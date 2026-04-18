  Tamil News LIVE தமிழகம் வரும் ராகுல் காந்தி, மோடி! 33% இட ஒதுக்கீடு தோல்வி! முக்கிய செய்திகள்!

Tamil Breaking News Today April 18, 2026 தமிழ்நாட்டில் ராகுல் காந்தி இன்று பரப்புரை! கொல்கத்தா அணிக்கு எதிரான போட்டியில் குஜராத் வெற்றி! 33% இட ஒதுக்கீடு வழங்கும் மசோதா தோல்வி!  

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 18, 2026, 09:44 AM IST
    இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்!

இன்றைய ராசிபலன் ஏப்ரல் 17 வெள்ளிக்கிழமை - மேஷம் முதல் மீனம் வரை
துரந்தர் 2 ஓடிடி ரிலீஸ்! ப்ளாக்பஸ்டர் திரைப்படத்தை எந்த தளத்தில் எப்போது பார்ப்பது?
200MP கேமரா கொண்ட Vivo போன் மீது ரூ.2500 அதிரடி தள்ளுபடி!
ஓட்டு போடும் போது கையில் கண்டிப்பாக கொண்டு செல்ல வேண்டியவை!
Live Blog

Tamil Breaking News Today April 18, 2026 நாடாளுமன்றம், சட்டமன்றங்களில் மகளிருக்கு 33% இட ஒதுக்கீடு வழங்கும் மசோதா, மக்களவை வாக்கெடுப்பில் தோல்வி - பெரும்பான்மைக்கு தேவையான 3ல் 2 பங்கு வாக்குகளை பெற முடியாததால் மசோதா தோல்வியடைந்தது!

18 April, 2026

  • 09:42 AM

    குரு பெயர்ச்சியால் இந்த ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்

    ஜோதிடத்தில் குரு ஒரு சிறப்பான இடத்தைப் பெற்றுள்ளது. பொதுவாக, வியாழன் ஆண்டுக்கு ஒருமுறை ராசி மாற்றும்; இருப்பினும், இம்முறை நிலைமை அவ்வாறு இல்லை. இந்த ஆண்டில், குரு இரண்டு முறை ராசியை மாறவுள்ளது. இதுவே ஒரு மிக முக்கிய மாற்றமாக கருதப்படுகிறது. மேலும் படிக்க 

  • 09:29 AM

    ரூ.10000 அபராதம்! வாகன ஓட்டிகள் கவனத்திற்கு!

    உங்கள் வாகனத்தில் அதிக பாதுகாப்பு கொண்ட பதிவு எண் பலகை HSRP இல்லை என்றால், இனி உங்களால் வாகன புகை பரிசோதனை சான்றிதழை பெற முடியாது. மேலும் படிக்க

  • 09:28 AM

    8th Pay Commission: 8வது ஊதியக்குழு ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டர்

    ஊழியர் பிரதிநிதிகள் 3.83 என்ற மிக உயர்ந்த ஃபிட்மெண்ட் ஃபாக்டரை வலியுறுத்தி வரும் நிலையில், பங்குத் தரகு நிறுவனங்களின் மதிப்பீடுகள் 1.8 முதல் 2.46 வரையிலான மிகவும் மிதமான வரம்பையே சுட்டிக்காட்டுகின்றன.... (மேலும் படிக்க)

  • 08:09 AM

    இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

    Today Rasipalan: இன்று ஏப்ரல் 18ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

  • 08:09 AM

    மும்பை பவுலரை தட்டித்தூக்கும் சிஎஸ்கே! 

    கலீல் அகமதுக்கு பதிலாக சிஎஸ்கே அணியில் இணையப்போவது யார்? மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் முன்னாள் பந்துவீச்சாளருக்கு வலைவீசும் சிஎஸ்கே! முழு விவரம் இதோ! மேலும் படிக்க

