்தாம் வகுப்பு முடித்து 18 வயது பூர்த்தி செய்தவர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு ஒரு முக்கிய அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. (முழு விவரம்)
தமிழகத்தில் 2 நாட்களுக்கு மழை வெளுக்கும்! எங்கெல்லாம்? வானிலை மையம் அலர்ட்
Tamil Nadu Weather Latest Update Today: தமிழகத்தின் சில மாவட்டங்களில் நாளை மற்றும் நாளை மறுநாள் என இரண்டு நாட்களுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)
மாதம் ரூ.30 ஆயிரம் சம்பளத்தில் அரசு வேலை!
Government Job : மாதம் ரூ.30 ஆயிரம் சம்பளத்தில் டிகிரி படித்தவர்களுக்கு அரசு வேலை வாய்ப்பு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. முழு விவரத்தையும் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (முழு விவரம்)
46 கிலோ எடையை குறைத்த நிதின் கட்கரி
மத்திய அமைச்சர் நிதி கட்கரி உடல் எடையை 46 கிலோ வரை குறைந்துள்ளார். இதுகுறித்து முழுமையாக படிக்க இங்கே கிளிக் செய்யவும்.
Labour Reforms: கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய அம்சங்கள்
தொழிலாளர்கள் நலனுக்காக செய்யப்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் என்ன? இது தொழிலாகர்கள் மீது என்னென்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்? இந்த தகவல்களை இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Annadurai 100 Words Without ABCD | ‘ABCD’ இல்லாமல் அண்ணா சொன்ன 100 வார்த்தைகள்!
அறிஞர் அண்ணாவின் நினைவுநாளையொட்டி, அவர் வெளிநாட்டு பல்கலைக்கழகத்தில் செய்த சுவாரஸ்ய சம்பவம் குறித்து இங்கு பார்ப்போம். (மேலும் படிக்க)
சர்வதேச டி20ல் சதம் அடித்த இந்தியர்கள்.. லிஸ்ட்டில் 2 CSK வீரர்கள்!
Indian batsmen T20I century list: டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் இன்னும் சில தினங்களில் தொடங்க இருக்கிறது. இந்த நிலையில், சர்வதேச டி20 கிரிக்கெட்டில் சதம் அடித்த இந்தியர்கள் யார் யார் என்பது குறித்து இங்கு தெரிந்துக்கொள்வோம். (மேலும் படிக்க)
சென்னை மெட்ரோ ரயில் அப்டேட்
சென்னை வடபழனி முதல் தி.நகர் வரை மெட்ரோ பணிகள் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. இது விரைவில் திறக்கப்பட உள்ளது. இதுகுறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.
அண்ணாமலை
பாஜகவில் தனக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள சட்டமன்ற தேர்தல் பொறுப்பில் இருந்து விலகுவதாக அண்ணாமலை அறிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.
அதிதி ராவ் ஹேர் கேர் சீக்ரெட்
அடர்த்தியான கூந்தலுக்காக நடிகை அதிதி ராவ் ஒரே ஒரு பொருளை மட்டும் வாரத்திற்கு இரண்டு முறை பயன்படுத்தி வருகிறார். அது என்ன என்பது குறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.
ரிவைசிங் கமிட்டிக்கு செல்கிறதா ஜனநாயகன் படம்?
தளபதி விஜய் நடிப்பில் உருவாகியுள்ள ஜனநாயகன் திரைப்படம் வெளியாவதில் தொடர்ந்து இழுபறி நீடித்து வருகிறது. படத்தின் ரிலீஸ் தேதி தள்ளிப்போய்க்கொண்டே இருப்பது ரசிகர்களிடையே கவலையடைய செய்துள்ளது. மேலும் படிக்க
15 நாட்களில் புதிய ரேஷன் கார்டு லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
New Ration Card : புதிய ரேஷன் கார்டுக்கு விண்ணப்பித்தால் 15 நாட்களில் கிடைத்துவிடும் என அமைச்சர் சக்கரபாணி தெரிவித்துள்ளார்.(முழு விவரம்)
ட்ரம்ப்பின் அறிவிப்பும், மோடியின் நன்றியும்!
India US Trade News: அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் இந்தியா மீதான வரியை 18% ஆகக் குறைத்துள்ளார். $500 பில்லியன் மதிப்பிலான புதிய வர்த்தக ஒப்பந்தம் மற்றும் ரஷ்ய எண்ணெய் குறித்த முழு விவரங்கள்... (மேலும் படிக்க)
Dearness Allowance: அகவிலைப்படி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?
ஜனவரியில் அகவிலைப்படி எவ்வளவு உயரும்? இதனால் மாத சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? AICPI-IW தரவுகளில் ஏற்பட்டுள்ள மாற்றம் என்ன? முக்கிய அப்டேட்டை இந்த பதிவில் காணலாம்.
பல கோடி சம்பளம் வாங்கும் தனுஷ் பட நடிகை
5,000 சம்பளத்தில் தொடங்கி இன்று 6 கோடி சம்பளம் வாங்கும் தனுஷ் பட நடிகை (மேலும் படிக்க)
தங்கம் விலை.. அடுத்த 3 மாதங்களுக்கு இப்படிதான் இருக்கும்! ஆனந்த் ஸ்ரீனிவாசன் (மேலும் படிக்க)
Boy Gave 85 Lakh For Free Momos | மோமோஸிற்கு ஆசைப்பட்டு மோசம் பாேன சிறுவன்!
பிரபலமான பலகாரமாக விளங்கும் மோமோஸிற்கு ஆசைப்பட்டு ஒரு சிறுவன் பல லட்சத்தை கொடுத்திருக்கிறான். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம். (மேலும் படிக்க)
8th CPC News: வேலைநிறுத்தத்திற்கு தயாராகும் மத்திய அரசு ஊழியர்கள்
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. பிப்ரவரி 12, 2026 அன்று நாடு தழுவிய ஒரு நாள் வேலைநிறுத்தத்தை நடத்துவோம் என்று ஊழியர் சங்கங்கள் எச்சரித்துள்ளன. இதற்கான காரணத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.
IRCTC சிறப்பு டூர் பேக்கேஜ்
மூத்த குடிமக்களுக்கு IRCTC வெளியிட்ட சிறப்பு டூர் பேக்கேஜ், அதுவும் கம்மி விலையில் (மேலும் படிக்க)
மகரத்தில் சுக்கிரன் உதயம்.. ஜெயிக்கிற குதிரையாக மாறும் 3 ராசிகள்! யாரெல்லாம்?
மகர ராசியில் சுக்கிரன் உதயமாகி உள்ளது. இது குறிப்பிட்ட 3 ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையில் அதிக நன்மைகளை வழங்க இருக்கிறது. அவர்கள் வெற்றி, பணம் ஆகியவற்றை இந்த காலகட்டத்தில் குவிக்க இருக்கிறார்கள். மேலும் படிக்க)
புதன் பெயர்ச்சி
ஜோதிடத்தின்படி, இன்று (பிப்ரவரி 3) புதன் பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால், இன்று முதல் 3 ராசிகளின் வாழ்க்கையில் முன்னேற்றம், செல்வம், அதிர்ஷ்டம் என அனைத்தும் இருக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.
Missed And Shelved Films Of Silambarasan | சிம்பு தவறவிட்ட ஹிட் படங்கள்!
தமிழ் திரையுலகில், முக்கிய நடிகராக இருப்பவர் சிம்பு. இவரது முழு பெயர் சிலம்பரசன். இவர், சில ஹிட் படங்களை தனது திரை வாழ்க்கையில் தவற விட்டிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம். (மேலும் படிக்க)
எகிறும் விலைவாசி!
உணவு மற்றும் குளிர்பானங்கள் துறையில் பல்வேறு மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. இது ஏழை, எளிய மக்களை அன்றாட வாழ்வில் பாதிப்படைய செய்யும் என்று கூறப்படுகிறது. மேலும் படிக்க
பிளேயிங் 11ல் வாய்ப்பை இழக்கும் முக்கிய வீரர்!
தற்போதுள்ள இந்திய அணியில் சில பிரச்சினைகளை தவிர அனைத்தும் பலமாகவே பார்க்கப்படுகிறது. அபிஷேக் ஷர்மா, சூரியகுமார் யாதவ், ஹர்திக் பாண்டியா, இஷான் கிஷன் ஆகியோர் சிறந்த பார்மில் இருந்து வருகின்றனர். மேலும் படிக்க
Arvind Swamy Recalls Accident | படுத்த படுக்கையாக கிடந்த அரவிந்த் சாமி..!
பிரபல தமிழ் திரைப்பட நடிகர் அரவிந்த் சாமி, தான் ஒன்றரை வருடங்களாக படுத்த படுக்கையாக கிடந்ததாக பேசியிருக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம். (மேலும் படிக்க)
சுக்கிரன் பெயர்ச்சி
இந்த 5 ராசிகளின் அதிர்ஷ்ட பணமழை யோகம்: சுக்கிரன் பெயர்ச்சியால் அனைத்திலும் இனி வெற்றி (மேலும் படிக்க)
தை 20 செவ்வாய்க்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
Today Rasipalan: இன்று பிப்ரவரி 03ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க
முழு அட்டவணை இதோ!
வரும் பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி தொடங்கும் இந்த டி20 உலக கோப்பை தொடர் மார்ச் 8-ம் தேதி வரை நடைபெறுகிறது. முதல் நாளே மொத்தம் மூன்று போட்டிகள் நடைபெற உள்ளன. மேலும் படிக்க
அடுத்து வேலூரில் பேசப்போகும் விஜய்?
விஜய்யின் ஒவ்வொரு பேச்சும் தொண்டர்களை உற்சாகப்படுத்தி வருகிறது. தேர்தல் முடிவதற்குள் பல பொதுக்கூட்டங்களை நடத்த தமிழக வெற்றிக் கழகம் திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் படிக்க
நயினார் நாகேந்திரன் பேட்டி
வருகிற 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் திமுகவிற்கு ஒன்றுமே இல்லாமல் போய்விடும் என பாரதிய ஜனதா கட்சி மாநில தலைவர் நையினார் நாகேந்திரன் பேட்டி அளித்துள்ளார். மேலும் படிக்க