English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • Tamil News LIVE 234 தொகுதிகளிலும் தனித்தே போட்டி! தி.மு.க தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை! முக்கிய செய்திகள்!

Tamil Breaking News Today March 18, 2026: தி.மு.க - இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி இடையே மீண்டும் தொகுதி பங்கீடு பேச்சுவார்த்தை. பவானிபூர் தொகுதியில் மம்தா பானர்ஜி மீண்டும் போட்டி. பதவிக்காக டெல்லிக்கு அடிபணிய மாட்டோம் என ஆதவ் அர்ஜுனா பேச்சு.   

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 18, 2026, 09:01 AM IST
    இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்!

Trending Photos

கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை இரட்டிப்பாக வேண்டுமா? பெண்களுக்கான முக்கிய அப்டேட்
camera icon12
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
மகிழ்ச்சி கடலில் ஷிகர் தவாண்... வைரலாகும் ஹேப்பி ஹனிமூன் கிளிக்ஸ்...!
camera icon8
Shikhar Dhawan
குரு பகவானுக்கு பிடித்த 4 ராசிக்காரர்கள்.. பண பிரச்சனை இருக்காது! அதிர்ஷ்டம் கூடவே இருக்கும்
camera icon6
Zodiac Signs
மாணவர்களுக்கு ஹேப்பி நியூஸ்.. ஏப்ரல் 1ம் தேதி பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிப்பு
camera icon7
School Holiday
Live Blog

Tamil Breaking News Today March 18, 2026: தவெக தலைவர் விஜய் நடித்த ஜனநாயகன் படத்தை பார்த்த மறு ஆய்வுக்குழு. தணிக்கை சான்றிதழ் வழங்குவது குறித்து விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என எதிர்பார்ப்பு.

 

18 March, 2026

  • 08:59 AM

    LPG cylinder price today | சென்னையில் சிலிண்டர் விலை: இன்றைய புதிய விலை நிலவரம்

    LPG cylinder price today: மேற்கு ஆசியாவில் நடைபெற்று வரும் மோதலின் காரணமாக இந்தியாவில் சமையல் எரிவாயு விலைகள் கடுமையாக உயர்ந்துள்ளன; இதன்படி வீட்டு உபயோக எல்பிஜி சிலிண்டர்களின் விலை ரூ.60-ம், வணிகச் சிலிண்டர்களின் விலை ரூ.144-ம் அதிகரித்துள்ளது. மேலும் படிக்க

     

  • 08:58 AM

    8th Pay Commission: AITUC வைத்துள்ள முக்கிய கோரிக்கைகள்

    மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. AITUC சில முக்கிய கோரிக்கைகளை 8வது ஊதியக்குழுவிடம் சமர்ப்பித்துள்ளது. அவை அமல்படுத்தப்பட்டால், ஊழியர்களுக்கு அபரிமிதமான நன்மை கிடைக்கும். மேலும் படிக்க...

     

  • 08:17 AM

    கொளத்தூர் மேடையில் நடந்தது என்ன?

    தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் தேர்தல் மேலாண்மை பொதுச் செயலாளர் ஆதவ் அர்ஜுனா, தொடர்ந்து திமுகவை கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறார். மேலும் படிக்க

  • 07:44 AM

    தேர்தல் அதிகாரி எச்சரிக்கை!

    இதுவரை நடைபெற்ற சட்டமன்ற தேர்தலில் வாக்காளர்களுக்கு பணமாக தான் கொடுக்கப்பட்டு வந்தது. இந்த முறை அவை ஜிபே, போன் பே அல்லது பேடிஎம் மூலம் வழங்கப்படலாம் என்ற தகவல்கள் தேர்தல் அதிகாரிகளுக்கு வந்துள்ளது. மேலும் படிக்க

  • 07:07 AM

    சென்னை அணியின் பிளேயிங் 11

    ஐபிஎல் மெகா ஏலத்தில் சென்னை அணி செய்த தவறுகளை தற்போது திருத்தி உள்ளனர். மினி ஏலத்தில் முதல் முறையாக பல்வேறு இளம் வீரர்களை அணியில் எடுத்துள்ளனர். மேலும் படிக்க

  • 07:07 AM

    இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

    Today Rasipalan: இன்று மார்ச் 18ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

Tamil NewsTamilnadu NewsTODAY NEWSvijayTVK

Trending News