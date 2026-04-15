  Tamil News LIVE தருமபுரி, சேலத்தில் முக ஸ்டாலின்! சென்னையில் விஜய் பிரச்சாரம்! ஜனநாயகன் லீக் எங்கு தவறு நடந்தது?

Tamil News LIVE தருமபுரி, சேலத்தில் முக ஸ்டாலின்! சென்னையில் விஜய் பிரச்சாரம்! ஜனநாயகன் லீக் எங்கு தவறு நடந்தது?

Tamil Breaking News Today April 15,2026 தருமபுரி, சேலத்தில் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று மாலை தேர்தல் பரப்புரை! தமிழ்நாட்டில் தபால் வாக்குகள் பெறும் பணிகள் இன்று தொடக்கம்! 192 ரன்களை DEFEND செய்து சிஎஸ்கே அபார வெற்றி!  

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 15, 2026, 09:29 AM IST
    இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்!

ஜார்க்கண்டில் ‘தங்க வேட்டை’: 1900 ஹெக்டேரில் தங்கம் எடுக்கும் பணி தீவிரம்!
ஜார்க்கண்டில் ‘தங்க வேட்டை’: 1900 ஹெக்டேரில் தங்கம் எடுக்கும் பணி தீவிரம்!
30 ஆண்டுகளுக்கு பின் மேஷத்தில் சனிப் பெயர்ச்சி 2027: இந்த ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர ராஜயோகம்
30 ஆண்டுகளுக்கு பின் மேஷத்தில் சனிப் பெயர்ச்சி 2027: இந்த ராசிகளுக்கு கோடீஸ்வர ராஜயோகம்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : ரூ.10 ஆயிரம் யாருக்கு கிடைக்கும்? எப்போது கிடைக்கும்?
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை : ரூ.10 ஆயிரம் யாருக்கு கிடைக்கும்? எப்போது கிடைக்கும்?
8வது ஊதியக்குழு: 34% சம்பள உயர்வு, லட்சங்களில் அரியர், குட் நியூஸ் சொன்ன நிபுணர்கள்
8வது ஊதியக்குழு: 34% சம்பள உயர்வு, லட்சங்களில் அரியர், குட் நியூஸ் சொன்ன நிபுணர்கள்
Tamil Breaking News Today April 15,2026 தமிழ்நாட்டின் எதிர்ப்பை மீறி தொகுதி மறுவரையறையை கொண்டு வந்தால் மக்கள் மன்றத்தில் அனுமதிக்க மாட்டோம் என முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் எச்சரிக்கை.

 

15 April, 2026

  • 09:27 AM

    நீட்டிக்கப்படும் கவுதம் கம்பீர் பதவி காலம்? 

    2028 ஒலிம்பிக்ஸ் வரை இந்திய அணியை வழிநடத்த ஆசைப்படுகிறேன் என்று கௌதம் கம்பீர் தெரிவித்துள்ளார்! பி.சி.சி.ஐ எடுக்கும் முடிவு என்ன? முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

  • 09:27 AM

    ரயில்களில் இருக்கும் கோடுகள். இதற்கு என்ன அர்த்தம்?

    இந்திய ரயில் பெட்டிகளில் உள்ள வண்ணக் கோடுகளின் அர்த்தம் என்ன? பயணிகளுக்கான முக்கிய வழிகாட்டி! முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

  • 09:12 AM

    8th Pay Commission: NC-JCM கோரிக்கைகள்

    குறைந்தபட்ச ஊதியமாக ரூ. 69,000, 3.83 என்ற ஃபிட்மென்ட் ஃபாக்டர், ஆண்டுக்கு 6 சதவீத ஊதிய உயர்வு, பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மீண்டும் அறிமுகப்படுத்துதல் மற்றும் குறைந்தபட்ச வீட்டு வாடகைப்படியை (HRA) 30 சதவீதமாக உயர்த்துதல் ஆகியவை 8-வது ஊதியக் குழு தொடர்பாக NC-JCM, அதாவது, கூட்டு ஆலோசனை அமைப்பின் தேசிய கவுன்சில் வரைவுக் குழு முன்வைத்துள்ள முக்கிய கோரிக்கைகளில் சிலவாகும்... (மேலும் படிக்க)

  • 07:56 AM

    என்ன நடக்கிறது சிஎஸ்கே-வில்?

    சிஎஸ்கே அணியின் மிகப்பெரிய பலமாக பார்க்கப்பட்ட தொடக்க ஆட்டக்காரர்கள் இந்த சீசனில் இதுவரை தங்களது சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தவில்லை. மேலும் படிக்க

  • 07:55 AM

    இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

    Today Rasipalan: இன்று ஏப்ரல் 15ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

