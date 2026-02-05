Tamil News LIVE இன்று கூடும் தமிழக அமைச்சர்கள் கூட்டம்! CBFCயில் அதிரடி மாற்றம்!

Tamil News LIVE Today திரைப்பட தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்கும் கால அவகாசம் 18 நாட்களாக குறைக்கப்பட்டு உள்ளதாக எல்.முருகன் தகவல் - குறும்படங்களுக்கு 3 நாட்களுக்குள் சான்றிதழ் வழங்கப்படும் என அறிவிப்பு.
Tamil News LIVE Today தென் தமிழகத்தின் ஓரிரு இடங்களில் இன்று லேசான மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை மையம் தகவல்.
DA Hike | அகவிலைப்படி உயர்வு
தேர்தல் நெருங்கி வரும் சூழலில், பெண்களுக்கான மாத ஊக்கத்தொகை உயர்வு, அரசு ஊழியர்களுக்கான அகவிலைப்படி உயர்வு உள்ளிட்ட பல அறிவிப்புகள் மேற்கு வங்க அரசு அதன் இடைக்கால பட்ஜெட்டில் அறிவித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)
Meghalaya Coal Mine Blast | மேகாலயா நிலக்கரி சுரங்கத்தில் குண்டுவெடிப்பு
சட்டவிரோதமாக இயங்கி வந்ததாக கூறப்படும் நிலக்கரி சுரங்கத்தில் ஏற்பட்ட குடிவெடிப்பில் சிக்கி 16 தொழிலாளர்கள் உயிரிழப்பு. பலி எண்ணிக்கை உயரும் என அச்சம். (மேலும் படிக்க)
DMK vs AIADMK | திமுக vs அதிமுக கூட்டணி - தேமுதிக யார் பக்கம்?
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை தேர்தல் களத்தில் தேமுதிக மற்றும் பாமகவின் அடுத்த கட்ட நகர்வுகள் என்னென்ன என்பதை இங்கு கிளிக் செய்து படிக்கலாம்.
Bird Flue Alert In Chennai | சென்னைவாசிகளே உஷார்!
பொது சுகாதாரத்துறை, முக்கிய அறிவுறுத்தல் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது. இதில், பறவைக்காய்ச்சல் அதிகமாக பறவி வருவதாகவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. (மேலும் படிக்க)
Vanathi Srinivasan Attack On Kamal Haasan | கமல்ஹாசன் மீது வானதி அட்டாக்
கமல்ஹாசன் நேற்று பாராளுமன்றத்தில் பேசியது தனக்கு புரியவில்லை என்று கோவை தெற்கு பாஜக எம்எல்ஏ வானதி ஸ்ரீனிவாசன் கருத்து. (மேலும் படிக்க)
PM Kisan: பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா
விவசாயிகள் பின்வரும் வழிமுறையை பயன்படுத்தி பிஎம் கிசான் தவணை நிலையை செக் செய்யலாம்.
Diabetes Control: இரத்த சர்க்கரையை குறைக்க உதவும் காய்கறிகள்
சில காய்கறிகள் இரத்த சர்க்கரை அளவைக் குறைக்கும் என சுகாதார நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
UP Ghaziabad Sisters Death Over Korean Love | திருமண பயத்தால் 3 சிறுமிகள் சாவு..
உத்திர பிரதேசம், கசிதாபாத்தில், மூன்று சகோதரிகள் ஒன்றாக உயிரை மாய்த்துக்காெண்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. (மேலும் படிக்க)
8th CPC: நாடாளுமன்றத்தில் முக்கிய அறிவிப்பு
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய தகவல். 8வது ஊதியக்குழுவின் அமலாக்கம் பற்றி நாடாளுமன்றத்தில் தெளிவுபடுத்திய மத்திய அரசு. முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.
தனுஷ் vs ராம் சரண்.. ‘பெத்தி’ படத்தின் ரிலீஸ் தேதியை மாற்றிய படக்குழு! (மேலும் படிக்க)
Tirupati Hundi Average Collection Per Day | திருப்பதியில் ஒரு நாள் உண்டியல் கலக்ஷன் எவ்வளவு?
இந்தியாவில், பலதரப்பட்ட மக்களால் தரிசிக்கப்படும் காேயிலாக இருக்கிறது, திருப்பதி திருமலை பெருமாள் கோயில். இந்த காேயிலின் ஒரு நாள் உண்டியல் கலக்ஷன் எவ்வளவு தெரியுமா? (மேலும் படிக்க)
LIC Smart Pension Scheme: முதலீட்டு வரம்பு மற்றும் தகுதி அளவுகோல்கள்
எல்ஐசி ஸ்மார்ட் பென்ஷன் திட்டம் என்றால் என்ன? இதன் மூலம் எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்? முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.
Attack Plan On PM Narendra Modi | பிரதமர் மோடியை தாக்க சதி
நாடாளுமன்றத்தில் பிரதமர் மோடியை தாக்க எதிர்க்கட்சிகள் திட்டம் தீட்டியதாகவும், அதனாலேயே பிரதமரை நேற்று அவைக்கு வர வேண்டாம் என தானே சொன்னதாகவும் மக்களவை சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா கருத்து (மேலும் படிக்க)
Tecno Pova Curve 2 5G: வடிவமைப்பு மற்றும் முக்கிய அம்சங்கள்
டெக்னோ நிறுவனம் இந்த போனின் வடிவமைப்பு மற்றும் வண்ண விருப்பங்கள் குறித்த அதிகாரப்பூர்வ விவரங்களைப் பகிர்ந்துள்ளது. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
TN Weather: தமிழகத்தில் இன்று மழை இருக்கும்.. வானிலை மையம் அலர்ட்
Tamil Nadu Weather Latest Update Today: தமிழகத்தில் இன்று தென் தமிழக கடலோர மாவட்டங்கள் மற்றும் டெல்டா மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)
இலவச கேஸ் சிலிண்டர்
ரேஷன் கார்டு வைத்திருப்பவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. இலவச கேஸ் சிலிண்டர் கிடைக்கும்.. எப்படி தெரியுமா?
CSK Player Hospitalized | மருத்துவமனையில் சிஎஸ்கே வீரர்
சிஎஸ்கே அணியில் இடம்பெற்றுள்ள முக்கிய வீரர் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதி. மேலும் விவரங்களுக்கு இங்கு கிளிக் செய்து படிக்கவும்.
எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு பயம்.. விஜய் தான் அடுத்த முதலமைச்சர் - செங்கோட்டையன் பதிலடி!
Edappadi Palaniswami: தவெக தலைவர் விஜய்யை எடப்பாடி பழனிசாமி கடுமையாக விமர்சித்த நிலையில், செங்கோட்டையன் பதிலடி கொடுத்துள்ளார். (மேலும் படிக்க)
Atal Pension Yojana: அடல் ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் பங்களிப்புகள் எவ்வாறு தீர்மானிக்கப்படுகின்றன
மூத்த குடிமக்களுக்கு முக்கிய செய்தி. மாதம் ரூ.5,000 ஓய்வூதியம் வழங்கும் அரசாங்க திட்டம் பற்றி தெரியுமா? இந்த பதிவில் முழுமையான தகவல்களை காணலாம்.
Oneplus Nord 6 போன் விரைவில் அறிமுகம்
Oneplus Nord 6: 9,000mAh பேட்டரியுடன் Oneplus Nord 6 போன் விரைவில் அறிமுகம்.. கசிந்த அம்சங்கள்
Karunanidhi Slapped Silambarasan TR | சிம்புவை அறைந்த கலைஞர்!
சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த பிரஸ் மீட்டில், சிம்பு தன்னை கலைஞர் கருணாநிதி அறைந்ததாக தெரிவித்துள்ளார். அது ஏன் தெரியுமா? (மேலும் படிக்க)
PM Kisan Update: பிரதம மந்திரி கிசான் சம்மான் நிதி யோஜனா
பிஎம் கிசான் 22வது தவணை எப்போது கிடைக்கும்? இதன் தவணை நிலையை எப்படி செக் செய்வது? இதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
2026 February Miracle Month | 2026ன் பிப்ரவரி மாதத்தில் நிகழப்போகும் அதிசயம்?
இணையத்தில் கடந்த சில நாட்களாகவே பிப்ரவர் மாதத்தை அதிசயம் நிகழப்போகும் மாதமாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இது குறித்த முழு தகவலை இங்கு பார்ப்போம். (மேலும் படிக்க)
Dearness Allowance: அகவிலைப்படி உயர்வு எப்போது அறிவிக்கப்படும்?
ஜனவரி 2026 -இல் அகவிலைப்படி எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? இதனால் 8வது ஊதியக்குழுவில் ஏற்படக்கூடிய தாக்கம் என்ன? முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.
Chiranjeevi Grandson | ஆண் வாரிசுக்கு ஆசைப்பட்ட சிரஞ்சீவி?
நடிகர் சிரஞ்சீவி, ஆண் வாரிசுக்கு ஆசைப்பட்டதாக சமூக வலைதளங்களில் கடந்த சில நாட்களாக பரவலாக பேசப்பட்து. இதையடுத்து, அனைவருடைய வாயையும் அடைக்கும் வகையில், அவரது மருமகளும் நடிகையுமான லாவண்யா திரிபாதி ஒரு ரிப்ளையை கொடுத்திருக்கிறார். (மேலும் படிக்க)
வெள்ளிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
TN Power Shutdown Friday February 06: ஒவ்வொரு மாதமும் மின் பராமரிப்பு பணிகள் காரணமாக மின்தடை ஏற்படுவது வழக்கம். அந்த வகையில் நாளை வெள்ளிக்கிழமை (பிப்ரவரி 06) மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க
பராசக்தி படத்தின் ஓடிடி ரிலீஸ்!
ZEE5 தளத்தில், பிளாக்பஸ்டர் பொலிடிகல் டிராமா ‘பராசக்தி’ வரும் பிப்ரவரி 7 முதல் டிஜிட்டல் பிரீமியராகிறது. தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம் மற்றும் கன்னடம் மொழிகளில் வெளியாகிறது. மேலும் படிக்க
EPF Account: இபிஎஃப் முதலீட்டின் முழுமையான கணிதம்
இபிஎஃப் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யும் நபர்களுக்கு பணி ஓய்வின் போது எவ்வளவு கார்ப்பஸ் கிடைக்கும்? இதற்கான கணக்கீடு என்ன? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.
Vinnaithaandi Varuvaayaa Climax Changed | ‘விண்ணை தாண்டி வருவாயா’ படத்தின் க்ளைமேக்ஸே வேற!
கெளதம் மேனன் இயக்கத்தில் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வெளியான படம், விண்ணை தாண்டி வருவாயா. இந்த படத்தின் க்ளைமேக்ஸ் குறித்து கெளதம் மேமன் பேசியிருப்பது வைரலாகி வருகிறது. (மேலும் படிக்க)
தோனி சொன்ன முக்கிய தகவல்!
இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் தோனி சமீபத்தில் ஒரு நேர்காணலில் கலந்து கொண்டார். அதில் அவர் வெளிப்படுத்திய கருத்துக்கள் இணையத்தில் வைரல் ஆகி வருகின்றன. மேலும் படிக்க
இஷான் கிஷனுக்கு ஜாக்பாட்!
நியூசிலாந்துக்கு எதிரான டி20 தொடரை 4-1 என்ற கணக்கில் இந்திய அணி வெற்றி பெற்றது. மேலும் நேற்று நடைபெற்ற தென்னாப்பிரிக்காவிற்கு எதிரான பயிற்சி ஆட்டத்திலும் இந்திய அணி சிறப்பாக விளையாடி வெற்றியை பதிவு செய்துள்ளது. மேலும் படிக்க
8th CPC: அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
8வது ஊதியக்குழுவில் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்? இதற்கான பிரேக்-அப் என்ன? முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.
அசத்தலான IRCTC டூர் பேக்கேஜ்
மூத்த குடிமக்கள், பெண்களுக்கு ரயில் வெளியிட்ட முக்கிய அறிவிப்பு; அசத்தலான IRCTC டூர் பேக்கேஜ்
இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
Today Rasipalan: இன்று பிப்ரவரி 05ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க
சஞ்சு சாம்சனுக்கு கல்தா?
இந்தியா மற்றும் அமெரிக்கா இடையேயான பிப்ரவரி 7ம் தேதி நடக்கும் முதல் டி20 உலக கோப்பை போட்டி மும்பையில் உள்ள வான்கடே மைதானத்தில் நடைபெறுகிறது. மேலும் படிக்க
வங்கி கணக்கில் நேரடியாகப் பணம்!
ரேஷன் கடைகளின் மூலம் அரிசி, கோதுமை போன்ற உணவுப் பொருள்களை வழங்குவதற்கு அதற்கான பணத்தை நேரடியாக மக்களின் வங்கி கணக்குகளில் செலுத்தும் திட்டத்தை கொண்டு வர உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. மேலும் படிக்க
அருண்ராஜ் பேட்டி
கூட்டணி தொடர்பான முடிவை தலைவர் மட்டுமே எடுப்பார்; நட்பு அணிகள் இணைந்தாலும் சரி, இணைக்காவிட்டாலும் சரி, தமிழக வெற்றி கழகம் தனித்து ஆட்சி அமைக்கும் ஆற்றல் பெற்றுள்ளது என்று அருண்ராஜ் கூறினார். மேலும் படிக்க