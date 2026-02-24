English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News LIVE SIRக்கு பின் 74 லட்சம் பேர் நீக்கம்! ஈரோட்டில் சதம் அடித்த வெயில்! முக்கிய செய்திகள்!

Tamil News LIVE SIRக்கு பின் 74 லட்சம் பேர் நீக்கம்! ஈரோட்டில் சதம் அடித்த வெயில்! முக்கிய செய்திகள்!

Tamil Breaking News Today ஈரோடு, கரூர் பகுதியில் சதமடித்த வெயில்.

Written by - RK Spark | Last Updated : Feb 24, 2026, 11:06 AM IST
    இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்!

Live Blog

Tamil Breaking News Today தமிழ்நாட்டில் எஸ்.ஐ.ஆர். நடவடிக்கையில் 74 லட்சம் வாக்காளர்கள் நீக்கம். அதிகபட்சமாக சென்னை மாவட்டத்தில் மட்டும் 11.74 லட்சம் பேர் நீக்கம்.

 

24 February, 2026

  • 11:04 AM

    அமித்ஷா வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு!

    ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு மகிழ்ச்சியளிக்கும் வகையில் இந்தியா முழுவதும் 24 மணி நேரமும் செயல்படும் தானிய ஏடிஎம் திட்டத்தை விரிவுபடுத்தவுள்ளதாக மத்திய அமைச்சர் அமித்ஷா அறிவித்துள்ளார். மேலும் படிக்க

  • 10:52 AM

    நவபஞ்சம யோகம்

    குரு மற்றும் சூரியன் நிலையால் நவபஞ்சம ராஜயோகம் உருவாக உள்ளது. இதுகுறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.
     

  • 10:49 AM

    விஜய் - ராஷ்மிகா' கல்யாண ஏற்பாடு

    ஜப்பானிய உணவு முதல் 'விஜய் - ராஷ்மிகா' கல்யாண ஏற்பாடு வரை.. 'ViRosh' வைரல் போட்டோஸ்!

     

  • 10:41 AM

    மணமகன் வீட்டாருடன் மோதிய மணமகள்!

    செல்லப்பிராணியான நாய்குட்டியை மணமகன் வீட்டார் தாக்கியதால் அதிர்ச்சி அடைந்த மணமகள், திருமணத்தையே ரத்து செய்துள்ள சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. மேலும் படிக்க

  • 10:40 AM

    அக்ஷர் படேல் வருவாரா?

    முதல் சூப்பர் 8 போட்டியிலேயே இந்திய அணி தோல்வி அடைந்ததால், வரும் வியாழக்கிழமை சென்னையில் நடைபெறும் ஜிம்பாப்வே அணிக்கு எதிரான போட்டி இந்திய அணிக்கு முக்கியமான ஒன்றாக மாறி உள்ளது. மேலும் படிக்க

  • 10:09 AM

    EPFO Higher Pension: இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் நன்மை கிடைக்குமா?

    EPFO ஓய்வூதியம் தொடர்பான பழைய விதியை மீண்டும் செயல்படுத்தி வருகிறது. இனி சில EPF உறுப்பினர்கள் ஓய்வூதிய பங்களிப்புகளை ஊதிய உச்சவரம்பிற்கு பதிலாக அவர்களின் முழு சம்பளத்துடன் இணைக்கலாம். இதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 09:39 AM

    மார்ச் 4 பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை

    தென்காசி மாவட்டத்திற்கு மார்ச் 4ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதுகுறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

  • 09:07 AM

    8th CPC News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு

    8வது ஊதியக்குழு இன்னும் சில மாதங்களில் அமலுக்கு வரவுள்ளது. ஆனால் அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் இதன் நன்மைகள் கிடைக்காது. முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 08:36 AM

    இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

    Today Rasipalan: இன்று பிப்ரவரி 24ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

  • 08:36 AM

    தவெக செயல்வீரர்கள் கூட்டத்தில்..

    விஜய் எந்த தொகுதியில் போட்டியிட உள்ளார் என்ற கேள்விகள் நீண்ட நாட்களாக இருந்து வருகிறது. நாகப்பட்டினம், தூத்துக்குடி, விருகம்பாக்கம், திருச்சி கிழக்கு ஆகிய தொகுதியின் பெயர்கள் அடிபட்டு வந்த நிலையில் தற்போது பெரம்பூர் தொகுதியை தேர்வு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் படிக்க

  • 08:36 AM

    அரையிறுதிக்கு செல்லும் இந்தியா?

    சூப்பர் 8 சுற்றின் முதல் போட்டியில், இந்தியா 76 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் தென்னாப்பிரிக்காவிடம் படுதோல்வி அடைந்தது. இது இந்தியாவின் நெட் ரன் ரேட்டில் பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மேலும் படிக்க

  • 08:36 AM

    திமுகவின் அடுத்த முகம் யார்?

    திமுக மீண்டும் ஆட்சியை தக்க வைத்துக் கொள்ள பல்வேறு முயற்சிகளை மேற்கொண்டு வருகிறது. குறிப்பாக சென்னையை தாண்டி இந்த முறை டெல்டா மாவட்டங்களிலும் கூடுதல் கவனம் செலுத்தி வருகிறது. மேலும் படிக்க

