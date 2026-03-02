Tamil News LIVE தஞ்சாவூரில் விஜய்! இன்று தொடங்கும் +2 பொதுத்தேர்வு - அரை இறுதியில் இந்தியா!

Tamil Breaking News Today தமிழ்நாடு முழுவதும் மாநில பாடத்திட்டத்தில் பயிலும் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான பொதுத்தேர்வு இன்று தொடக்கம்.
Tamil Breaking News Today தஞ்சாவூரில் மார்ச் 4ஆம் தேதி விஜய் பங்கேற்கும் கூட்டத்திற்கு போலீசார் அனுமதி.
Tamil Breaking News Today தமிழ்நாடு முழுவதும் மாநில பாடத்திட்டத்தில் பயிலும் 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான பொதுத்தேர்வு இன்று தொடக்கம்.
48 ஈரானிய தலைவர்கள் கொல்லப்பட்டனர்.. டிரம்ப் தகவல்
Iran Israel War Donald Trump Latest Update: ஈரான் மீது இஸ்ரேல் மற்றும் அமெரிக்கா கூட்டு தாக்குதல் நடந்தி வருகிறது. இதற்கு பதிலடி கொடுக்கும் வகையில் ஈரானும் தனது தாக்குதலை தொடங்கி இருக்கிறது. இந்த நிலையில், 48 ஈரான் தலைவர்கள் கொல்லப்பட்டதாக அமெரிக்க அதிபர் டொனால்ட் டிரம்ப் தெரிவித்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)
ராகு நட்சத்திர பெயர்ச்சி
புகழின் உச்சிக்கு கொண்டு செல்லும் ராகு நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 100% நீங்க தான் ஜெயிப்பீங்க
செங்கோட்டையன் பேச்சு.
திமுகவை எதிர்க்கக் கூடிய ஒரே சக்தி தளபதி விஜய் மட்டுமே. திமுக ஆட்சியில் போதை பொருட்கள் புழக்கம், பெண்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லை - செங்கோட்டையன் பேச்சு. மேலும் படிக்க
இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
Today Rasipalan: இன்று மார்ச் 02ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க
இந்திய அணியில் அதிரடி மாற்றங்கள்?
இந்திய அணியில் உள்ள அனைத்து வீரர்களும் சிறப்பாக செயல்பட்டு வரும் நிலையில், ஓப்பனிங் வீரர் அபிஷேக் சர்மா ரன்கள் அடிக்க மிகவும் சிரமப்படுகிறார். மேலும் படிக்க
காவல் துறையிடம் அனுமதி கோரி மனு!
தஞ்சாவூரில் 8 சட்டமன்ற தொகுதியை சேர்ந்த கட்சி நிர்வாகிகளை விஜய் சந்தித்து பேச உள்ளார். இந்த நிகழ்ச்சிக்காக தஞ்சை - திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலையில் செங்கிப்பட்டி என்ற இடத்தை தேர்வு செய்துள்ளனர். மேலும் படிக்க
தமிழக அரசு எடுத்த முக்கிய முடிவு!
மாணவர்கள் நலன் கருதி தமிழ்நாடு மின் விநியோக கழகம் முக்கிய அறிவிப்பு ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. அதன்படி வரும் ஏப்ரல் வரை தமிழகத்தில் மின்தடை கிடையாது! மேலும் படிக்க