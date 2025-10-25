English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Tamil Nadu
  • குஷியில் பள்ளி மாணவர்கள்.. தொடர்ந்து 3 நாட்கள் விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு

குஷியில் பள்ளி மாணவர்கள்.. தொடர்ந்து 3 நாட்கள் விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு

Tamil Nadu School Holiday : தூத்துக்குடி மாவட்டத்திற்கு 2025 அக்டோபர் 27ஆம் தேதி உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம், பள்ளி மாணவர்களுக்கு மூன்று  நாட்கள் தொடர்ந்து விடுமுறை வருகிறது.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Oct 25, 2025, 11:04 AM IST
  • மாணவர்களுக்கு இனிப்பான செய்தி
  • தொடர்ந்து 3 நாட்கள் விடுமுறை
  • தூத்துக்குடி ஆட்சியர் அறிவிப்பு

குஷியில் பள்ளி மாணவர்கள்.. தொடர்ந்து 3 நாட்கள் விடுமுறை.. வெளியான அறிவிப்பு

Thoothukudi Local Holiday : ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும் உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்படும் வழக்கம்.  அந்தந்த மாவட்டங்களில் விஷேச தினங்களில் குறிப்பிட்ட மாவட்டத்திற்கும் உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த நாட்களில் குறிப்பிட்ட மாவட்டத்தை தவிர, மற்ற அனைத்து மாவட்டங்களிலும் கல்வி நிறுவனங்கள் வழக்கம்போல் செயல்படும்.   அந்த வகையில், தூத்துக்குடி  மாவட்டத்திற்கு  2025 அக்டோபர் 27ஆம் தேதி (திங்கள்கிழமை) உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

உள்ளூர் விடுமுறை

தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூர் முருகன் கோயிலில் 2025 அக்டோபர் 27ஆம் தேதி சூரசம்ஹாரம் நிகழ்வு நடைபெற உள்ளது.  இதனால், தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உள்ள பக்தர்கள் அனைவரும் கோயிலுக்கு வருகை தருவார்கள்.  இதனை முன்னிட்டு தூத்துக்குடி மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  இந்த அறிவிப்பை மாவட்ட ஆட்சியர்  இளம்பகவத் வெளியிட்டுள்ளது. அந்த அறிவிப்பின்படி, 2025 அக்டோபர் 27ஆம் தேதி (திங்கள் கிழமை) பள்ளி, கல்லூரிகள், அரசு அலுவலகங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.  அதே நேரம், அத்தியாவசிய பணிகள் மற்றும் பணியாளர்கள் இந்த விடுப்பு பொருந்தாது.   

இந்த விடுமுறை ஈடுசெய்யும் வகையில்,   2025 நவம்பர் 8ஆம் தேதி இரண்டாவது சனிக்கிழமை வேலைநாளாக மாவட்ட ஆட்சியர் இளம்பகவத் அறிவித்துள்ளார்.  இதன் மூலம், மாணவர்களுக்கு 2025 அக்டோபர் 25ஆம் தேதி (சனிக்கிழமை), 2025 அக்டோபர் 26ஆம் தேதி (ஞாயிற்றுகிழமை), 2025 அக்டோபர் 27ஆம் தேதி (திங்கள்கிழமை) என மூன்று  நாட்கள் விடுமுறை வருகிறது. இதனால், பள்ளி மாணவர்கள் குஷியில் உள்ளனர். 

திருச்செந்தூர் கோயில் சூரசம்ஹாரம்

அறுபடை வீடுகளில் இரண்டாம் படை வீடான திருச்செந்தூர் சுப்பிரமணியசுவாமி கோயிலில் தினமும் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் சாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர். சமீபத்தில் தான், திருச்செந்தூர் கோயிலில் குடமுழுக்கு நடந்தது. அதனை தொடர்ந்து, தற்போது 2025 அக்டோபர் 27ஆம் தேதி சூரசம்ஹாரம் நடைபெற உள்ளது. இதற்கான சிறப்பு ஏற்பாடுகளையும் கோயில் நிர்வாகம் செய்து வருகின்றது.  மேலும், பக்தர்ளுக்காக பல்வேறு வசதிகளும் செய்யப்பட்டுள்ளது. 

திருச்செந்தூர் கோயிலுக்கு பக்தர்கள் செல்லும் வகையில், தமிழக போக்குவரத்து கழகம் சார்பில் சிறப்பு பேருந்துகளும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன்படி, அக்டோபர் 26ஆம் தேதி  சென்னை, சேலம், கோவை, ஈரோடு, திருப்பூர், பெங்களூரு ஆகிய இடங்களில் இருந்து திருச்செந்தூருக்கு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளது. மேலும், 20265 அக்டோபர் 27ஆம் தேதி திருச்செந்தூரில் இருநது சென்னை, சேலம், கோவை உள்ளிட்ட முக்கிய இடங்களுக்கு சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளதாக தமிழக போக்குவரத்து கழகம் அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது. 

