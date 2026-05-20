TN SSLC Result 2026 LIVE : தமிழ்நாடு 10ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் - 94.31% தேர்ச்சி... புதுக்கோட்டை முதலிடம்

Tamil Nadu Board Class 10 Result LIVE : தமிழ்நாட்டின் 10ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் இன்று வெளியாக உள்ள நிலையில், இதுகுறித்த நேரலை அப்டேட்ஸை இங்கு உடனுக்குடன் காணலாம்.

Written BySudharsan GUpdated bySudharsan G
Published: May 20, 2026, 08:15 AM IST|Updated: May 20, 2026, 10:13 AM IST
20 May 2026 10:12 AM (IST)

TN SSLC Result 2026: தமிழக பத்தாம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள்

தமிழ்நாட்டில் 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான பத்தாம் வகுப்பு பொதுதேர்வு முடிவுகள் வெளியாயின. தமிழக பள்ளி கல்வித் துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பத்தாம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகளை சென்னையில் வெளியிட்டார். இந்த ஆண்டு பத்தாம் வகுப்பு எழுதிய மாணவ / மாணவிகளில் மொத்தம் 94.31 சதவீதம் பேர் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். மாணவர்களை விட மாணவிகள் அதிக அளவில் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர்.... (மேலும் படிக்க)

20 May 2026 10:10 AM (IST)

TN SSLC Result 2026 LIVE Updates : 100% தேர்ச்சி பெற்ற பள்ளிகள்

100% தேர்ச்சி பெற்ற மொத்த பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை - 5,171

100% தேர்ச்சி பெற்ற அரசு பள்ளிகளின் எண்ணிக்கை - 1,931

20 May 2026 10:09 AM (IST)

TN SSLC Result 2026 LIVE Updates : மாற்றுத்திறனாளிகள், சிறைவாசிகள், தனித்தேர்வர்கள்

மாற்றுத்திறனாளிகள்: 13,292 மாற்றுத்திறனாளி மாணவர்கள் தேர்வு எழுதிய நிலையில், 11,416 மாணவர்கள் தேர்ச்சி - 85.89%

சிறைவாசிகள்: மொத்தம் 370 சிறைவாசிகள் தேர்வு எழுதிய நிலையில், 354 மாணவர்கள் தேர்ச்சி - 95.68%

தனித்தேர்வர்கள்: மொத்தம் 24,353 தேர்வு எழுதிய நிலையில், 8,744 பேர் தேர்ச்சி - 35.91%

20 May 2026 09:54 AM (IST)

TN SSLC Result 2026 LIVE Updates : அரசு பள்ளிகள் தேர்ச்சி - டாப் 5 மாவட்டங்கள்

           மாவட்டம்                                      தேர்ச்சி சதவீதம்
சிவகங்கை    97.42
புதுக்கோட்டை    97.09
தஞ்சாவூர்     96.89
ராமநாதபுரம்     96.78
திருச்சி   96.48
20 May 2026 09:49 AM (IST)

TN SSLC Result 2026 LIVE Updates : டாப் 5 மாவட்டங்கள்

                மாவட்டம்                        தேர்ச்சி சதவீதம்
புதுக்கோட்டை  97.57
சிவகங்கை 97.54
தஞ்சாவூர்     97.41
திருச்சி        97.31
கன்னியாகுமரி    97.30
20 May 2026 09:46 AM (IST)

TN SSLC Result 2026 LIVE Updates : தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் எண்ணிக்கை

மொத்தம் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் : 8,21,105 (94.31%)

தேர்ச்சி பெற்ற மாணவியர் : 4,19,891 (96.47%)

தேர்ச்சி பெற்ற மாணவர்கள் : 4,01,214 (92.15%)

தேர்விற்கு வராதவர்கள் : 11,174

20 May 2026 09:39 AM (IST)

TN SSLC Result 2026 LIVE Updates : 94.31 சதவீதம் தேர்ச்சி

தமிழ்நாடு 10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகள் வெளியான நிலையில், 94.31 சதவீதம் மாணவர்கள் தேர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.

20 May 2026 09:33 AM (IST)

TN SSLC Result 2026 LIVE Updates : 10ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகள் வெளியானது

மொத்தம் 9,09,002 லட்சம் பேர் எழுதிய 10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகளை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் வெளியிட்டார்.

20 May 2026 08:41 AM (IST)

TN SSLC Results 2026 LIVE : மாணவர்கள் ஹெப்லைன்

தேர்வு முடிவுகள் பயம், தேர்வில் தேர்ச்சி பெறாதபட்சத்தில் பதற்றம், குடும்ப பிரச்னை போன்ற மன அழுத்தம் ஏற்படுவதை தவிர்க்க மாணவர்கள் 14417 என்ற தொடர்பு எண்ணை தொடர்புகொள்ளவும். இது இலவசம் எண்ணாகும், 24 மணிநேர சேவையாகும். தேர்ச்சி பெறவில்லை என்றாலோ, குறைவான மதிப்பெண்களை எடுத்தாலோ மாணவர்கள் தவறான முடிவுகளுக்கு செல்லாமல் இருக்க அரசு சார்பில் மனநல மருத்துவர்கள் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

20 May 2026 08:35 AM (IST)

TN SSLC Results 2026 LIVE : வாட்ஸ்அப் மூலம் ரிசல்ட் பார்க்கும் வழிமுறைகள்

உங்கள் மொபைலில், 7845252525 என்ற தொடர்பு எண்ணை சேமித்து வைத்துக்கொள்ளவும்.

அந்த எண்ணில், Hi அனுப்ப வேண்டும். பின்னர், அதன் வழிமுறைகளை பின்பற்றி மாணவர்களின் தேர்வெண் மற்றும் பிறந்த தேதி உள்ளிட்ட விவரங்களை பதிவு செய்ய வேண்டும். 

சரியான விவரங்களை உள்ளீடு செய்தால் வாட்ஸ்அப் மூலமாக தேர்வு முடிவுகள் உடனடியாக உங்களுக்கு தெரிந்துவிடும். 

அதேநேரத்தில், மாணவர்கள் பதிவு செய்துள்ள மொபைல் எண்ணில் நேரடியாகவும் ரிசல்ட் வந்துவிடும்.

20 May 2026 08:22 AM (IST)

TN SSLC Results 2026 LIVE : 10ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகளை எப்படி பார்க்கலாம்?

10ஆம் வகுப்பு தேர்வு முடிவுகளை பார்க்க www.tnresults.nic.in, www.dge.tn.gov.in, results.digilocker.gov.in, ஆகிய இணையதளங்களில் மாணவர்கள் தங்களின் பதிவெண் மற்றும் பிறந்த தேதியை பயன்படுத்தி அறிந்துகொள்ளலாம்.

19 May 2026 05:53 PM (IST)

TN SSLC Results 2026 LIVE : இன்று காலை 9.30 மணிக்கு ரிசல்ட்

சென்னை கோட்டூர்புரம் அண்ணா நூற்றாண்டு நூலகம் கூட்ட அரங்கில் இன்று (மே 20) காலை 09.30 மணியளவில் 10ஆம் வகுப்பு பொதுத்தேர்வு முடிவுகளை பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் வெளியிடுகிறார். 

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

