/Tamil Nadu Vijay Floor Test LIVE : தொடங்கியது நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு; தீர்மானத்தை முன்மொழிந்தார் விஜய்

Tamil Nadu Government Floor Test LIVE : முதலமைச்சர் விஜய் இன்று சட்டப்பேரவையில் தவெக அரசு மீது நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானத்தை முன்மொழிகிறார். அந்த வகையில், தவெக அரசின் மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடைபெறும் இன்றைய சட்டப்பேரவை நிகழ்வுகளின் உடனடி லைவ் அப்டேட்ஸை இங்கு காணலாம்.
சட்டப்பேரவையில் நம்பிக்கை தீர்மானத்தை முதலமைச்சர் விஜய் முன்மொழிந்தார். காங்கிரஸ், சிபிஎம், விசிக, சிபிஐ, ஐயூஎம்எல் உள்ளிட்ட கட்சிகள் தவெக அரசுக்கு தங்களின் ஆதரவை தெரிவித்து அவையில் உரையாற்றி வருகின்றனர்.
|கட்சிகள்
|எண்ணிக்கை
|தவெக
|105
|காங்கிரஸ்
|5
|விசிக
|2
|சிபிஐ
|2
|சிபிஎம்
|2
|ஐயூஎம்எல்
|2
|அமமுக
|1
|மொத்தம்
|119
விஜய்க்கு ஒரு தொகுதியை ராஜினாமா செய்துவிட்டார், சிவகங்கை மாவட்ட திருப்பத்தூர் எம்எல்ஏ வாக்கெடுப்பில் பங்கேற்க தடை, மேலும் சபாநாயகர் பெரும்பான்மை இல்லாவிட்டால் மட்டுமே வாக்களிப்பார். எனவே, 108 இடங்களை வென்ற தவெகவுக்கு 105 வாக்குகளே. சி.வி. சண்முகத்திற்கு எவ்வளவு எம்எல்ஏக்கள் ஆதரவு என்பது இனி தான் உறுதியாகும். பாமக யாருக்கு வாக்களிப்பார்கள் என்பதும் உறுதியாகவில்லை. தவெகவுக்கு 150 உறுப்பினர்களின் ஆதரவு கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.
காலை 9.30 மணிக்கு நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு நடைபெற இருக்கும் சூழலில், தற்போது 9 மணியளவில் முதல்வர் விஜய் சட்டப்பேரவைக்கு வந்தடைந்தார்.
தவெக அரசு மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் 59 சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களை கொண்ட திமுக புறக்கணிக்க இருப்பதாக முடிவெடுக்கப்பட்டுள்ளது.
முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான அமைச்சரவை மீதான வாக்கெடுப்பில் பங்கெடுக்க தவெக எம்எல்ஏக்கள் தனியார் பேருந்து மூலம் அழைத்து வரப்பட்டனர்.
நீலாங்கரை இல்லத்தில் இருந்து தலைமைச் செயலகத்திற்கு தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் புறப்பட்டார். சற்று நேரத்தில் அவர் தலைமை செயலகம் வர இருக்கிறார்.
அதிமுகவின் சி.வி. சண்முகம் தரப்பிலான எம்எல்ஏக்கள் தவெக அரசு மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் ஆதரவாக வாக்களிக்க இருப்பதாக உறுதிபடுத்தி உள்ளார். அவருக்கு 25-28 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு இருப்பதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. சி.வி. சண்முகம் தவெகவுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து வாக்களித்தாலோ அல்லது இபிஎஸ் தரப்பின் நிலைபாட்டுக்கு எதிராக செயல்பட்டாலோ என்னவாகும்? அதில் இருக்கும் சிக்கல்? (மேலும் படிக்க)
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவை வரலாற்றில் முதல்முறையாக நம்பிக்கை கோரும் தீர்மானம் இன்று (மே 13) நேரலையில் ஒளிபரப்பு செய்யப்பட உள்ளது.
தவெக அமைச்சரவை: முதலமைச்சராக விஜய் கடந்த மே 10ஆம் தேதி பொறுப்பேற்றார். அவர் தலைமையில் 9 அமைச்சர்களும் பொறுப்பேற்றனர். இதைத் தொடர்ந்து 17வது சட்டப்பேரவை கடந்த மே 11ஆம் தேதி கூடியது. புதிதாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட 233 சட்டப்பேரவை உறுப்பினர்களும், தற்காலிக சபாநாயகர் கருப்பையா முன்னிலையில் பதவியேற்றுக்கொண்டனர்.
சபாநாயகர் தேர்வு: சட்டப்பேரவை சபாநாயகராக ஆயிரம் விளக்கு எம்எல்ஏ ஜே.சி.டி. பிரபாகர், துணை சபாநாயகராக திருச்சி துறையூர் எம்எல்ஏ ரவிசங்கர் ஆகியோர் போட்டியின்றி தேர்வு செய்யப்பட்டனர். பேரவையில் ஒவ்வொரு கட்சிகளின் பேரவைத் தலைவர்களும், எதிர்க்கட்சித் தலைவரும், முதலமைச்சரும் சபாநாயகர் மற்றும் துணை சபாநாயகர் ஆகியோருக்கு வாழ்த்து தெரிவித்து உரையாற்றினர்.
நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு: தமிழ்நாட்டின் 17வது சட்டப்பேரவையில், ஆட்சி அமைத்துள்ள தவெக அரசு மீதான நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பு இன்று நடைபெறுகிறது. சட்டப்பேரவையின் இன்றைய (மே 13) நிகழ்வு குறித்த உடனடி லைவ் அப்டேட்ஸை இங்கு காணலாம்.