Tamil News LIVE தமிழக முதல்வர் ஆகும் விஜய்! திமுக படுதோல்வி! அதிமுக நிலை என்ன?

Tamil Breaking News Today May 05, 2026 தமிழ்நாட்டில் தொங்கு சட்டப்பேரவை. சென்னை பனையூரில் உள்ள த.வெ.க தலைமை அலுவலகத்தில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு.  

Written by - RK Spark | Last Updated : May 5, 2026, 11:32 AM IST
    Tamil Breaking News Today May 05, 2026 தமிழ்நாட்டில் தொங்கு சட்டப்பேரவை. சென்னை பனையூரில் உள்ள த.வெ.க தலைமை அலுவலகத்தில் பலத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு.

Live Blog

Live News May 5, 2026: இன்றைய முக்கியச் செய்திகள்

கேரளா: கேரளாவில் வருகிறது ஆட்சி மாற்றம்... காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐ.ஜ.மு கூட்டணி அமோக வெற்றி... !

கள்ளக்குறிச்சி: கள்ளக்குறிச்சியில் பெய்த கனமழை... வெப்பம் தணிந்ததால் மக்கள் நிம்மதி..!

மேற்குவங்கம்: மேற்குவங்கத்தில் முதல் முறையாக ஆட்சியைக் கைப்பற்றிய பாஜக..  பல்வேறு இடங்களில் பாஜகவினர் கொண்டாட்டம்

அசாம்: அசாமில் மீண்டும் ஆட்சியைத் தக்கவைத்த பா.ஜ.க கூட்டணி...   நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் வெற்றி

புதுச்சேரி: புதுச்சேரியில் மீண்டும் ஆட்சியை தக்க வைத்த ரங்கசாமி மகிழ்ச்சி பேட்டி..!

5 May, 2026

  • 11:31 AM

    Celebrities Wishing TVK Vijay | விஜய்க்கு வாழ்த்து தெரிவித்த சினிமா பிரபலங்கள்!

    சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகளில் விஜய் வெற்றி பெற்றிருப்பதையடுத்து பல கோடி பேர் அவருக்கு வாழ்த்துகளை தெரிவித்து வருகின்றனர். இதையடுத்து, அவருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்த பிரபலங்கள் யார் என்பது குறித்து இங்கு பார்ப்போம். (மேலும் படிக்க)

  • 11:24 AM

    துணை முதல்வர் பதவி கேட்கும் பாமக

    தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வென்றுள்ள நிலையில், பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க விஜய் முனைப்புடன் செயல்பட்டு வருகிறார்.  தவெகவுடன் கூட்டணி அமைக்க பாமக பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக தெரிகிறது.  5 சீட்டுகளை வென்ற பாமக துணை முதல்வர் பதவி கேட்டுள்ளதாக  தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. (மேலும் படிக்க)

  • 11:21 AM

    விஜய்க்கு கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் ஆதரவு? 

    20-க்கும் மேற்பட்ட கட்சிகளை கூட்டணியாக வைத்து களமிறங்கிய திமுக தரப்பு இந்த முறை பெரிய பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது. மேலும் படிக்க

  • 10:17 AM

    திருமாவளவன் கருத்து

    தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் குறித்து திருமாவளவன் முக்கிய கருத்தை பகிர்ந்துள்ளார். ஏற்கனவே, விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி கணித்தபடியே தற்போது சட்டசபையில் 'தொங்குநிலை' உருவாகியுள்ளது என திருமாவளவன் கூறியுள்ளார் (மேலும் படிக்க)

  • 09:59 AM

    தோனி விளையாடுவாரா?

    ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, அக்சர் படேல் தலைமையிலான டெல்லி கேப்பிட்டல்ஸ் அணியை இன்று எதிர்கொள்கிறது. மேலும் படிக்க

  • 09:59 AM

    10 தொகுதிகளின் வெற்றி வேட்பாளர் விவரம்!

    விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் சந்தித்த முதல் தேர்தலிலேயே இவ்வளவு பெரிய வெற்றியை பெற்று ஆட்சி அமைக்க போவது அனைவரையும் ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது. மேலும் படிக்க

  • 09:12 AM

    திமுக தோல்விக்கான 5 முக்கிய காரணங்கள்!

    பலமாக இருந்த திமுக இந்த தேர்தலில் இப்படி ஒரு மோசமான சறுக்கலை சந்தித்ததற்கான 5 முக்கிய காரணங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

  • 09:12 AM

    எதிர்க்கட்சி ஆகும் திமுக?

    வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கிய சில மணி நேரங்களிலேயே, யாரும் எதிர்பார்க்காத வகையில் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 105க்கும் மேற்பட்ட தொகுதிகளில் முன்னிலை பெற்று முதலிடத்தில் அசைக்க முடியாத சக்தியாக உருவெடுத்துள்ளது. மேலும் படிக்க

  • 09:12 AM

    விஜய்யின் முக்கியமான 5 வாக்குறுதிகள்! 

    தவெக தற்போது தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்துள்ள நிலையில், அடுத்தகட்ட அரசியல் நகர்வுகள் பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. மேலும் படிக்க

