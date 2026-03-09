English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • Tamil News LIVE டி20 உலக கோப்பையை வென்ற இந்தியா! திருச்சியில் இன்று திமுக மாநாடு!

Tamil News LIVE டி20 உலக கோப்பையை வென்ற இந்தியா! திருச்சியில் இன்று திமுக மாநாடு!

Tamil Breaking News Today டி-20 உலகக்கோப்பையை மூன்றாவது முறையாக வென்று இந்தியா அபாரம். 

Written by - RK Spark | Last Updated : Mar 9, 2026, 09:38 AM IST
    இன்றைய முக்கிய செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்!

Trending Photos

பெண்மையின் வெற்றிப் பயணம்: மகளிர் தினத்தில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய திரைப்படங்கள்!
camera icon8
Womens Day
பெண்மையின் வெற்றிப் பயணம்: மகளிர் தினத்தில் நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய திரைப்படங்கள்!
IND vs NZ: நியூசிலாந்து பவுலர்களை பந்தாடிய இந்தியா! பவர் பிளேயில் அசத்தல்!
camera icon6
Ind vs NZ
IND vs NZ: நியூசிலாந்து பவுலர்களை பந்தாடிய இந்தியா! பவர் பிளேயில் அசத்தல்!
மகளிர் தினம்: இந்தியாவில் பெண்களுக்கு வாக்குரிமை வழங்கிய முதல் மாநிலம்.. எது தெரியுமா?
camera icon7
Womens Day
மகளிர் தினம்: இந்தியாவில் பெண்களுக்கு வாக்குரிமை வழங்கிய முதல் மாநிலம்.. எது தெரியுமா?
Women&#039;s Day 2026: பெண்கள் சோலோ ட்ரிப் செல்ல ஏற்ற டாப் சுற்றுலாத் தலங்கள்
camera icon6
Womens Day
Women's Day 2026: பெண்கள் சோலோ ட்ரிப் செல்ல ஏற்ற டாப் சுற்றுலாத் தலங்கள்
t20 world cup
Live Blog

Tamil Breaking News Today திருச்சியில் இன்று முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் திமுக மாநில மாநாடு. 10 லட்சம் பேர் பங்கேற்கும் வகையில் பிரம்மாண்டமான ஏற்பாடுகள்.

9 March, 2026

  • 09:37 AM

    பார்த்திபனுக்கு 'குந்தவை' பதிலடி

    வரம்பு மீறிய பேச்சு.. பொங்கியெழுந்த திரிஷா: பார்த்திபனுக்கு 'குந்தவை' பதிலடி

  • 09:29 AM

    Sanju Samson ICC T20 WC 2026 | சஞ்சு சாம்சன் எழுச்சி

    சஞ்சு சாம்சனின் சிறப்பான ஆட்டத்திற்கு மூத்த இந்திய வீரரின் வழிகாட்டுதல்கள் தான் காரணம் என அவரே சொல்லியிருக்கிறார். (மேலும் படிக்க)

     

  • 08:50 AM

    அஷ்டமாதிபதி சனி பகவான் அஸ்தமனம்

    அஷ்டமாதிபதி சனி பகவான் அஸ்தமனம்.. அடுத்த 40 நாட்கள் 4 ராசிகளுக்கு 'கோல்டன் பீரியட்'

  • 08:10 AM

    ஊழல் வழக்கில் நடவடிக்கை!

    தமிழக சட்டசபைத் தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில், வேட்பாளர்களின் தேர்தல் செலவினங்களை தீவிரமாகக் கண்காணிக்க இந்தியத் தேர்தல் ஆணையம் அதிரடி நடவடிக்கைகளை முடுக்கிவிட்டுள்ளது. மேலும் படிக்க

     

  • 08:09 AM

    வரலாற்றுச் சாதனை!

    நியூசிலாந்து அணிக்கு எதிரான இறுதிப் போட்டியில் 96 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று டி20 உலக கோப்பை வரலாற்றில் மூன்று முறை சாம்பியன் பட்டம் வென்ற முதல் அணி என்ற பெருமையை இந்தியா வென்றுள்ளது. மேலும் படிக்க

  • 08:09 AM

    சொந்த மண்ணில் களமிறங்கும் ஆர்சிபி.

    இந்தியா முழுவதும் உள்ள கோடிக்கணக்கான ரசிகர்கள் ஐபிஎல் 2026 போட்டிகள் எப்போது தொடங்கும் என்பதை தெரிந்து கொள்ள ஆர்வமாக இருந்தனர். மார்ச் 28ஆம் தேதி கோலாகமாக தொடங்க உள்ளதாக அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. மேலும் படிக்க

  • 08:09 AM

    இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?

    Today Rasipalan: இன்று மார்ச் 09ம் தேதி மேஷம், ரிஷபம், மிதுனம், கடகம், சிம்மம், கன்னி, துலாம், விருச்சிகம், தனுசு, மகரம், கும்பம் மற்றும் மீனம் ஆகிய ராசிகளின் தினசரி ஜாதகத்தை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். மேலும் படிக்க

Tamil NewsTamilnadu NewsTODAY NEWSMK StalinTeam India

Trending News