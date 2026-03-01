English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News LIVE மதுரையில் பேசும் பிரதமர் மோடி! இந்திய அணிக்கு வாழ்வா? சாவா? போட்டி!

Tamil Breaking News Today மதுரையில் இன்று மாலை நடைபெறும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி உரை.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 1, 2026, 11:53 AM IST
    இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்!

Trending Photos

ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு குட் நியூஸ்! தேதியை நோட் பண்ணுங்க.. முக்கிய அறிவிப்பு
Thayumanavar Scheme
ஏப்ரல் 1 முதல் கிரெடிட் கார்டு விதிகளில் முக்கிய மாற்றங்கள்: முழு லிஸ்ட் இதோ
Credit Card
ரொம்ப கம்மி விலையில் ஷீரடி சாய்பாபா தரிசனம்.. IRCTC 3 நாள் டூர்.. எப்படி புக் செய்யலாம்?
IRCTC
ஐபிஎல் 2026 எப்போது தொடங்குகிறது தெரியுமா? - லேட்டஸ்ட் அப்டேட்
IPL 2026
Live Blog

Tamil Breaking News Today டி20 உலக கோப்பை சூப்பர் 8 சுற்றில் இன்று மேற்கிந்திய தீவுகளை எதிர்கொள்கிறது இந்தியா. அரையிறுதிக்கு முன்னேறப்போவது யார் என ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பு.

 

1 March, 2026

  • 11:53 AM

    ராஷ்மிகாவின் நகைகளின் மதிப்பு

    அடேங்கப்பா! திருமண கோலத்தில் ஜொலித்த ராஷ்மிகாவின் நகைகள் - இத்தனை கோடியா?

     

  • 11:51 AM

    Successor Of Ayatollah Ali Khamenei | அடுத்த உச்சபட்ச தலைவர் யார்?

    அயதுல்லா அலி கமேனி மறைந்த நிலையில், அவருக்கு அடுத்து ஈரான் உச்சபட்ச தலைவராக யார் தேர்வு செய்யப்படுவார்? (மேலும் படிக்க)

  • 11:25 AM

    சனி வக்ர பெயர்ச்சி

    சனி பகவான் ஜூலை மாதம் வக்ர நிலைக்கு செல்கிறார். 138 நாட்கள் வக்ர நிலையில் இருப்பார். இதுகுறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

  • 10:02 AM

    ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் இன்று முதல் மாற்றம்

    ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் இன்று (மார்ச் 1) முதல் மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் வருகிறது. இதுகுறித்த அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

  • 09:59 AM

    ஈரான் உச்ச தலைவர் கொலை

    ஈரான் உச்ச தலைவர்  அயதுல்லா அலி கமேனி (86) கொல்லப்பட்டதாக அந்நாடு அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதி செய்துள்ளது. இதுகுறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

  • 09:01 AM

    கோடீஸ்வர யோகம் தரும் குரு பகவான்

    கோடீஸ்வர யோகம் தரும் குரு பகவான்: அதிர்ஷ்ட மழையில் நனையப்போகும் 3 ராசிகள்!

     

  • 08:24 AM

    இன்று முதல் நடைமுறைக்கு வரும் மாற்றங்கள்.

    டிஜிட்டல் மோசடிகளை தடுக்கும் நோக்கில் சிம் பைண்டிங் என்ற புதிய தொழில்நுட்ப நடைமுறை மார்ச் 1 முதல் கட்டாயமாக்கப்படுகிறது. இதன்படி, நீங்கள் பயன்படுத்தும் வாட்ஸ்அப், டெலிகிராம் போன்ற செயலிகள் உங்களது சிம் கார்டுடன் இணைக்கப்படும். மேலும் படிக்க

  • 08:24 AM

    ஷிவம் துபே நீக்கப்பட வாய்ப்பு?

    சூப்பர் 8 சுற்றில் குரூப் 1ல் இடம்பெற்றுள்ள இந்தியா, வெஸ்ட் இண்டீஸ், தென்னாப்பிரிக்கா, ஜிம்பாப்வே ஆகிய அணிகளில் தென்னாப்பிரிக்கா ஏற்கனவே தகுதி பெற்றுள்ளது. ஜிம்பாப்வே அணி வெளியேறி உள்ளது. மேலும் படிக்க

  • 08:24 AM

    திமுக மாவட்டச் செயலாளர் கே.எஸ்.மூர்த்தி பேட்டி.

    தமிழக வெற்றி கழக கொள்கை பரப்புச் செயலாளர் தன்னை தொடர்பு கொண்டு பேச முயன்றதாகவும் அதற்கு தான் மறுத்ததாகவும் திமுக மாவட்டச் செயலாளர் கே.எஸ்.மூர்த்தி பேட்டி அளித்துள்ளார். மேலும் படிக்க

  • 08:24 AM

    இலங்கையிடம் அதிர்ச்சித் தோல்வி!

    பாகிஸ்தான் அணி அரையிறுதிக்கு முன்னேறாத காரணத்தினால், இரண்டு அரையிறுதி போட்டிகளும் இந்தியாவிலேயே நடைபெறும் என ஐசிசி அறிவித்துள்ளது. முதல் அரையிறுதி போட்டி வருகிற மார்ச் 4-ஆம் தேதி கொல்கத்தா ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. மேலும் படிக்க

  • 08:23 AM

    இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

    Today Rasipalan: இன்று மார்ச் 01ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

Trending News