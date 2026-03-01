Tamil News LIVE மதுரையில் பேசும் பிரதமர் மோடி! இந்திய அணிக்கு வாழ்வா? சாவா? போட்டி!

Tamil Breaking News Today டி20 உலக கோப்பை சூப்பர் 8 சுற்றில் இன்று மேற்கிந்திய தீவுகளை எதிர்கொள்கிறது இந்தியா. அரையிறுதிக்கு முன்னேறப்போவது யார் என ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பு.
Tamil Breaking News Today மதுரையில் இன்று மாலை நடைபெறும் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி பொதுக்கூட்டத்தில் பிரதமர் மோடி உரை.
Tamil Breaking News Today டி20 உலக கோப்பை சூப்பர் 8 சுற்றில் இன்று மேற்கிந்திய தீவுகளை எதிர்கொள்கிறது இந்தியா. அரையிறுதிக்கு முன்னேறப்போவது யார் என ரசிகர்களிடம் எதிர்பார்ப்பு.
ராஷ்மிகாவின் நகைகளின் மதிப்பு
அடேங்கப்பா! திருமண கோலத்தில் ஜொலித்த ராஷ்மிகாவின் நகைகள் - இத்தனை கோடியா?
Successor Of Ayatollah Ali Khamenei | அடுத்த உச்சபட்ச தலைவர் யார்?
அயதுல்லா அலி கமேனி மறைந்த நிலையில், அவருக்கு அடுத்து ஈரான் உச்சபட்ச தலைவராக யார் தேர்வு செய்யப்படுவார்? (மேலும் படிக்க)
சனி வக்ர பெயர்ச்சி
சனி பகவான் ஜூலை மாதம் வக்ர நிலைக்கு செல்கிறார். 138 நாட்கள் வக்ர நிலையில் இருப்பார். இதுகுறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.
ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் இன்று முதல் மாற்றம்
ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவில் இன்று (மார்ச் 1) முதல் மிகப்பெரிய மாற்றங்கள் வருகிறது. இதுகுறித்த அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.
ஈரான் உச்ச தலைவர் கொலை
ஈரான் உச்ச தலைவர் அயதுல்லா அலி கமேனி (86) கொல்லப்பட்டதாக அந்நாடு அதிகாரப்பூர்வமாக உறுதி செய்துள்ளது. இதுகுறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.
கோடீஸ்வர யோகம் தரும் குரு பகவான்
கோடீஸ்வர யோகம் தரும் குரு பகவான்: அதிர்ஷ்ட மழையில் நனையப்போகும் 3 ராசிகள்!
இன்று முதல் நடைமுறைக்கு வரும் மாற்றங்கள்.
டிஜிட்டல் மோசடிகளை தடுக்கும் நோக்கில் சிம் பைண்டிங் என்ற புதிய தொழில்நுட்ப நடைமுறை மார்ச் 1 முதல் கட்டாயமாக்கப்படுகிறது. இதன்படி, நீங்கள் பயன்படுத்தும் வாட்ஸ்அப், டெலிகிராம் போன்ற செயலிகள் உங்களது சிம் கார்டுடன் இணைக்கப்படும். மேலும் படிக்க
ஷிவம் துபே நீக்கப்பட வாய்ப்பு?
சூப்பர் 8 சுற்றில் குரூப் 1ல் இடம்பெற்றுள்ள இந்தியா, வெஸ்ட் இண்டீஸ், தென்னாப்பிரிக்கா, ஜிம்பாப்வே ஆகிய அணிகளில் தென்னாப்பிரிக்கா ஏற்கனவே தகுதி பெற்றுள்ளது. ஜிம்பாப்வே அணி வெளியேறி உள்ளது. மேலும் படிக்க
திமுக மாவட்டச் செயலாளர் கே.எஸ்.மூர்த்தி பேட்டி.
தமிழக வெற்றி கழக கொள்கை பரப்புச் செயலாளர் தன்னை தொடர்பு கொண்டு பேச முயன்றதாகவும் அதற்கு தான் மறுத்ததாகவும் திமுக மாவட்டச் செயலாளர் கே.எஸ்.மூர்த்தி பேட்டி அளித்துள்ளார். மேலும் படிக்க
இலங்கையிடம் அதிர்ச்சித் தோல்வி!
பாகிஸ்தான் அணி அரையிறுதிக்கு முன்னேறாத காரணத்தினால், இரண்டு அரையிறுதி போட்டிகளும் இந்தியாவிலேயே நடைபெறும் என ஐசிசி அறிவித்துள்ளது. முதல் அரையிறுதி போட்டி வருகிற மார்ச் 4-ஆம் தேதி கொல்கத்தா ஈடன் கார்டன்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெறவுள்ளது. மேலும் படிக்க
இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
Today Rasipalan: இன்று மார்ச் 01ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க