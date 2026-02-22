English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News LIVE காரைக்குடியில் போட்டியிடும் சீமான்! சூப்பர் 8 சுற்றில் இந்தியா - தென் ஆப்பிரிக்கா மோதல்!

Tamil News LIVE காரைக்குடியில் போட்டியிடும் சீமான்! சூப்பர் 8 சுற்றில் இந்தியா - தென் ஆப்பிரிக்கா மோதல்!

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 22, 2026, 11:27 AM IST
    இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்!

Tamil Breaking News Today வரும் சட்டமன்ற தேர்தலில் காரைக்குடியில் தான் போட்டியிடுவதாக நேற்று நடந்த திருச்சி மாநாட்டில் சீமான் அறிவிப்பு - முதன் முறையாக சொந்த மாவட்டத்தில் போட்டி

 

22 February, 2026

  • 11:26 AM

    வெதர்மேன் வானிலை அலர்ட்

    பிப்ரவரி  22ஆம் தேதியான இன்று தென் மாவட்டங்களில் மழை பெய்யக் கூடும் என தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார். இதுகுறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

  • 11:22 AM

    ரீ-ரிலீஸ் வரலாற்றில் புதிய சாதனை

    ரீ-ரிலீஸ் வரலாற்றில் புதிய சாதனை: வசூல் வேட்டையில் 'கில்லி'.. 'துணிவு' நிலை என்ன?

     

  • 10:51 AM

    Delhi Government | டெல்லி அரசின் மகளிர் திட்டங்கள்

    டெல்லியில் அரசு பெண்களுக்கும், மாணவிகளுக்கும் பல்வேறு திட்டங்களை வரும் மார்ச் 2ஆம் தேதி கொண்டுவர உள்ளன. (மேலும் படிக்க)

  • 09:49 AM

    ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்வது எப்படி

    TTD Booking New Rules: திருப்பதி தரிசன டிக்கெட்டுகளை ஆன்லைனில் முன்பதிவு செய்வது எப்படி..புதிய விதிகள் இதோ..!

  • 08:57 AM

    இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

    Today Rasipalan: இன்று பிப்ரவரி 22ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

  • 08:57 AM

    திமுக மீது விமர்சனம்!

     2300 கோடி அளவுக்கு ஒரு தனி அமைச்சர் ஊழல் செய்கிறார் என்றால் ஒவ்வொரு வேலைகளுக்கும் 35 லட்சம் 45 லட்சம் கமிஷன் பெற்று வருவது வெளிச்காமாகி இருக்கிறது என்று தமிழிசை சவுந்தரராஜன் பேட்டி. மேலும் படிக்க

  • 08:57 AM

    த்ரிஷா, நயன்தாரா நாயகிகள்? 

    கமல்ஹாசனின் ராஜ் கமல் பிலிம்ஸ் இன்டர்நேஷனல் தயாரிப்பில் நெல்சன் இயக்கத்தில் அனிருத் இசையில், ரஜினி மற்றும் கமல் இணையும் படம் குறித்த புரமோ வெளியாகி உள்ளது. மேலும் படிக்க

  • 08:57 AM

    காரைக்குடியைக் குறிவைக்கும் சீமான்.

    சீமான் இந்த முறை தனது சொந்த மாவட்டமான சிவகங்கையில் உள்ள காரைக்குடி சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட உள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளார். மேலும் படிக்க

