  • Tamil News LIVE திருச்செந்தூரில் விஜய் வழிபாடு! மேற்குவங்கத்தில் நாளை இறுதிக்கட்ட வாக்குப்பதிவு!

Tamil Breaking News Today April 28, 2026 திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் அதிகாலையில் சாமி தரிசனம் செய்த விஜய்! மதுரையில் இன்று கோலாகலமாக நடைபெறும் மீனாட்சி திருக்கல்யாணம்!  

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 28, 2026, 09:17 AM IST
    இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்!

கஜகேசரி யோகம்: குருவின் அருளால் 5 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்.. மே முதல் பொற்காலம், அதிர்ஷ்டம் குவியும்!
புதன் பெயர்ச்சியால் நெருக்கடி: எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டிய ராசிகள் எவை?
சனி பகவானின் வக்ர பெயர்ச்சி.. கண்ணீரில் தத்தளிக்கப் போகும் ராசிகள்.. தப்பிக்க வழி என்ன?
வீட்டை இடிக்கும் விஜய்! திடீர் என எடுத்த முடிவுக்கு என்ன காரணம்?
Tamil Breaking News Today April 28, 2026 வாக்கு எண்ணிக்கை தொடர்பான நடைமுறைகளை வெளியிட்டது தேர்தல் ஆணையம்.. காலை 8 மணிக்கு, முதலில் தபால் வாக்குகள் எண்ணும் பணி தொடங்கும்

 

28 April, 2026

  • 09:05 AM

    குரு பெயர்ச்சி 2026: ஜூன் 2ல் உச்சம் பெறும் குரு பகவான்

    தனுசு மற்றும் மீன ராசிகளின் அதிபதியான குரு கிரகம், ஜூன் 2-ஆம் தேதியன்று தனது உச்ச வீடான கடக ராசிக்கு இடப்பெயர்ச்சி அடைகிறது. இதன் அடிப்படையில், மேஷம் முதல் மீனம் வரையிலான ராசிகளைச் சேர்ந்த தனிநபர்கள் மீது இந்த இடப்பெயர்ச்சி எத்தகைய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை இப்போது நாம் விரிவாக ஆராய்வோம். மேலும் படிக்க

  • 08:56 AM

    8th Pay Commission: 8வது ஊதியக்குழு சம்பள உயர்வு

    மத்திய அரசின் தொடக்க நிலை ஆசிரியர்களுக்கு (நிலை 6) தொடக்க அடிப்படைச் சம்பளமாக ரூ. 1,34,500 வழங்க வேண்டும் என்பது 8வது ஊதியக் குழுவின் முன் வைக்கப்பட்டுள்ள ஒரு முக்கியக் கோரிக்கையாகும். இது தற்போதைய சம்பள அளவுகளை விட மிகவும் அதிகம்..... (மேலும் படிக்க)

  • 08:05 AM

    திருச்செந்தூர் பயணத்திற்கு காரணம் இது தான்!

    விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் இந்த முறை சட்டமன்ற தேர்தலில் 234 தொகுதிகளிலும் போட்டியிட்டுள்ளது. பரபரப்பாக நடைபெற்ற இந்த தேர்தலில் விஜய்க்கு அதிகப்படியான வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளதாக அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசப்பட்டு வருகிறது. மேலும் படிக்க

  • 08:05 AM

    அதிர்ச்சியில் ஆழ்த்திய மத்திய அரசின் ரூல்ஸ்!

    LPG Cylinder New Rules 2026: கேஸ் சிலிண்டர் வாடிக்கையாளர்களா நீங்கள்? இனி 25 நாட்களுக்கு ஒருமுறை மட்டுமே சிலிண்டர் புக்கிங் - மத்திய அரசின் புதிய அதிரடி கட்டுப்பாடுகள்! மேலும் படிக்க

  • 08:05 AM

    கடுமையாக விமர்சித்த பத்ரிநாத்!

    சிவம் துபே தனது பழைய அதிரடி ஃபார்முக்கு திரும்பினால் மட்டுமே, சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இனி வரும் போட்டிகளில் வெற்றிகளை குவித்து பிளே-ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேற முடியும் என்பதே ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது. மேலும் படிக்க

  • 08:04 AM

    இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

    Today Rasipalan: இன்று ஏப்ரல் 28ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

