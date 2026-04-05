Tamil News LIVE சிஎஸ்கே - ஆர்சிபி இன்று மோதல்! ஒரே நாளில் 2,000 பேர் வேட்புமனு தாக்கல்!

Tamil Breaking News Today April 05, 2026 பரபரப்பான தமிழகத் தேர்தல் களத்தில் இன்று தனது பரப்புரையை தொடங்குகிறார் அண்ணாமலை. கோவை வடக்குத் தொகுதியில் வானதி சீனிவாசனை ஆதரித்து மாலையில் பிரச்சாரம்.
Tamil Breaking News Today April 05, 2026 தமிழ்நாட்டில் நேற்று ஒரே நாளில் 2,000 பேர் வேட்புமனு தாக்கல் செய்துள்ளனர்! இந்தி திணிப்புக்கு பாஜக முயற்சிப்பதாக முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கண்டனம்!
TN Assembly Election Vijay: விஜய்யின் அரசியல் வருகை திமுகவிற்குதான் பெரும் பாதிப்பு என்றும் அவரால் தேசிய ஜனநாயக கூட்டணிக்கு எந்த பாதிப்பும் இல்லை என பாஜக மூத்த தலைவர் எச். ராஜா கூறி உள்ளார். அதேசமயம் விஜய் திருமாவளவனின் ஓட்டை பிரிப்பார் என்றும் தெரிவித்திருக்கிறார். (மேலும் படிக்க)
Tamil Nadu Weather Latest Update: தமிழகத்தில் நாளை 3 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் என்றும் இன்று இரவு 10 மணி வரை 11 மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)
CSK Sanju Samson: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இன்று (ஏப்ரல் 05) ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு எதிராக விளையாடுகிறது. இந்த நிலையில், தோனிக்கு பிறகு சஞ்சு சாம்சன் சிஎஸ்கே அணியின் முகமாக மாறுவார் என முன்னாள் வீரர் இர்பான் பதான் கணித்திருக்கிறார். (மேலும் படிக்க)
லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணி, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியை 5 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது. ஆட்டநாயகன்: முகமது ஷமி (மேலும் படிக்க)
5 கிலோ சிலிண்டர் வாங்க முகவரி சான்று அவசியம் இல்லை என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது. சிலிண்டர் விநியோகம் செய்பவர்களிடம் இருந்து கட்டணத்தை செலுத்தி, 5 கிலோ சிலிண்டரை பெற்றுக் கொள்ளலாம் (மேலும் படிக்க)
ஜோதிட ரீதியாக, கேது பகவான் மே 20ஆம் தேதி மக நட்சத்திரத்திற்கு பெயர்ச்சி அடைகிறார். இதனால், 4 ராசிகளுக்கு மே முதல் பொற்காலமாக இருக்கும் (மேலும் படிக்க)
நடிகை மைனா நந்தினி உடல் எடையை குறைத்தது குறித்து முக்கிய விஷயத்தை வீடியோவாக பகிர்ந்துள்ளார். மைனா நந்தினி 5 மாதத்தில் 13 கிலோ எடையை குறைத்தார். இதற்கு என்னென்லாம் தினமும் சாப்பிட்டார் என்பது குறித்து விரிவாக பார்போம். (மேலும் படிக்க)
பாஜக கூட்டணி குறித்து அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு ஆவேசமாக பேசியுள்ளார். அதாவது, நாங்கள் பாஜகவுடன் தானே கூட்டணி வைத்தோம், பாகிஸ்தானுடானா? என ஆவேசமாக செல்லூர் ராஜு பேசியுள்ளார். (மேலும் படிக்க)
விசுவாசு வருடம் முடிந்து வருகிற ஏப்ரல் 14 ஆம் தேதி முதல் பராபவ வருடம் தொடங்க உள்ளது. இதன் காரணமாக வரும் புதிய தமிழ் வருடம் முதல் 12 ராசிக்காரர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட பலன் கிடைக்கப்போகிறது. மேலும் படிக்க
குரு பகவான வியாழன், ஜூன் மாதத்தின் தொடக்கத்தில் சந்திரனுக்குரிய ராசியான கடகத்தில் பிரவேசிக்க உள்ளது. இதன் விளைவாக, இந்த ராசி மாற்றம் 12 ராசிகளைச் சேர்ந்த அனைத்து தனிநபர்களின் வாழ்விலும் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். மேலும் படிக்க
விமல் – நட்டி இணையும் ‘வடம்’ சன் NXT-இல் பிரம்மாண்ட வெளியீடு: மஞ்சு விரட்டின் பரபரப்பை நம் கண் முன் நிறுத்தும் பாண்டிமுனி. முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள். மேலும் படிக்க
குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியின் புதிய புயல் அசோக் சர்மா: ஐபிஎல் 2026-ன் அதிவேக பந்தை வீசி சாதனை! வறுமையில் இருந்து விஸ்வரூபம் எடுத்த கதை! முழு விவரம்! மேலும் படிக்க
Chennai Super Kings Captaincy Latest Update: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ஏற்கனவே கடந்த 2025 ஐபிஎல் தொடரில் கடுமையாக சொதப்பிய நிலையில், இந்தாண்டும் தனது முதல் இரண்டு போட்டிகளில் தோல்வியடைந்து சரிவை கண்டு வருவது ரசிகர்கள் இடையே பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. (மேலும் படிக்க)
தஞ்சாவூர் மாவட்ட பேராவூரணி தவெக வேட்பாளர் சந்திர காண்டீபன் குடும்பத்துடன் தற்கொலை செய்து கொள்ள முடிவு எடுத்தாக வீடியோ வெளியிட்டுள்ளார். இது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. (மேலும் படிக்க)
இயக்குனரும் நடிகருமான செல்வராகவன் நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு ஒரு நடிகராக முன்னிலை படத்தில் நடித்து இருக்கும் படம் மனிதன் தெய்வமாகலாம். மேலும் படிக்க
நாடாளுமன்ற தேர்தலின் போது தேமுதிகவிற்கு 5 நாடாளுமன்ற தொகுதிகளும், ஒரு மாநிலங்கள் அவை சீட் ஒதுக்கீடு செய்யப்படும் என குறிப்பிட்டு இந்த ஒப்பந்தத்தில் தேமுதிக சார்பில் நானும் அதிமுக சார்பில் எடப்பாடி பழனிச்சாமியும் கையெழுத்திட்டுள்ள ஒப்பந்தத்தை தற்போது வெளியிட்டுள்ளேன் என குறிப்பிட்டார். மேலும் படிக்க
சென்னை எழும்பூர் ரயில் நிலையத்தில் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறுவதையொட்டி, தென் மாவட்ட ரயில்களின் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதனால், குறிப்பிட்ட ரயில்கள் இனி தாம்பரத்தில் இருந்து தான் புறப்படும் என அறிவிப்பு வெளியாகி உள்ளது. (மேலும் படிக்க)
தங்கள் நாடு மீது தாக்குதல் தொடுக்க இந்தியா முயற்சித்தால், நாங்கள் கொல்கத்தாவை தாக்குவோம் என பாகிஸ்தான் பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் கவாஜா ஆசிப் பேசி உள்ளார். (மேலும் படிக்க)
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் இந்த மூன்று முன்னாள் வீரர்கள் தற்போது சிறப்பான ஃபார்மில் இருக்கிறார்கள். அவர்கள் யார் யார்? (மேலும் படிக்க)
OnePlus மற்றும் AI+ போன்ற பிராண்டுகள் தங்கள் புதிய போன்களின் மாடல்களை அறிமுகப்படுத்தத் தயாராகி வருகின்றன. எனவே ஏப்ரல் 5 முதல் ஏப்ரல் 11, 2026 வரையில் அறிமுகமாகவுள்ள புதிய ஸ்மார்ட்போன்களின் பட்டியலை இங்கே காணலாம். மேலும் படிக்க
புதுக்கோட்டை மாவட்டத்திற்கு நாளை (ஏப்ரல் 6) உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், அம்மாவட்டத்தில் 1 முதல் 9ஆம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கு நடைபெற உள்ள தேர்வுகளும் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)
LPG New Rule: எரிவாயு தொடர்பான விதிமுறைகளில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம் இனி வணிக உரிமையாளர்கள் சில புதிய நிபந்தனைகளை நிறைவேற்ற வேண்டியிருக்கும். அரசாங்கம் இம்முறையில் படிப்படியாக மாற்றங்களை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. மேலும் படிக்க
8th Pay Commission News: மத்திய அரசு ஊழியர்களின் 8-வது ஊதியக் குழுவில் அதிரடி மாற்றங்கள்! பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (OPS) மீட்டெடுக்க ஊழியர் சங்கங்கள் அரசுக்கு கடும் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளன. முதன்முறையாக பெண் ஊழியர்களுக்காக மாதவிடாய் விடுப்பு (Menstrual Leave) மற்றும் மகப்பேறு நலன்கள் குறித்த வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க 9 அம்சக் கோரிக்கைகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன. அரசு ஊழியர்களின் இந்தப் போராட்டம் வெற்றி பெறுமா? முழுமையான விவரங்கள்.. (மேலும் படிக்க)
Venus Transits into Taurus on April 19 : 2026ஆம் ஆண்டு வரும் ஏப்ரல் 19ஆம் தேதி, சுக்கிர கிரகம் தனது ராசியை மாற்றிக்கொள்ளப் போகிறார். தனது சொந்த ராசியான ரிஷப ராசயில் நிலைபெறும் சுக்கிரன், 'மாளவ்ய யோகத்தை' உருவாக்கவுள்ளார். மேலும் படிக்க
ஒரு ஐபிஎல் போட்டியை நடத்த ஆகும் செலவு இத்தனை கோடியா? வாயடைக்க வைக்கும் ரிப்போர்ட்! முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள். மேலும் படிக்க
Today Rasipalan: இன்று ஏப்ரல் 05 தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க