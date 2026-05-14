/TN SSLC Result 2026 LIVE: 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் எப்போது? முக்கிய அப்டேட்ஸ் இங்கே!

Tamil Nadu Class 10 Result Date LIVE Updates: தமிழ்நாடு 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் மே 20 அன்று புதன்கிழமை வெளியாக உள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றனர். இது தொடர்பான அனைத்து அப்டேட்களையும் இங்கே தெரிந்துக்கொள்வோம்.
10 ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு எழுதிய மாணவர்கள்
தமிழ்நாடு 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வினை கிட்டத்தட்ட 9 லட்சம் மாணவர்கள் எழுதி உள்ளனர். மார்ச் 11 முதல் ஏப்ரல் 06 ஆம் தேதி வரை தேர்வுகள் நடைபெற்றன.
10 ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் எப்போது?
தமிழ்நாடு 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வு முடிவுகள் மே 20 ஆம் தேதி வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதிகாரப்பூர்வ தகவல் ஏதும் இன்னும் வெளியாகவில்லை.
தமிழ்நாடு 10 ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வுகள் மார்ச் 11 ஆம் தேதி தொடங்கி ஏப்ரல் 06 ஆம் தேதி வரை நடைபெற்றது. இந்த நிலையில், மாணவர்கள் அனைவரும் தங்களின் தேர்வு முடிவுகளுக்காக காத்திருக்கின்றனர். வரும் 20 ஆம் தேதி தேர்வு முடிவுகள் https://tnresults.nic.in/ என்ற இணையத்தில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இது தொடர்பாக வெளியாகும் அப்டேட்கள் அனைத்தையும் இங்கே தெரிந்துக்கொள்ளலாம்.