  • Tamil News LIVE சிஎஸ்கே அதிர்ச்சி தோல்வி! விஜய் பிரச்சாரம் ரத்து - இன்றே கடைசி நாள்!

Tamil Breaking News Today April 06, 2026

Tamil Breaking News Today April 06, 2026 வேட்புமனு தாக்கல் செய்ய இன்று கடைசி நாள்! தொடர்ச்சியாக 3 போட்டிகளில் தோல்வியைத் தழுவியது சிஎஸ்கே! புதுச்சேரியில் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் இன்று பரப்புரை!  

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 6, 2026, 07:54 PM IST
    இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்!

Live Blog

Tamil Breaking News Today April 06, 2026 திருச்சி கிழக்கு தொகுதி அதிமுக வேட்பாளர் ராஜசேகரனுக்கு தொடர்புடைய இடங்களில் வருமான வரித்துறை, தேர்தல் பறக்கும் படையினர் விடிய விடிய சோதனை.

 

6 April, 2026

  • 19:53 PM

    Sathankulam Case Timeline | சாத்தான்குளம் வழக்கு - கடந்து வந்த பாதை

    சாத்தான்குளம் வழக்கில் கடந்த 2020ஆம் ஆண்டு முதல் 2026ஆம் ஆண்டுவரை நடந்த நிகழ்வுகளை இங்கு காணலாம். (மேலும் படிக்க)

  • 19:39 PM

    சாத்தான்குளம் வழக்கில் நீதிபதி சொன்ன முக்கிய விஷயம்

    சாத்தான்குளம் தந்தை, மகன் கொலை வழக்கில்  காவலர்கள் 9 பேருக்கு இரட்டை மரண தண்டனை விதிக்கப்பட்டது. இந்த தீர்ப்பின்போது நீதிபதி முக்கிய விஷயங்களை பகிர்ந்துள்ளார்.  (மேலும் படிக்க)

  • 19:08 PM

    சாத்தான்குளம் தீர்ப்பு : 

    சாத்தான்குளம் வழக்கில் மரண தண்டனை விதிக்க தீர்ப்பு எழுதிய பேனா முனையை கடைசியாக நீதிபதி முத்துக்குமரன் முறித்தார். அது ஏன்? அதன் பின்னணி என்ன? என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். (மேலும் படிக்க)

  • 18:25 PM

    தவெக எத்தனை தொகுதிகளில் வெல்லும்?

    Vijay TVK TN Election 2026: விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் இந்த 2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் பெறும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என கூறப்பட்டு வரும் நிலையில், அக்கட்சி எத்தனை தொகுதிகள் வெல்ல வாய்ப்புள்ளது. முதலில் விஜய் வெற்றி பெறுவாரா? அது தொடர்பான கணிப்புகள் என்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். (மேலும் படிக்க)

     

  • 18:21 PM

    பி.எம். கிசான் அடுத்த தவணை: முக்கிய அப்டேட்

    PM Kisan : பிஎம் கிசான் தவணைத் தொகை பெறுவது தொடர்பான முக்கிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். (மேலும் படிக்க)

  • 17:20 PM

    பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் எப்போது?

    தமிழகத்தில் 10,12ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகளுக்காக மாணவர்கள் காத்திருக்கின்றனர். இந்த நிலையில், பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் குறித்து முக்கிய தகவல் வெளியாகி உள்ளது.   (மேலும் படிக்க)

     

  • 16:51 PM

    சுந்தர் சி வெளியூர்காரர் - அமைச்சர் பிடிஆர் பதிலடி

    PTR Palanivel Thiyagarajan : மதுரை மத்திய சட்டமன்ற தொகுதி குறித்து சுந்தர் சி விவரம் தெரியாமல் பேசுவதாக திமுக மூத்த அமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் பதிலடி கொடுத்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)

  • 16:23 PM

    தமிழ்நாடு அரசின் முக்கிய உத்தரவு

    RTE Admission : தனியார் பள்ளிகளில் 25 விழுக்காடு ஆர்டிஇ ஒதுக்கீட்டில் மாணவர் சேர்க்கையை தொடங்குமாறு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

  • 16:21 PM

    திருப்பதி தரிசனத்தில் மாற்றம்

    திருப்பதி ஏழுமலையான் தரிசனம், தங்கும் அறைகள், ஆர்ஜித் சேவைகளில் தேவஸ்தானம் அதிரடி மாற்றத்தை கொண்டு வர உள்ளது. தரிசன டிக்கெட் முறைகேடுகளை தடுக்க தேவஸ்தானம் புதிய நடைமுறையை கொடு வர உள்ளது.  (மேலும் படிக்க)

     

  • 15:55 PM

    ஏப்ரல் 13 அறிமுகமாகும் Redmi A7 Pro 5G போன்

    இந்தியாவில் Redmi A7 Pro 5G போனின் வெளியீடு வரும் ஏப்ரல் 13 ஆம் தேதி நிகழும் என்று நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மாதத் தொடக்கத்தில் உலகச் சந்தைகளில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட A7 Pro மாடலின் 5G வகையாகவே இந்த போன் வெளியாகவுள்ளது. மேலும் படிக்க

  • 15:18 PM

    மே 12 முதல் தீப்பெட்டி ஆலைகள் வேலைநிறுத்தம்

    தீப்பெட்டி உற்பத்திக்குத் தேவையான முக்கிய மூலப் பொருள்களான பாஸ்பரஸ், குளோரைட், மெழுகு, அட்டை, பேப்பர் என அனைத்துப் பொருள்களின் விலை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருவதால், உற்பத்தியாளர்கள் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். மேலும் படிக்க

  • 15:07 PM

    அடுத்த 7 நாட்களுக்கு வானிலை எப்படி?

    Tamil Nadu Rain Alert IMD Forecast: சென்னையில் இன்று பல்வேறு இடங்களில் கனமழை வெளுத்து வாங்கியது. இந்த நிலையில், நாளையும் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என்றும் சென்னை மட்டுமல்லாமல் பல்வேறு மாவட்டங்களில் மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது என்றும் வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்திருக்கிறது. (மேலும் படிக்க)

     

  • 15:03 PM

    Who is Majid Khademi? | யார் இந்த மஜித் காதேமி?

    அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் தாக்குதலில், ஈரானின் உளவுத்துறை தலைலவர் மஜித் காதேமி உயிரிழந்துவிட்டதாக, இஸ்லாமிய புரட்சிகர காவலர் படை அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)

  • 14:58 PM

    சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு அலர்ட்

    சென்னை உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் கனமழை தொடரும் என தமிழ்நாடு வெதர்மேன் பிரதீப் ஜான் தெரிவித்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)

     

  • 14:58 PM

    திமுகவின் வெற்றியை தீர்மானிக்கும் 3 முக்கிய விஷயங்கள்! 

    Kalaignar Magalir Urimai Thogai : திமுகவின் வெற்றியைத் தீர்மானிக்கப்போகும் மூன்று முக்கிய காரணிகளை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். (மேலும் படிக்க)

  • 14:43 PM

    இன்னும் 11 நாட்களில் சனி நட்சத்திர பெயர்ச்சி

    சனி கிரகம் உத்தரட்டாதி நட்சத்திரத்தின் நான்காம் பாதத்தில் பிரவேசிக்கிறது. சனி கிரகம் இந்த நட்சத்திரப் பாதத்திற்குள் மாறுவதால், நான்கு ராசிகளுக்கு சவால்கள் நிறைந்த காலகட்டமாக இருக்கும். இந்த நபர்களுக்கு, நிதி இழப்பு, தோல்வி மற்றும் மன அழுத்தம் நிறைந்த ஒரு காலகட்டமாக அமையக்கூடும்.  மேலும் படிக்க

  • 13:48 PM

    தோனிக்கு நடக்கும் தேர்வு! முக்கிய அப்டேட்

    MS Dhoni : உடற்தகுதித் தேர்வுக்குப் பிறகே சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் எம்எஸ் தோனி நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடுவாரா? என்ற அப்டேட் வெளியாக உள்ளது. (மேலும் படிக்க)

  • 13:18 PM

    டபுள் மடங்கு உயர்ந்த ஹோட்டல் உணவு விலைகள்

    வணிக ரீதியிலான எல்பிஜி (LPG) விலையேற்றமும் விநியோகத் தடைகளும், இந்தியா முழுவதும் உள்ள உணவகங்களை ஊழியர்களைக் குறைக்கவும், உணவுப் பட்டியலைச் சுருக்கவும், விலைகளை உயர்த்தவும் நிர்பந்திப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக தமிழகத்தில் இட்லி, தோசை மற்றும் ஆம்லெட் விலைகள் அதிகரித்துள்ளது. மேலும் படிக்க

  • 13:01 PM

    தமிழக அரசு போட்ட முக்கிய உத்தரவு

    Tamil Nadu government : தமிழ்நாடு அரசுப் பேருந்து பலகையில் தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பெயர் இடம்பெற்றது குறித்து போக்குவரத்து துறை விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

  • 12:56 PM

    கயல் சீரியல் நடிகை தற்கொலை.

    சென்னையில் பிரபல சின்னத்திரை நடிகை தூக்கிட்டு தற்கொலை. கணவருடன் வீடியோ காலில் பேசிக்கொண்டிருந்த போது ஏற்பட்ட குடும்ப பிரச்சினை காரணமாக தற்கொலை என முதற்கட்ட விசாரணையில் தகவல்! மேலும் படிக்க

  • 11:34 AM

    மாதம் ரூ.50,000 ஓய்வூதியம் பெறுவது எப்படி

    ஓய்வு பெற்ற (Retirement) பிறகு ஓய்வூதியம் குறித்த கவலை உங்களை வாட்டி வதைக்கிறதா? அப்படியென்றால், இனி இந்த கவலை உங்களுக்கு தேவையில்லை. பணியில் இருந்து ஓய்வு பெற்ற பிறகு, ஒவ்வொரு மாதமும் ரூ.50,000 வரை ஓய்வூதியம் பெறலாம். மேலும் படிக்க

  • 11:01 AM

    Jaffer Sadiq Raid | ஜாபர் சாதிக் வீட்டில் சோதனை

    போதைப் பொருள் கடத்தல் வழக்கில் கைதாகி பிணையில் உள்ள, முன்னாள் திமுக நிர்வாகி, ஜாபர் சாதிக்கிற்கு சொந்தமான இடங்களில் வருமான வரித்துறையினரும், தேர்தல் பறக்கும் படையினரும் இணைந்து சோதனை நடத்தி வருகின்றனர். (மேலும் படிக்க)

  • 10:15 AM

    திருப்பதி டூர் பேக்கேஜ்

    திருப்பதி ஏழுமலையானை தரிசிக்க விரும்புபவர்களுக்கு சூப்பரான வாய்ப்பு கிடைத்துள்ளது. அதாவது, ஐஆர்சிடிசி குறைந்த விலையில் திருப்பதிக்கு ஏப்ரல் 9ஆம் தேதி அழைத்து செல்கிறது. (மேலும் படிக்க)

     

  • 10:15 AM

    Youth OTT: ஓடிடியில் ரிலீஸாகும் கென்னின் 'யூத்'

    கென் கருணாஸ் இயக்கி, அவரே ஹீரோவாக நடித்திருந்த திரைப்படம் "யூத்". இந்த படம் திரையரங்கில் வெளியாகி பிளாக்பஸ்டர் ஹிட்டான, நிலையில் தற்போது யூத் படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ் பற்றிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது. எந்த தளத்தில் எப்போது ரிலீஸ் ஆகிறது என்று பார்ப்போம். மேலும் படிக்க

  • 10:13 AM

    டி20 கிரிக்கெட் வரலாற்றில் புதிய மைல்கல்!

    ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற்ற சென்னை மற்றும் பெங்களூரு அணிகளுக்கு இடையிலான போட்டியில், ஆர்சிபி அணி 251 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை சென்னை அணிக்கு நிர்ணயித்தது. மேலும் படிக்க

  • 10:12 AM

    ஏப்ரல் 10-ல் ‘த்ரிஷ்யம் 2’ ரிலீஸ்

    கடந்த 2021ம் ஆண்டு நேரடியாக ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகி பிளாக்பஸ்டர் ஹிட் அடித்த த்ரிஷ்யம் 2 திரைப்படம், தற்போது முதன்முறையாக திரையரங்குகளில் வெளியாக உள்ளது. மேலும் படிக்க

  • 09:45 AM

    Chennai Super Kings Playing 11 | சிஎஸ்கே பிளேயிங் லெவன் மாற்றம்

    சிஎஸ்கே அதன் பிளேயிங் லெவனில் நூர் அகமதை நீக்க வேண்டும். ஏன் அவரை அதிரடியாக நீக்க வேண்டும்? (மேலும் படிக்க)

  • 09:05 AM

    இன்று சுக்கிர நட்சத்திர பெயர்ச்சி

    இன்று, சுக்கிர பகவான் 'பரணி' (Bharani) நட்சத்திரத்திற்குள் பிரவேசித்துள்ளார். இந்த நட்சத்திர மாற்றமானது இன்று அதிகாலை 1:04 மணிக்கு நிகழ்ந்துள்ளது. சுக்கிரனின் இந்த 10 நாள் பயணம், ஐந்து ராசிகளுக்கு ஒரு 'பொற்காலமாகவே' அமையவிருக்கிறது. மேலும் படிக்க

