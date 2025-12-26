English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • LIVE : பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்திற்கான போராட்டம்..முதல்வர் கள்ளக்குறிச்சி பயணம், ரயில் கட்டணம் உயர்வு..இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

LIVE : பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்திற்கான போராட்டம்..முதல்வர் கள்ளக்குறிச்சி பயணம், ரயில் கட்டணம் உயர்வு..இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Today Important Live Updates : பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்திற்கான போராட்டம்..முதல்வர் கள்ளக்குறிச்சி பயணம், ரயில் கட்டணம் உயர்வு..இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Written by - Yuvashree | Last Updated : Dec 26, 2025, 10:40 AM IST
    Today Important Live Updates : பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்திற்கான போராட்டம்! முதல்வர் கள்ளக்குறிச்சி பயணம், ரயில்கள் கட்டணம் உயர்வு..இன்றைய முக்கிய செய்திகள்

Trending Photos

பிஎம் கிசான் : 28 ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கவும் - தமிழக விவசாயிகளுக்கு முக்கிய அப்டேட்
camera icon8
PM Kisan
பிஎம் கிசான் : 28 ஆம் தேதிக்குள் விண்ணப்பிக்கவும் - தமிழக விவசாயிகளுக்கு முக்கிய அப்டேட்
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வெள்ளிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வெள்ளிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
ரேஷன் கார்டு : பயோமெட்ரிக் பதிவில் சிக்கலா? தாயுமானவர் திட்டத்தின் முக்கிய அப்டேட்
camera icon9
Ration Card
ரேஷன் கார்டு : பயோமெட்ரிக் பதிவில் சிக்கலா? தாயுமானவர் திட்டத்தின் முக்கிய அப்டேட்
T20 World Cup: இந்திய அணியில் இல்லாத வீரரகளை கொண்டு ஒரு பிளேயிங் 11.. கேப்டன் யார்?
camera icon6
Indian Alternate Team
T20 World Cup: இந்திய அணியில் இல்லாத வீரரகளை கொண்டு ஒரு பிளேயிங் 11.. கேப்டன் யார்?
Today Important Live Updates JACTO GEO Protest Will Continue Till Old Pension Scheme Is Reinstated Train Ticket Fair Increased
Live Blog

Today Important Live Updates : இன்று நாடு முழுவதும் விரைவு ரயில்களின் கட்டண உயர்வு, அமலுக்கு வந்தது. அதே போல, பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை கொண்டு வரும் வரை போராட்டம் தொடரும் என முதுநிலை பட்டதாரி ஆசிரியர் கழகம் அறிவித்துள்ளது. தொடர்ந்து, முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் - புதிய மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தின் திறப்பு விழாவில் முதல்வர் ஸ்டாலின் கலந்து கொள்கிறார். ரூ.1,774 கோடியில் முடிவுற்ற பணிகளை திறந்து வைத்தல், புதிய பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டுதல் மற்றும் அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழா நடக்கிறது. இது போல உள்ளூர், உலகம், தேசியம் என அனைத்து இடங்களிலும் நடக்கும் முக்கிய நிகழ்வுகள் குறித்து இங்கு லைவாக தெரிந்து கொள்வோம்

26 December, 2025

  • 10:39 AM

    TN Pensioners News | குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்கள் அப்டேட்

    ஆசிரியர் ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் உட்பட மாநில அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு தமிழ்நாடு அரசு ஓய்வூதியதாரர்களின் குடும்பப் பாதுகாப்பு நிதித் திட்டம் வழங்குவது குறித்து புதிய உத்தரவு (மேலும் படிக்க)

  • 10:14 AM

    Mangal Gochar: செவ்வாய் பெயர்ச்சி பலன்கள்

    ஜனவரி 16 ஆம் தேதி செவ்வாய் மகர ராசியில் பெயர்ச்சி ஆகி ருச்சக ராஜயோகத்தை உருவாக்கவுள்ளார். இதனால் அதிக நன்மைகளை அடையவுள்ள ராசிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

  • 09:55 AM

    தென் மாவட்ட பயணிகளுக்கு அலர்ட்

    நெல்லை, பொதிகை, முத்துநகர் ஆகிய விரைவு ரயில்களின்  புறப்படும் நேரம் ஜனவரி 1ஆம் தேதி முதல் மாற்றப்படும் என தெற்கு ரயில்வே அறிவித்துள்ளது. இதுகுறித்து அறிய இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

  • 09:35 AM

    Tamil Heroes Who Disappointed Fans In 2025 | 2025ல் ரசிகர்களை ஏமாற்றிய டாப் ஹீரோக்கள்! 

    டாப் ஹீரோக்கள் சிலர், இந்த 2025ஆம் ஆண்டில் ரசிகர்களை பெரிதாக ஏமாற்றியிருக்கின்றனர். அவர்கள் யார் தெரியுமா? முழு விவரம், இதோ! (மேலும் படிக்க)

  • 09:34 AM

    Infosys Salary Hike Rs.21 Lakhs For Freshers | ஐடி துறையில் ரூ.21 லட்சம் வரை சம்பள உயர்வு!

    எந்த துறையை எடுத்துக்கொண்டாலும், தற்போது ஏஐ-ன் ஆட்சியாகத்தான் இருக்கிறது. உலகளவில், பெரும் மாற்றத்தை கொண்டு வரப்போகும் இந்த ஏஐ தொழில்நுட்பத்தில் பணியாற்ற நிபுணத்துவம் வாய்ந்தவர்களை அனைத்து ஐடி நிறுவனஙக்ளும் தேடி வருகின்றன. (மேலும் படிக்க)

  • 09:33 AM

    YouTuber Madan Gowri In Jana Nayagan | ஜனநாயகன் படத்தில் பிரபல தமிழ் YouTuber? 

    நடிகர் விஜய், கடைசியாக ஹீரோவாக நடித்து வரும் படம், ஜனநாயகன். இந்த படத்தி்ல் பிரபலமான தமிழ் யூடியூபர் ஒருவர் இணைந்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இது குறித்த முழு விவரத்தை, இங்கு பார்ப்போம். (மேலும் படிக்க)

  • 09:30 AM

    JACTO GEO Protest | பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்திற்கான போராட்டம் தொடரும்!

    பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை மீண்டும் கொண்டு வரும் வரை போராட்டம் தொடரும் என முதுநிலை பட்டதாரி ஆசிரியர் கழகம் அறிவிப்பு. 

  • 09:28 AM

    MK Stalin In Kallakurichi | முதல்வர் ஸ்டாலின் கள்ளக்குறிச்சி பயணம்!

    முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் - புதிய மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகக் கட்டடம் திறப்பு விழா, ரூ.1,774 கோடியில் முடிவுற்ற பணிகளைத் திறந்துவைத்தல், புதிய பணிகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டுதல் மற்றும் அரசு நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்கும் விழாவில் கலந்து கொள்கிறார். 

  • 09:27 AM

    Rasi Palan Today | இன்றைய ராசிபலன்

    உங்களின் கிரகப்பலன்களின் படி, இன்றைய நாள் உங்களுக்கு எப்படி அமையப்போகிறது என்பதை இன்றைய ராசிபலனில் தெரிந்து கொள்வோம்.(மேலும் படிக்க)

Live updatesJACTO GEO ProtestOld Pension SchemeTrain Ticket Fair

Trending News