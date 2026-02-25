English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • Tamil News LIVE அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் ரூ.10,000! இலவச திட்டங்களை அறிவிக்க தடை!

Tamil News LIVE அதிமுக ஆட்சிக்கு வந்தால் ரூ.10,000! இலவச திட்டங்களை அறிவிக்க தடை!

Tamil Breaking News Today அ.தி.மு.க ஆட்சிக்கு வந்ததும் தலா 10,000 ரூபா உதவித் தொகை - இ.பி.எஸ் வாக்குறுதி  

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 25, 2026, 10:12 AM IST
    இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்!

Trending Photos

கஜகேசரி யோகம் 2026: நாளை முதல் இந்த 4 ராசிகளின் தலையெழுத்தே மாறப்போகுது.. அதிர்ஷ்டம் கதவைத் தட்டும்!
camera icon7
Gajkesari Rajyog 2026
கஜகேசரி யோகம் 2026: நாளை முதல் இந்த 4 ராசிகளின் தலையெழுத்தே மாறப்போகுது.. அதிர்ஷ்டம் கதவைத் தட்டும்!
சந்திர பெயர்ச்சி… 3 ராசிக்காரகளுக்கு கெட்ட காலம்! பண விஷயத்தில் ஜாக்கிரதை
camera icon5
Chandra Peyarchi
சந்திர பெயர்ச்சி… 3 ராசிக்காரகளுக்கு கெட்ட காலம்! பண விஷயத்தில் ஜாக்கிரதை
சனி - சுக்கிரன் சேர்க்கை.. மார்ச்சில் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 3 ராசிகள்! புது சொத்து வாங்கலாம்
camera icon6
Zodiac Signs
சனி - சுக்கிரன் சேர்க்கை.. மார்ச்சில் அதிர்ஷ்டம் பெறும் 3 ராசிகள்! புது சொத்து வாங்கலாம்
பட்ஜெட் விலையில் மைசூர், கூர்க் டூர்! உணவு, தங்கும் வசதியுடன் 5 நாட்கள் சுற்றுலா.. எப்படி புக் செய்யலாம்?
camera icon7
IRCTC
பட்ஜெட் விலையில் மைசூர், கூர்க் டூர்! உணவு, தங்கும் வசதியுடன் 5 நாட்கள் சுற்றுலா.. எப்படி புக் செய்யலாம்?
Live Blog

Tamil Breaking News Today தேர்தல் வாக்குறுதிகளில் இலவச திட்டங்களை அறிவிக்கத் தடைவிதிக்கக் கோரும் மனு - உச்ச நீதிமன்ற தலைமை நீதிபதி அமர்வில் இன்று விசாரணை

 

25 February, 2026

  • 10:12 AM

    Atal Pension Scheme: அடல் பென்ஷன் யோஜனாவில் எப்படி முதலீடு செய்வது?

    அடல் பென்ஷன் யோஜனாவின் தகுதி அளவுகோல்கள் என்ன? இதில் யாரெல்லாம் சேர முடியாது? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

  • 09:55 AM

    ஐபிஎல்லில் விளையாட தடை! ஏன் தெரியுமா?

    ஐபிஎல் கிரிக்கெட்டில் இருந்து இங்கிலாந்து கேப்டன் ஹாரி ப்ரூக்கிற்கு 2 ஆண்டுகள் தடை: பிசிசிஐ அதிரடி! முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

  • 09:55 AM

    அதிமுக வேட்பாளராக பவுன்ராஜ்? 

    கடந்த முறை ஆட்சியை இழந்த நிலையில், இந்த முறை எப்படியாவது வெற்றி பெற வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர். எனவே ஒவ்வொரு தொகுதியிலும் வெற்றி பெற வாய்ப்புள்ள நபர்களை இறுதி செய்து வருவதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் படிக்க

  • 09:52 AM

    எடப்பாடி மீது குற்றசாட்டு

    "என் கணவரை பார்க்க பரோல் கேட்டபோது ஐந்து நாட்களுக்கு மேல் பரோல் தரக்கூடாது" என எடப்பாடி பழனிச்சாமி கூறியதாக சசிகலா பேசியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. மேலும் படிக்க

  • 09:52 AM

    திருவண்ணாமலையில் சாமி தரிசனம்.

    வருகின்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் நான் போட்டியிடவில்லை எனவும், என்னுடன் 30 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பயணித்தவர்களுக்கு இந்த தேர்தலில் போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்க வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தியதாகவும் சரத்குமார் பேட்டி. மேலும் படிக்க

  • 09:52 AM

    இந்தியா செய்ய வேண்டியது என்ன? 

    டி20 உலகக் கோப்பை அரையிறுதிக்கு முன்னேற இந்தியா செய்ய வேண்டியது என்ன? ஜிம்பாப்வேக்கு எதிராக மெகா வெற்றி கட்டாயம்! முழு விவரம்! மேலும் படிக்க

  • 09:52 AM

    இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

    Today Rasipalan: இன்று பிப்ரவரி 25ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

  • 09:18 AM

    Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் முக்கிய கோரிக்கைகள்

    இன்று மத்திய ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் அமைப்புகளின் முக்கிய கூட்டம் நடக்கவுள்ளது. இதன் முக்கியத்துவம் என்ன? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Tamil NewsTamilnadu NewsTODAY NEWSMK StalinEPS

Trending News