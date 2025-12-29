LIVE : ஜாக்டோ ஜியோ போராட்டம், SIR படிவம் குறித்த முக்கிய அப்டேட், திருப்பூரில் முதல்வர், கீழே விழுந்த விஜய்! இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Today 29th December LIVE Updates : தமிழ்நாடு கூட்டுறவுத்துறை நடுநிலை அலுவலர் சங்க தென் மண்டல செயற்குழு கூட்டத்தில் முக்கிய தீர்மானங்கள் நிறைவேற்றப்பட்டன. இதில் ஜாக்டோ ஜியோ போராட்டத்தில் பங்கேற்போம் என தமிழ்நாடு கூட்டுறவுத்துறை ஊழியர் சங்கம் தெரிவித்துள்ளது. முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் திருப்பூரில் நடக்கும் மேற்கு மண்டல மகளிரணி மாநாட்டில் கலந்து கொள்கிறார். வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்த கணக்கெடுப்பு படிவத்தை சரியாக பூர்த்தி செய்யாத சுமார் 10 லட்சம் வாக்காளர்களுக்கு நோட்டீஸ் அனுப்பும் பணியை, தேர்தல் கமிஷன் துவங்கியுள்ளது. இதைத்தாண்டி, இன்னும் நம்மை சுற்றி நிகழும் முக்கிய நிகழ்வுகளை இங்கு தெரிந்து கொள்வோம்.