  • LIVE : ஜாக்டோ ஜியோ போராட்டம், SIR படிவம் குறித்த முக்கிய அப்டேட், திருப்பூரில் முதல்வர், கீழே விழுந்த விஜய்! இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Today 29th December LIVE Updates : இன்றைய நாளில், உலகம், தேசியம் மற்றும் மாநில அளவில் நம்மை சுற்றி நிகழும் முக்கிய நிகழ்வுகள் குறித்து இங்கு லைவாக தெரிந்துகொள்வோம்.

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 29, 2025, 11:37 AM IST
LIVE : ஜாக்டோ ஜியோ போராட்டம், SIR படிவம் குறித்த முக்கிய அப்டேட், திருப்பூரில் முதல்வர்
Today 29th December LIVE Updates : தமிழ்நாடு கூட்டுறவுத்துறை நடுநிலை அலுவலர் சங்க தென் மண்டல செயற்குழு கூட்டத்தில் முக்கிய தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. இதில் ஜாக்டோ ஜியோ போராட்டத்தில் பங்கேற்போம் என தமிழ்நாடு கூட்டுறவுத்துறை ஊழியர் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது. முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் திருப்பூரில் நடக்கும் மேற்கு மண்டல மகளிரணி மாநாட்டில் கலந்து கொள்கிறார். வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த கணக்கெடுப்பு படிவத்தை சரியாக பூர்த்தி செய்யாத சுமார் 10 லட்சம் வாக்காளர்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பும் பணியை, தேர்தல் கமிஷன் துவங்கியுள்ளது. இதைத்தாண்டி, இன்னும் நம்மை சுற்றி நிகழும் முக்கிய நிகழ்வுகளை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.

29 December, 2025

  • 11:37 AM

    சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி

    சூரிய பகவான் 2026ஆம் ஆண்டு தனது நட்சத்திரத்தை மாற்ற உள்ளார். இதன் காரணமாக, குறிப்பிட்ட சில ராசிகளுக்கு பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்த உள்ளது.இதுகுறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

     

  • 11:17 AM

    Pension Scheme: முதியோர் ஓய்வூதியத் திட்டம்

    மூத்த குடிமக்களுக்கு மாநில அரசு ஒரு முக்கிய நிவாரணத்தை அளித்துள்ளது. இனி 60 வயதானவுடன் தானாக ஓய்வூதியம் தொடங்கும். முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 11:13 AM

    Smart Income Saving Tips 2026 | Finance Advice : 2026-ல் ஸ்மார்ட்டா சேமிக்க டிப்ஸ்! 

    இன்ஸ்டாகிராமில் ஃபைனான்ஸ் அட்வைசராக இருக்கும் சரண் ராம் என்கிற பெண், 2026ல் எப்படி சேமிக்கலாம் என்று எளிமையாக சொல்லிக்கொடுக்கிறார். இது குறித்த முழு தகவலை, இங்கு பார்ப்போம். (மேலும் படிக்க)

  • 11:12 AM

    T20 World Cup: கில், ஜிதேஷ் சர்மா நீக்கம்.. ரிங்கு சிங் தேர்வில் அரசியல்!

    Political Interference In Rinku Singh Inclusion In The Indian Team: டி20 உலகக் கோப்பைக்கான இந்திய அணியில் ரிங்கு சிங் சேர்க்கப்பட்டதற்கு பின்னால் அரசியல் தலையீடு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. அது குறித்த முழு விவரம். (மேலும் படிக்க)

  • 10:52 AM

    ஜனவரி மாதம் விடுமுறை நாட்கள்

    ஜனவரி மாதத்தில் மட்டும் பள்ளி மாணவர்களுக்கு 11 நாட்கள் விடுமுறை வருகிறது. எனவே, ஜனவரி மாதத்திற்கான விடுமுறை பட்டியல் குறித்த முழு விவரத்தை இங்கே கிளிக் செய்து தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

  • 10:05 AM

    அக்சர் படேலுக்கு ஏன் துணை கேப்டன் பதவி? அஜித் அகர்கர் விளக்கம்!

    Shubman Gill vs Axar Patel: அக்சர் படேல் ஏன் மீண்டும் துணை கேப்டன் பதவிக்கு தேர்வானார் என அஜித் அகர்கர் விளக்கம் (மேலும் படிக்க)

     

  • 10:05 AM

    Gratuity: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி

     

    மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு தேசிய ஓய்வூதிய அமைப்பின் கீழ் பணிக்கொடை தொடர்பான ஒரு முக்கிய விளக்கத்தை ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியர் நலத்துறை (DoPPW) வெளியிட்டுள்ளது.

  • 10:02 AM

    விசாகப்பட்டினம் அருகே ஓடும் ரயிலில் பற்றி எரிந்த தீ.. ஒருவர் பலி!

     

    Tatanagar Ernakulam Express Train Fire Accident: விசாகப்பட்டினம் அருகே எர்ணாகுளம் செல்லும் ரயில் இன்று அதிகாலை தீ பற்றி எறிந்த நிலையில், ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. (மேலும் படிக்க)

  • 10:00 AM

    மகரத்தில் செவ்வாய் பெயர்ச்சி!  4 ராசிகளுக்கு டபுள் மகிழ்ச்சி, டபுள் லாபம்.. 

     

    Sevvai Peyarchi Palangal 2026: செவ்வாய் கிரகம் உருவாக்கும் ருச்சக ராஜயோகத்தால் 2026ஆம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் குறிப்பிட்ட 4 ராசிக்கார்கள் சிறப்பான பலன்களை பெற இருக்கிறார்கள். (மேலும் படிக்க)

     

  • 09:52 AM

    2025 Top Rated IMDb Tamil Films | 2025ல் IMDB-ல் அதிக ரேட்டிங் பெற்ற டாப் 10 தமிழ் படங்கள்

    2025ல் தமிழில் வெளியான படங்கள் சில, IMDb தளத்தில் அதிக ரேட்டிங்கை பெற்றிருக்கின்றன. அவை, என்னென்ன படங்கள் தெரியுமா? (மேலும் படிக்க)

  • 09:51 AM

    Bigg Boss 9 Amit And Kani Salary | பிக்பாஸ் 9 : எவிக்ட் ஆன அமித்-கனி! 

    பிக்பாஸ் 9 நிகழ்ச்சி, இன்னும் சில நாட்களில் முடிவு பெற இருக்கிறது. இந்த நிலையில், கடந்த வாரம் கனி திரு மற்றும் அமித் டபுள் எவிக்ஷன் மூலம் வெளியேற்றப்பட்டு இருந்தனர். (மேலும் படிக்க)

  • 09:49 AM

    SIR Form Update | SIR படிவம் பூர்த்தி செய்யாதவர்களுக்கு நோட்டீஸ்!

    SIR படிவம் முறையாக பூர்த்தி செய்யாத தமிழ்நாட்டு வாக்காளர்களுக்கு நோட்டீஸ் வழங்க தொடங்கியது தேர்தல் ஆணையம். படிவத்துடன் என்னென்ன ஆவணங்கள் கொடுக்க வேண்டும்? தெரிந்து கொள்ளுங்கள் (மேலும் படிக்க)

  • 09:48 AM

    Vijay Stumbled Amidst Fans Crowd | கூட்ட நெரிசலில் கீழே விழுந்த விஜய்!

    பிரபல நடிகரும் தவெக தலைவருமான விஜய், ஜனநாயகன் பட விழாவிற்கு சென்று திரும்பிய போது ரசிர்கள் கூட்டத்தில் சிக்கி கீழே விழுந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. (மேலும் படிக்க)

  • 09:46 AM

    JACTO GEO Protest | ஜாக்டோ ஜியோ போராட்டத்தில் பங்கேற்போம்

    Tamil Nadu Cooperative Department: தூத்துக்குடியில் தமிழ்நாடு கூட்டுறவுத்துறை நடுநிலை அலுவலர் சங்க தென் மண்டல செயற்குழு கூட்டம் உள்ளிட்ட ஐம்பெரும் விழா இன்று நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தின் பல்வேறு தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. (மேலும் படிக்க)

