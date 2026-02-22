Tamil News LIVE காரைக்குடியில் போட்டியிடும் சீமான்! சூப்பர் 8 சுற்றில் இந்தியா - தென் ஆப்பிரிக்கா மோதல்!

Tamil Breaking News Today வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் காரைக்குடியில் தான் போட்டியிடுவதாக நேற்று நடந்த திருச்சி மாநாட்டில் சீமான் அறிவிப்பு - முதன் முறையாக சொந்த மாவட்டத்தில் போட்டி
Tamil Breaking News Today சூப்பர் 8 சுற்றில் இந்தியா - தென் ஆப்பிரிக்கா அணிகள் இன்று மோதல்!
வெதர்மேன் வானிலை அலர்ட்
பிப்ரவரி 22ஆம் தேதியான இன்று தென் மாவட்டங்களில் மழை பெய்யக் கூடும் என தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.
ரீ-ரிலீஸ் வரலாற்றில் புதிய சாதனை: வசூல் வேட்டையில் 'கில்லி'.. 'துணிவு' நிலை என்ன?
Delhi Government | டெல்லி அரசின் மகளிர் திட்டங்கள்
டெல்லியில் அரசு பெண்களுக்கும், மாணவிகளுக்கும் பல்வேறு திட்டங்களை வரும் மார்ச் 2ஆம் தேதி கொண்டுவர உள்ளன. (மேலும் படிக்க)
TTD Booking New Rules: திருப்பதி தரிசன டிக்கெட்டுகளை ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்வது எப்படி..புதிய விதிகள் இதோ..!
Today Rasipalan: இன்று பிப்ரவரி 22ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க
திமுக மீது விமர்சனம்!
2300 கோடி அளவுக்கு ஒரு தனி அமைச்சர் ஊழல் செய்கிறார் என்றால் ஒவ்வொரு வேலைகளுக்கும் 35 லட்சம் 45 லட்சம் கமிஷன் பெற்று வருவது வெளிச்காமாகி இருக்கிறது என்று தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பேட்டி. மேலும் படிக்க
கமல்ஹாசனின் ராஜ் கமல் பிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் தயாரிப்பில் நெல்சன் இயக்கத்தில் அனிருத் இசையில், ரஜினி மற்றும் கமல் இணையும் படம் குறித்த புரமோ வெளியாகி உள்ளது. மேலும் படிக்க
சீமான் இந்த முறை தனது சொந்த மாவட்டமான சிவகங்கையில் உள்ள காரைக்குடி சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட உள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். மேலும் படிக்க