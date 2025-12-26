LIVE : பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்திற்கான போராட்டம்..முதல்வர் கள்ளக்குறிச்சி பயணம், ரயில் கட்டணம் உயர்வு..இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Today Important Live Updates : இன்று நாடு முழுவதும் விரைவு ரயில்களின் கட்டண உயர்வு, அமலுக்கு வந்தது. அதே போல, பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை கொண்டு வரும் வரை போராட்டம் தொடரும் என முதுநிலை பட்டதாரி ஆசிரியர் கழகம் அறிவித்துள்ளது. தொடர்ந்து, முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் - புதிய மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தின் திறப்பு விழாவில் முதல்வர் ஸ்டாலின் கலந்து கொள்கிறார். ரூ.1,774 கோடியில் முடிவுற்ற பணிகளை திறந்து வைத்தல், புதிய பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டுதல் மற்றும் அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா நடக்கிறது. இது போல உள்ளூர், உலகம், தேசியம் என அனைத்து இடங்களிலும் நடக்கும் முக்கிய நிகழ்வுகள் குறித்து இங்கு லைவாக தெரிந்து கொள்வோம்