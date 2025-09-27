LIVE கரூரில் TVK விஜய் கூட்ட நெரிசலில் பலர் உயிரிழப்பு.. என்ன நடந்தது? யார் காரணம்?

கரூர் பேரணி கூட்ட நெரிசல்:
விஜய்யின் தற்போதைய மாநில சுற்றுப்பயணத்தின் ஒரு பகுதியாக, கூட்டத்திற்கு ஏராளமானோர் கூடியிருந்தனர். நிகழ்வு நடந்து கொண்டிருந்தபோது, கூட்டத்தில் பலர் மயக்கமடைந்ததாகவும், அவர்கள் கரூர் மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை மற்றும் அருகிலுள்ள தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. சம்பவ இடத்தில் இருந்த விஜய், நிலைமையைக் கண்டதும் உடனடியாக தனது உரையை நிறுத்திவிட்டு, மேடையில் இருந்து தண்ணீர் பாட்டில்களை கூட்டத்தை நோக்கி வீசி உதவ முயன்றதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
31 பேர் இறப்பு ஏன் அத தகவல்:
தமிழ் நடிகரும் தமிழக வெற்றிக் கழகத் தலைவருமான விஜய்யின் கரூர் பேரணியில் ஒரு பெரிய விபத்து ஏற்பட்டது. அங்கு கூட்டம் அதிகமாக இருந்ததால் கூட்ட நெரிசல் ஏற்பட்டதில் இதுவரை 31 பேர் இறந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஆறு குழந்தைகள் மற்றும் ஆறு பெண்கள் உட்பட 40 பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர். கூட்டத்தை வழிநடத்துவதில் ஆம்புலன்ஸ்கள் கணிசமான சிரமத்தை எதிர்கொண்டன.
கரூர் செல்லும் முதல்வர்:
இந்த சம்பவம் குறித்து முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அறிந்து அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளை சம்பவ இடத்திற்கு அனுப்பி வைத்துள்ளார். நாளை (ஞாயிற்றுக்கிழமை) முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் சம்பவ இடத்திற்கு வருகை தரவுள்ளார்.