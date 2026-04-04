English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  Tamil News LIVE புதுச்சேரியில் விஜய்! தேர்தலில் போட்டியிடாத அண்ணாமலை! அனல்பறக்கும் பிரச்சாரம்!

Tamil News LIVE புதுச்சேரியில் விஜய்! தேர்தலில் போட்டியிடாத அண்ணாமலை! அனல்பறக்கும் பிரச்சாரம்!

Tamil Breaking News Today April 04,2026 இன்று புதுச்சேரியில் 3 இடங்களில் பேசும் விஜய்! பாஜக, காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் பெயர் வெளியானது. சென்னை அணி 2வது போட்டியிலும் தோல்வி!   

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 4, 2026, 09:02 PM IST
    இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்!

Trending Photos

ஏப்ரல் 11 புதன் பெயர்ச்சி: இந்த 5 ராசிகளுக்கு ஜாக்பாட்! முழு விவரம்!
camera icon6
மகாலட்சுமி ராஜயோகம்: 3 ராசிகளுக்கும் கோடீஸ்வர யோகம்.. ஏப்ரல் 16 முதல் பொற்காலம், அதிர்ஷ்டம்
camera icon6
ஐபிஎல் 2026: அசத்தும் டெல்லி வீரர்.. ஆரஞ்சு கேப்பை வைத்திருக்கு முன்னாள் CSK வீரர்!
camera icon6
ரூ. 30,000க்குள் கிடைக்கும் சிறந்த டாப் போன்கள் எது தெரியுமா?
camera icon6
vijay
Live Blog

Tamil Breaking News Today April 04,2026 உண்மை என்ன என்று தெரியாமல் தேர்தல் நேரத்தில் எதையாவது பேசுவது சரியான அரசியல் ஆகாது - விஜய்க்கு கனிமொழி பதிலடி

 

4 April, 2026

  • 20:59 PM

    Sameer Rizvi Latest News | சமீர் ரிஸ்வி அதிரடி

    மும்பை அணியை வீழ்த்த, டெல்லி அணி வீரர் சமீர் ரிஸ்வி முக்கிய பங்காற்றினார். 7 சிக்ஸர், 7 பவுண்டரி உடன் 90 ரன்களை குவித்தார். இதனால், சிஎஸ்கே ரசிகர்கள் கவலையடைந்துள்ளனர். (மேலும் படிக்க)

     

  • 18:41 PM

    Pakistan Petrol Diesel Price | பாகிஸ்தான் பெட்ரோல், டீசல் விலை

    பாகிஸ்தானில் கடுமையாக பெட்ரோல், டீசல் விலை உயர்ந்திருக்கும் சூழலில், பொதுமக்கள் கடும் போராட்டத்தில் இறங்கினர். இதனால் தற்போது சற்று குறைக்கப்பட்டது. (மேலும் படிக்க)

  • 17:43 PM

    8வது ஊதியக் குழு சம்பள உயர்வு எப்போது?

    8th Pay Commission News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு மெகா அப்டேட்! 8-வது ஊதியக் குழுவில் சம்பளம் எவ்வளவு உயரும்? அரியர்ஸ் கிடைக்குமா? முழு விவரத்தை உடனே தெரிந்துகொள்ளுங்கள்.. (மேலும் படிக்க)

  • 16:37 PM

    அதிமுக மற்றும் திமுக கூட்டணி வேட்பாளர் வேட்புமனு தாக்கல்

    தமிழக சட்டமன்றத் தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ள நிலையில், மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி கோட்டாட்சியர் அலுவலகத்தில் இன்று முக்கிய அரசியல் கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள் தங்களது வேட்புமனுக்களைத் தாக்கல் செய்தனர்... (மேலும் படிக்க)

  • 16:35 PM

    அடுத்த 2 நாட்களுக்கு கனமழை வெளுக்கும்.. 

    Tamil Nadu Weather Latest Update: தமிழகத்தில் இன்று முதல் நாளை மறுநாள் (ஏப்ரல் 06) வரை விருதுநகர், மதுரை உட்பட 7 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது. (மேலும் படிக்க)

     

  • 15:36 PM

    ஏப்ரல் 12 மீனத்தில் சனி உதயம்

    Saturn Rise in Pisces on April 12 : பஞ்சாங்கத்தின்படி, ஏப்ரல் 12 ஆம் தேதி காலை 5:00 மணிக்கு சனி உதயமாகப் போகிறார். சனியின் செல்வாக்கு வலுப்பெறும்போது, ​​ஐந்து ராசிகளின் கீழ் பிறந்தவர்களுக்கு அதன் சுப பலன்கள் கிடைக்கும் என்று ஜோதிடம் கூறுகிறது. மேலும் படிக்க

  • 14:31 PM

    2 நாட்களில் சுக்கிர நட்சத்திர பெயர்ச்சி

    ஏப்ரல் 6ஆம் தேதி, சுக்கிரன் தனது நட்சத்திரத்தை மாற்றிக்கொண்டு, தனக்கே உரிய நட்சத்திரமான பரணியில் பிரவேசிக்கிறார். சுக்கிரனின் இந்த நட்சத்திரப் பெயர்ச்சியின் விளைவாக, எந்தெந்த ராசிக்காரர்கள் தங்கள் காதல் மற்றும் திருமண வாழ்வில் நேர்மறையான மாற்றங்களை எதிர்பார்க்கலாம். மேலும் படிக்க

  • 14:13 PM

    பிசிசிஐ முக்கிய உத்தரவு!

    சென்னை சூப்பர் கிங்ஸை வீழ்த்திய கையோடு வந்த சிக்கல்: பஞ்சாப் கேப்டன் ஷ்ரேயஸ் ஐயர் மற்றும் அணி வீரர்களுக்கு பிசிசிஐ விதித்த கடும் அபராதம்! மேலும் படிக்க

  • 13:55 PM

    CSK தோற்க ருதுராஜ் மட்டுமே காரணம்.. முழு விவரம்

    Reason For CSK Defeat: 2026 ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தொடர்ந்து இரண்டு தோல்விகளை தழுவி புள்ளிப்பட்டியலில் கடைசி இடத்தில் உள்ளது. நேற்றைய பஞ்சாப் போட்டியில் சிஎஸ்கே தோல்வியடைந்ததற்கு கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டே காரணமாக பார்க்கப்படுகிறார். அது ஏன் என்பது குறித்து இத்தொகுப்பில் பார்க்கலாம். (மேலும் படிக்க)

     

  • 13:32 PM

    LPG சிலிண்டர் டெலிவரி செய்வதில் தாமதமா? ஆன்லைனில் புகார் செய்வது எப்படி?

    நாடு முழுவதும் எல்.பி.ஜி (LPG) எரிவாயு சிலிண்டர்களுக்குத் தட்டுப்பாடு நிலவி வருகிறது. இத்தகைய சூழலில், பல பகுதிகளில் சிலிண்டர்கள் விநியோகிக்கப்படுவதில்லை; இது தொடர்பாகப் புகார் அளிப்பதற்கான வசதி தற்போது வழங்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் படிக்க

  • 12:28 PM

    சென்னை அணி எடுத்த முக்கிய முடிவு!

    சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் vs ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு: முதல் வெற்றியை பதிவு செய்ய ருதுராஜ் படை தயார்! சிஎஸ்கே அணியின் உத்தேச பிளேயிங் 11 விவரம்! மேலும் படிக்க

  • 11:12 AM

    CSK vs RCB Playing 11 Changes | சிஎஸ்கே பிளேயிங் 11 மாற்றம்

    ஆர்சிபி அணிக்கு எதிரான போட்டியில் டிவால்ட் பிரெவிஸ் விளையாடுவார் என தகவல். இதனால் சிஎஸ்கே அணி பலமாகி உள்ளது. (மேலும் படிக்க)

  • 10:56 AM

    ரயில்வேயின் அதிரடி மாற்றம்: என்னென்ன தெரியுமா?

    IRCTC New Boarding Rules : புதிய ரயில்வே விதிகள் ஏப்ரல் 2026 முதல் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது. பயணிகள் இனி ரயில் புறப்படுவதற்கு 30 நிமிடங்கள் வரை தங்கள் ஏறும் நிலையத்தை மாற்றிக்கொள்ளலாம். மேலும் படிக்க

  • 09:50 AM

    ரூ. 40,000க்குள் கிடைக்கும் சிறந்த கேமரா போன்கள்

    Best Top Camera Phones Under Rs 40,000 : ரூ.40,000-க்கும் குறைவான விலையில், செல்ஃபி எடுப்பதற்கென்றே பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட சிறந்த ஸ்மார்ட்போன்களின் பட்டியல். மேலும் படிக்க 

  • 09:09 AM

    ஆம்ப்லேட் சாப்பிட்டால் உடல் எடை குறையுமா? 

    உடல் எடையை குறைக்க உதவும் சுவையான பன்னீர் முட்டை ஆம்லெட் எப்படி செய்வது என்று தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள். மேலும் படிக்க

  • 09:09 AM

    சட்டத்தின் ஆட்சியா? காட்டாட்சியா? 

    ஜன் விஷ்வாஸ் மசோதா முற்போக்கான ஆளுகையை அளிக்கவில்லை. பெருநிறுவனங்களின் வசதிக்காக சட்டத்தின் ஆட்சியை சரணடைய செய்யும் வகையிலும் அமைந்துள்ளது - திமுக எம்.பி பி.வில்சன் கண்டனம்! மேலும் படிக்க

  • 09:07 AM

    LPG சிலிண்டர் முன்பதிவுக்குப் புதிய விதிகள்! 

    LPG Gas Cylinder Booking: அதிகரித்து வரும் கேஸ் தேவை மற்றும் நிலவி வரும் சர்வதேச சந்தை நிலவரங்களைக் கருத்தில் கொண்டு, மத்திய அரசு தொடர்ந்து புதிய விதிமுறைகளை அறிமுகப்படுத்தி வருகிறது. மேலும் படிக்க

  • 08:17 AM

    இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

    Today Rasipalan: இன்று ஏப்ரல் 04ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

  • 08:17 AM

    ருதுராஜ் கெய்க்வாட் பகிரங்க குற்றச்சாட்டு!

    கடந்த போட்டியை விட இந்த போட்டியில் பேட்டிங்கில் சிறப்பாக விளையாடி இருந்தாலும், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் பவுலிங்கில் சொதப்பியது. முழு விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள். மேலும் படிக்க

  • 08:17 AM

    மாத சம்பளம் முதல் ஓய்வூதியம் வரை..

    ஒரு எம்எல்ஏ-வின் சம்பளம் ஒவ்வொரு மாநிலத்திற்கும் மாறுபடும். தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை எம்எல்ஏ-க்களுக்கு கூடுதலாகவே சம்பளம் கொடுக்கப்படுகிறது. மேலும் படிக்க

Tamil NewsTamilnadu NewsTODAY NEWSMK Stalinvijay

Trending News