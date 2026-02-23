English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News LIVE வேலூரில் இன்று பேசும் விஜய்! வெளியாகிறது இறுதி வாக்காளர் பட்டியல்!

Tamil Nadu News Today தமிழ்நாட்டில் இறுதி வாக்காளர் பட்டியல் இன்று வெளியீடு.  

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 23, 2026, 08:09 AM IST
    இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்!

Live Blog

Tamil Nadu News Today வேலூர் பள்ளிகொண்டா அருகே கொலலமங்கலத்தில், இன்று தவெக மாவட்ட நிர்வாகிகள் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி - பகல் 12 மணியளவில் நடைபெறும் நிகழ்ச்சியில் விஜய் பங்கேற்று உரையாற்றுகிறார்.

23 February, 2026

  • 08:08 AM

    தலைகீழாக மாறப்போகும் 5 ராசிகளின் தலையெழுத்து

    யானை பலம்.. சிங்க கர்ஜனை! 2026 கஜகேசரி யோகத்தால் தலைகீழாக மாறப்போகும் 5 ராசிகளின் தலையெழுத்து

  • 07:56 AM

    மாசி 11 திங்கட்கிழமை ராசிபலன்

    Today Rasipalan: இன்று பிப்ரவரி 23ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

  • 07:56 AM

    அரையிறுதிக்கு இந்தியா தகுதி பெறுமா?

    டி20 உலக கோப்பையை நடத்தும் நாடுகளான இந்தியா மற்றும் இலங்கை ஆகிய அணிகள் தங்களது முதல் சூப்பர் 8 போட்டியில் தோல்வியை சந்தித்துள்ளனர். மேலும் படிக்க

  • 07:56 AM

    ரயிலில் மீண்டும் வருகிறதா கட்டண சலுகை?

    இந்திய ரயில்வேயில் மூத்த குடிமக்களுக்கு வழங்கப்பட்டு வந்த டிக்கெட் கட்டண சலுகை மீண்டும் அமல்படுத்தப்பட உள்ளதாக சமூக வலைதளங்களில் சமீபமாக தகவல்கள் பரவி வருகின்றன. மேலும் படிக்க

  • 07:56 AM

    காசி விஸ்வநாதன் விளக்கம்!

    சஞ்சு சாம்சன் சென்னை அணியில் இணைந்துள்ள இந்நிலையில், தோனி ஐபிஎல் 2026ல் விளையாடுவாரா மாட்டாரா என்பது குறித்து சிஎஸ்கே அணியின் தலைமை செயல் அதிகாரி விளக்கம் அளித்துள்ளார். மேலும் படிக்க

